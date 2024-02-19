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Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон

Обсудим, с чего США так переполошились, распустив слух о создании ядерного космического оружия РФ
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Ядерное противоспутниковое оружие

Белый дом официально заявил, что недавно раскрытая "серьезная угроза национальной безопасности" действительно связана с новым противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия. Но что это может быть и зачем России его разрабатывать? Давайте обсудим некоторые возможности.

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"Сразу хочу прояснить пару моментов. Во-первых, это не активный потенциал, который уже развёрнут. И хотя стремление России создать это вооружение вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет", - заявил на пресс-конференции Джон Кирби. "Это не оружие, которым может быть нанесён удар по объектам на Земле. Тем не менее, мы внимательно следим за активностью России в этом вопросе и будем относиться к ней очень серьёзно". Это "всё ещё возможность, которую Россия разрабатывает. Мы продолжаем анализировать имеющуюся информацию", - добавил Кирби. "Мы изучаем, каковы наилучшие дальнейшие шаги и какие у нас могут быть варианты".

Он отказался говорить о том, сможет ли США что-то противопоставить такому оружию, если оно будет приведено в действие сейчас. "Наши общие знания о том, что Россия стремится к созданию такого рода оружия, уходят корнями во многие-многие месяцы, если не в несколько лет, но только в последние недели разведывательное сообщество смогло с большей долей уверенности оценить, как именно Россия собирается применять его", - отметил Кирби. Он отказался предоставить более подробную информацию, когда его спросили о ядерном компоненте оружия, о котором идет речь.

По такому громкому поводу проинформировали даже президента США Джо Байдена. "Он распорядился предпринять ряд действий, включая прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, а также с союзниками США и другими странами по всему миру, чьи интересы находятся под угрозой", - сказал Кирби.

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Он добавил, что американское правительство пока не смогло провести никаких реальных переговоров с российскими коллегами по поводу этой разработки противоспутниковых систем. Конечно, остаются вопросы о точной природе и возможностях этого, всё ещё находящегося в разработке, "ядерного российского противоспутникового оружия".

"Система находится в стадии разработки и еще не выведена на орбиту", - сообщили вчера CNN, ссылаясь на неназванные источники. "Неясно, насколько далеко продвинулась технология... Не сразу стало ясно, идет ли речь о спутнике с ядерной силовой установкой или о ядерном противоспутниковом оружии".

Безусловно, существует множество возможных противоспутниковых средств, которые могут быть оснащены ядерной силовой установкой или ядерным оружием, или даже и тем, и другим, и многие из этих идей уходят корнями в 1960-е годы. Американское ядерное испытание Starfish Prime в 1962 году часто обсуждается в качестве примера потенциального использования ядерного оружия в противоспутниковой роли.

Совсем недавно, в 2022 году, китайские ученые, связанные с военными, опубликовали исследование, в котором обсуждалась концепция, предусматривающая подрыв ядерных боеголовок на орбите для создания радиационных полей, достаточно мощных, чтобы уничтожить или, по крайней мере, повредить сразу большое количество спутников противника. Эти ядерные взрывы будут иметь и другие последствия.

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"Менее обсуждаемыми являются угрозы, связанные с ядерными взрывами в космосе или на больших высотах", - говорится в опубликованном в прошлом году докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвященном проблемам американских военных спутников раннего предупреждения о ракетном нападении. "Ядерные взрывы вызывают множество немедленных разрушительных последствий: импульс теплового, рентгеновского и гамма излучения может повредить близлежащие спутники и вывести из строя их датчики".

Ядерный взрыв в космосе

Звёздные войны XX века

В прошлом предлагались и другие космические системы, способные физически повреждать цели на орбите с помощью ядерных средств. К ним относятся рентгеновские лазеры, которые "накачиваются" с помощью детонации ядерной боеголовки, или пучки частиц с ядерной энергией, которые были элементами печально известной программы противоракетной обороны США "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ), более известной под названием "Звездные войны", в последние годы холодной войны. Оружие на основе пучка частиц, по крайней мере в принципе, функционирует таким образом, что может позволить осуществлять тайные атаки из космоса.

Однако еще большую озабоченность вызывает "ядерная накачка" - явление, при котором радиоактивные вещества задерживаются в среде НОО [низкой околоземной орбиты]. На НОО геомагнитное поле Земли будет содержать множество заряженных частиц, испускаемых при ядерном взрыве; вместо того чтобы излучаться наружу, эти частицы могут закрутиться вокруг земного шара и повредить большое количество спутников. Анализ Организации по защите от баллистических ракет 2002 года показал, что "высотный ядерный взрыв может нанести значительный ущерб спутникам", а "накачанные радиацией пояса Ван Аллена представляют собой долговременную проблему для спутников", которая "недостаточно хорошо изучена".

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