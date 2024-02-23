Су-57 один из возможных носителей Х-69

Недавно в украинских СМИ со ссылкой на источники в минобороны и ГУР заявили, что их весьма обеспокоило первое применение тактической авиацией ВКС РФ перспективных малозаметных крылатых ракет Х-69, которые в народе уже прозвали "квадратными" из-за характерной формы их сечения. Нельзя также не отметить визуальное сходство между российской Х-69 и французской Storm Shadow/SCALP-EG, но об этом позже. Крылатая ракета Х-69

Разные источники утверждают, что ракеты использовались для нанесения удара по "критически важному объекту" в Киевской области, и местные средства ПВО не смогли их перехватить.

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Вполне понятным является желание Украины, да и стран Запада, получить больше сведений о тактико-технических и оперативно-тактических характеристиках дозвуковых малозаметных крылатых ракет Х-69, а также узнать сильно ли они отличаются от крылатых ракет 9М728 «Искандер-К» и прочих современных систем схожей «специализации».

Рассмотрим, чем принципиально отличается новая тактика ударов Х-69 от, например, "Искандеров" и "Кинжалов", почему дозвуковое оружие оказалось даже эффективнее гиперзвукового, какими характеристиками обладает российская "Storm Shadow" и сможет ли Украина найти способ противодействия новым ракетам. Французская Storm Shadow

Чем плоха старая тактика и гиперзвук

Если поставлена боевая задача ударить по расположенному во вражеском тылу командно-штабному узлу, по логистическому хабу или по складам на оперативной глубине 200-270 км (за пределами работы РСЗО «Торнадо-С»), то логичным выбором выглядит использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», «Циркон» либо КР «Искандер-К», а также «Калибр».

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Возможное размещение Х-69 внутри Су-57

Однако эти системы отличаются тем, что оснащены твердотопливными стартовыми ускорителями и маршевыми реактивными двигателями (РД). А это означает, что РД данных систем уже на старте могут выдать себя, поскольку их работа очень хорошо заметна противнику, отслеживающему подобные запуски с ярко выраженным «заревом» реактивных струй в ИК-диапазоне.

За счёт этой особенности системы спутникового наблюдения недружественных государств могут без преувеличения мгновенно наблюдать позиции стартующих ракет и передавать соответствующие координаты на терминалы боевых информационно-управляющих систем Delta и «Планшет», входящих в тактико-информационную структуру штабного командования противостоящей нам стороны. Пуск ракет комплексом "Искандер"

Как следствие, нередко происходит следующее. Своевременно проинформированные о параметрах полёта российской ракеты экипажи зенитно-ракетных комплексов ВСУ имеют время для осуществления доворота своих ЗРК на вероятное направление прилёта ракеты, и успевают провести сканирование самых опасных секторов охраняемой зоны. За счёт этой подготовки заметно снижается время, необходимое средствам ПРО противника, чтобы отреагировать на обнаруженные «Кинжалы», «Цирконы» и «Искандеры». МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

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Но это ещё не все. Наряду с оповещением смешанных зенитно-ракетных расчётов о приближающейся с российской стороны угрозе, вышеупомянутые спутники, следящие за Землёй в оптико-электронном и в инфракрасном режимах, способны оперативно обеспечивать целеуказание для удара по нашим пусковым платформам морского и наземного базирования при помощи противокорабельных ракет «Нептун» и малозаметных крылатых ракет SCALP-EG/Storm Shadow.

Новая тактика - сверхмалые высоты и технологии стелс

Из этого следует, что более эффективными ударными средствами в обстановке насыщенной орбитальной сферы натовскими спутниками ИК-слежения, а также "небесных радаров" системы AWACS, становятся тактические ракетные системы с пониженной теплоконтрастной сигнатурой на старте и на траектории подлёта к цели. В эту категорию входят все дозвуковые тактические и стратегические КР без твердотопливных ускорителей, запуск которых производится с истребителей и бомбардировщиков.

Задняя часть ракеты

С другой стороны, применение малозаметных КР стратегического класса Х-101 на оперативном удалении порядка 200-250 км не является грамотным подходом, поскольку бортовой запас топлива позволяет этим ракетам наносить поражение гораздо дальше – на удалении порядка 1000 км, подразумевая при этом обход особо опасных участков повышенной активности зенитных систем врага.

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Если говорить о многоцелевой модификации антикорабельных ракет Х-35У, то они могут быть полностью неуязвимыми для зенитных систем противоборствующей стороны при единственном условии, когда противник не имеет в своём распоряжении радаров обнаружения объектов, идущих на малой высоте и РЛС наведения для их поражения. Но если такие средства у противника всё же в наличии, то он получает возможность захватывать ракеты в режим точного автоматического сопровождения на удалении всего 25-35 км, чего может быть недостаточно для своевременного поражения целей.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что к самым эффективным малозаметным тактическим ракетным системам, которые в состоянии с вероятностью 90-95% пересекать на сверхмалой высоте эшелонированные участки с высокой насыщенностью различными зенитными средствами, относится именно Х-69.

Некоторые характеристики российской Storm Shadow

Storm Shadow по-русски

Фюзеляж этой ракеты в поперечном разрезе имеет квадратную форму, что облегчает установку данного боеприпаса как внутри, так и снаружи самолётного корпуса на узлы подвески и заодно снижает эффективную отражающую поверхность ракеты примерно до 0,01 - 0,001 квадратного метра (примерно площадь апельсина). Объекты со столь невысокой радиолокационной заметностью обнаруживаются авиарадарами западной ДРЛО AWACS на расстоянии не дальше 80-100 км, а на малых высотах и того меньше.

Разведчик системы AWACS

Следовательно, средства наблюдения летающих над румынской территорией и акваторией натовских авиаразведчиков не могут выявлять ракеты Х-69 сразу после их старта на запорожском и днепропетровском направлениях.

Система Х-69 относится к числу наиболее перспективных и защищённых от помех, поскольку оснащена эффективным прицельно-навигационным комплексом, базирующимся на бесплатформенных инерциально-навигационных системах с оптоэлектронной корреляцией (DSMAC). Модули спутниковой навигации оборудованы узконаправленными антеннами «Комета-М», излучение которых исходит исключительно в верхнюю полусферу. За счёт этого противник утратил возможность эффективного применения против Х-69 наземных систем РЭБ в L—диапазоне. Ракета идёт к цели на малой высоте (25-70 м), следуя рельефу местности, допустимое отклонение (КВО) при попадании снаряда в цель не превышает 3-5 м.

Х-69 оснащена двухконтурным ТРДД-50Б, который отличается пониженным уровнем излучения в ИК диапазоне, примерно соответствующим показателям западных ракетных систем Storm Shadow/SCALP-EG. Поэтому наша ракета вызывает немалые сложности у оптоэлектронных сенсоров натовских зенитных комплексов. Именно по этой причине российская ракетная система Х-69 на сегодняшний день относится к самым результативным отечественным видам вооружения, позволяющим эффективно преодолевать вражескую ПРО.