На оборонной выставке UMEX 2024 в Абу-Даби было представлено семейство высокоточных ударных боеприпасов TL-20, которые, судя по всему, могут запускаться из внутренних отсеков стелс-самолётов. Хотя оружие, безусловно, должно было быть разработано с учётом совместимости с J-20, его возможно будет использовать и с другими моделями.

J-20 - это прежде всего истребитель, обеспечивающий превосходство в воздухе, а также передовую электронную разведку и наблюдение благодаря мощным технологиям обработки данных и множеству датчиков. В будущем он должен стать "системой систем", управляющей беспилотниками и пилотируемыми воздушными платформами в качестве самолёта тактического воздушного командования и управления.

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Интересно, что по своей конструкции и возможностям это оружие поразительно напоминает планирующую бомбу GBU-53/B Stormbreaker, предназначенную для использования с F-35 и других американских истребителей. Ракета также может применяться с самолёта Hongdu L-15 Falcon, также известного как JL-10.

Семейство ракет TL

Может управляться со стелс-истребителей

Согласно сообщению на сайте X от "mog_china", ведущего ресурса, освещающего различные китайские новости, ракета TL-20 была разработана компанией Poly Technologies и также известна как Tianlong-20.

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"Она предназначена для использования в компактном бомбоотсеке стелс-самолётов и имеет максимальную дальность стрельбы от 85 до 95 км при скорости полёта 0,9 Маха", - говорится в сообщении.

Любопытно, что ракета названа ракетой класса "воздух-поверхность", несмотря на то, что конфигурация конструкции и описание её тактического применения указывают на то, что это планирующая бомба. Её длина со сложенными крыльями составляет 1,8 метра, ширина - 0,22 метра, а высота - 0,24 метра, что позволяет разместить её в оружейном отсеке китайского истребителя J-20. Ракета PL-15

J-20 имеет три внутренних скрытых отсека для оружия: один под фюзеляжем, в котором могут размещаться четыре ракеты PL-15 дальнего радиуса действия, и по одному отсеку по бокам двигателя, в которых, как было замечено, размещается одна PL-10.

Если ВВС Народно-освободительной армии НОАК примут J-20 на вооружение для нанесения ударов по наземным целям, то из боковых отсеков будет сложно вести огонь TL-20, поскольку боеприпасы класса "воздух-земля" всегда сбрасываются в направлении вниз, а не в бок.

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Оружейные отсеки J-20, ракеты PL-10 расположены по бокам, PL-15 посередине

Уникальный механизм запуска в боковых отсеках J-20 также может не выдержать более тяжёлой бомбы. Рельсы с PL-10 выкатываются при открытии и закрытии дверей, при этом ракета остаётся на рельсах, готовая к стрельбе в пределах визуальной дальности.

Таким образом, единственным оружейным отсеком для новой ракеты может быть только центральный отсек, "имеющий габариты 4 метра в длину и 2 метра в ширину" и способный вместить TL-20. "Всего он может нести до 12 ракет TL-20, сохраняя при этом стелс-характеристики истребителя, что является "ключевым элементом для поражения военных объектов Тайваня", говорится в сообщении.

Возможности бомбы

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TL-20 управляется с помощью спутниковой навигации Beidou, инерциального наведения и усовершенствованного "распознавания целей". Она может "различать различные наземные машины, такие как гусеничные и колесные бронированные машины, чтобы свести к минимуму сопутствующий ущерб".

Это обеспечивает точность поражения целей в условиях сильной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и помех. Головка наведения ракеты также "объединяет инфракрасные датчики и радар миллиметрового диапазона длин волн". В докладе указывается аэропорт Цюйчжоу в китайской провинции Чжэцзян, где, возможно, будут базироваться J-20, вооруженные TL-20.

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JL-10, другой самолёт, в котором предполагается использовать TL-20, - это прежде всего сверхзвуковой перспективный реактивный учёбно-тренировочный самолёт с возможностью нанесения лёгких ударов по наземным целям. Он имеет четыре подкрыльевые и три законцовочные точки крепления для различного вооружения, включая ракеты малой дальности класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и бомбы.