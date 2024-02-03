Используя новый процессор AMD Ryzen 7 8700G со встроенной графикой, оверклокеру удалось поставить рекорд, разогнав ОЗУ DDR5 до частоты 10346 МГц

Оверклокеры развлекаются с недавно выпущенным APU AMD Ryzen 7 8700G: материнская плата B650E AORUS Tachyon поставила новый рекорд разгона оперативной памяти DDR5-10346.

Индонезийский оверклокер Бенни Лодевейк Нитоло Ласе разогнал пару модулей памяти G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 7600 CL36 до сумасшедших скоростей, используя материнскую плату Gigabyte B650E AORUS Tachyon и процессор AMD Ryzen 7 8700G.

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В первом запуске оверклокеру удалось достичь частоты памяти 9000+, а затем он установил рекорд, разогнав её до скорости 10 002 MT/s. Для достижения этой цели модули памяти DDR5 были установлены на тайминги 52-62-62-126-127 с напряжением по умолчанию 1,45 В. Вся система охлаждалась воздухом, и жидкостное охлаждение не использовалось во время процесса разгона. Сама компания Gigabyte также подтвердила результат, неплохая реклама всё-таки для её материнских плат. Другие оверклокеры также раскрывают максимальные возможности APU AMD Ryzen 7 8700G. Оверклокер из Кореи, известный как SafeDisk, смог использовать с APU память DDR5-9000 CL36 с частотой FCLK 2500 и сообщил об отсутствии ошибок при запуске стресс-тестов.

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Всё это показывает, насколько далеко продвинулась платформа AM5 за короткое время, когда дело дошло до поддержки более высокочастотной памяти DDR5. Было время, когда платформа с трудом поддерживала DDR5 с частотой выше 7000 МТ/с, а теперь на ней ставят рекорды.