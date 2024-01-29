Зарубежные СМИ сообщают, что американские БМП "Брэдли" горят не хуже других

Зарубежное издание Military Watch сообщает, что после нескольких месяцев заявлений о всё более тяжёлых потерях, которые несут подразделения украинской армии использующие боевые машины Bradley, поставляемые США с апреля 2023 года, украинские военнослужащие выражают растущее недовольство эффективностью этой техники против российских войск.

Американское издание CNN описало эти машины как "больную тему" во время неудачного контрнаступления украинских войск в прошлом году, которое началось в начале июня. Издание подчеркнуло, что "десятки" машин были "повреждены и уничтожены в бою".

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Украинские экипажи, как сообщается, особенно критиковали ограниченную "способность машин выдерживать суровую украинскую зиму", а также "состояние некоторых старых машин, поставленных США". Bradley снят с производства в США с 1995 года, а большинство машин, построенных для американской армии, спустя десятилетие уже сняты с вооружения или помещены на хранение.

Из примерно 200 боевых машин "Брэдли", поставленных на Украину, более 80 в течение пяти месяцев были потеряны в бою. На кадрах, опубликованных российскими источниками 22 июля, видны особенно тяжёлые потери и "кладбище" техники в районе посёлка Работино в Запорожской области.

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Первые снимки машин, понёсших тяжёлые потери вместе с немецкими танками Leopard 2A6, появились в июне, после чего Вашингтон пообещал поставить новые партии. Проблемы с боевыми характеристиками "Брэдли", в частности с его весьма ограниченной бронезащитой для ведения боевых действий против ВС РФ, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов в подразделениях, эксплуатирующих эти машины. Интервью с личным составом механизированной 47-й бригады было одним из источников, освещающих эту проблему, которая затронула наземные подразделения всей украинской армии.