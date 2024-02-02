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Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй

С большим опозданием первая из серийных дизель-электрических лодок класса "Лада" была принята на вооружение ВМФ России.
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Первая новая дизель-электрическая подлодка стала в строй

Военно-морской флот России получил первую серийную подводную лодку проекта 677 класса "Лада", получившую название "Кронштадт". Разработка новой лодки была сопряжена с проблемами, что привело к длительным задержкам, но её принятие Северным флотом подтверждает, что, в отличие от ВМС США, российский флот сохраняет приверженность к принятию на вооружение новых подводных лодок с обычными двигателями, а также их атомных собратьев.

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О вводе "Кронштадта" в состав 161-й дивизии подводных лодок Северного флота сегодня сообщила "Звезда", медиа-сеть Министерства обороны РФ. На торжественной церемонии, которая, вероятно, прошла на военно-морской базе Полярный в Мурманской области, Андреевский флаг ВМФ командиру новой субмарины вручил главком ВМФ России Николай Евменов.

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, "Кронштадт" имеет длину около 60 метров и водоизмещение в погруженном состоянии 2 700 тонн. Её вооружение включает в себя крылатые ракеты "Калибр" - оружие, широко использовавшееся в украинском конфликте - запускаемые с 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм.

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Министерство обороны России заявляет о глубине погружения более 300 метров и способности работать под водой в течение относительно длительного времени без необходимости всплытия для подзарядки батарей.

Среди других примечательных особенностей - широкая автоматизация, в результате чего экипаж составляет всего 35 человек.

"Мы создали целый ряд нового оборудования, более 130 единиц, основанного на новых принципах, что позволило сделать эту лодку более совершенной и более боеспособной", - сказал Игорь Вильнит, генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники, известного также как "Рубин", разработчик подводной лодки.

После длительного периода, когда подводный флот России, созданный в основном во времена холодной войны, находился в состоянии покоя, в последнее десятилетие ВМФ России получил больше ресурсов, что привело к росту числа операций, в том числе далеко в Атлантике. За последние 10 лет, по данным Министерства обороны России, ВМФ получил 24 подводные лодки различных конструкций - в восемь раз больше, чем за предыдущее десятилетие.

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"Если 20 лет назад поставка каждой лодки была необычной, то сегодня мы начинаем привыкать к тому, что это происходит регулярно", - заявил Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России. "Практически каждый месяц в состав флота передаётся либо надводный корабль, либо атомная, либо дизель-электрическая подводная лодка", - похвастался он.

Непростой путь к вводу "Кронштадта" 

Проект 677 "Лада" был разработан как преемник класса "Кило" - устаревшей конструкции, которая до сих пор составляет большую часть российского флота обычных подводных лодок. Но "Лада" долго не появлялась, что вынудило Россию продолжить строительство менее совершенного проекта 636.3 "Улучшенный класс "Кило".

По сравнению с "Кило", "Лада" имеет совершенно новый дизайн, включая однокорпусную конструкцию, буксируемый гидролокатор и другие современные функции. Предполагается, что помимо буксируемого сонара "Лада" будет оснащена конформным сонаром, установленным в носовой части. По словам аналитика по военно-морским силам Х. И. Саттона, конформная носовая система может стать крупнейшей в своем роде, установленной на любой неатомной подводной лодке.

Точные возможности новейшей российской гидролокационной технологии пока неясны, но в случае её эффективности гидролокаторы "Лада" могут обеспечить критическое преимущество в обнаружении враждебных подводных лодок до того, как они сами будут обнаружены.

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Российские усилия по разработке усовершенствованной силовой установки для класса "Лада" оказались менее успешными. Планировалось оснастить эти лодки воздухонезависимой силовой установкой (ВНСУ), что позволило бы значительно увеличить время пребывания под водой и сделать их более трудно обнаруживаемыми. Если ВНСУ работает должным образом, она может обеспечить дизель-электрической подводной лодке возможности, приближающиеся к возможностям атомных ударных субмарин, хотя и в ограниченной степени.

Неясно, что именно пошло не так, но у "Санкт-Петербурга", который послужил прототипом для класса "Лада", возникли проблемы после ввода в эксплуатацию в 2010 году, и теперь он, похоже, будет выведен из эксплуатации. После этого Россия отказалась от ВНСУ для класса "Лада", несмотря на то, что у нас было некоторое превосходство в этой технологии ещё в 1950-х годах.

При этом Кронштадт - первая серийная "Лада"- значительно задержался: его заложили в 2005 году, а спустили на воду в 2018-м, но ввели в эксплуатацию только сегодня.

Ходят разговоры о том, что недостаток ВНСУ может быть преодолён за счёт использования литий-ионных батарей, хотя неясно, относится ли это к "Кронштадту" или его будущим родственным лодкам. Если это так, то эти субмарины будут обладать экстремальной подводной выносливостью при очень тихой работе для дизель-электрической лодки.

Светлое будущее нового проекта?

"Кронштадт" и его будущие родственные корабли (один из которых уже проходит испытания, ещё два строятся, а пятый заказан) по-прежнему являются грозным оружием, особенно при действиях в узких литоральных пределах. Кроме того, способность класса "Лада" запускать крылатые ракеты имеет большое значение. В конце концов, корабли класса "Кило" сыграли важную роль в поражении целей на территории Украины, а их образцы, приписанные к Черноморскому флоту, неоднократно принимали участие в ударах крылатыми ракетами.

В дополнение к "Калибрам", те же торпедные аппараты могут доставлять "Калибр_К" (он же Club-K для экспорта) - родственную крылатую ракету, которая имеет мощный противокорабельный потенциал. Хотя это оружие является значительным преимуществом перед многими дизель-электрическими подводными лодками НАТО, класс "Лада" не имеет системы вертикального пуска, которая обеспечила бы большую дальность такого оружия.

Если класс "Лада" будет работать так, как заявлено, он станет важным дополнением к российскому военно-морскому флоту, особенно с учетом того, что более ранние экземпляры изрядно поизносившегося класса "Кило" нуждаются в замене. Вопрос не столько в возможностях этих лодок, сколько в способности российской промышленности их построить.

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Сумбур, вызванный конфликтом на Украине, сказывается как на кадровом составе и наборе персонала, так и на промышленном производстве. В сочетании с санкциями, из-за которых многие передовые компоненты становятся недоступными для российских оборонных производителей, остаётся неясным, смогут ли российские верфи поставить эти субмарины в запланированные сроки и с требуемым уровнем качества.

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