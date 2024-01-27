Ракетный комплекс РС-24 «Ярс»

Согласно мировым статистическим данным, в России сегодня находится самое большое количество ядерного оружия. Российское правительство утверждает, что будет использовать его только в случае нападения, угрожающего существованию страны. Главное ядерное оружие России - современный стратегический комплекс «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), способной поразить на расстоянии почти 12 тыс. км. сразу 6 целей.

Современная российская военная разработка уже превратилась в устрашающее оружие, гарантирующее безопасность государству в случае нападения на него. После исчезновения СССР России удалось не потерять атомное наследие великой державы, продолжить её разработки в указанном направлении. В 1997 году российские учёные разработали МБР «Тополь-М». А в 2000-х годах для российской армии создавалась усовершенствованная ракета, получившая название «Ярс» (PC-24).

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Ракетный комплекс "Ярс"

Главный компонент «ядерной триады»

Под категорией «ядерная триада» сегодня в России понимается система, состоящая из подводных ракетоносцев с атомными боеголовками, стратегической авиации, а также межконтинентальных баллистических ракет.

Местом для производства комплекса «Ярс» был выбран Воткинский завод, расположенный в Удмуртии. Шасси большой грузоподъёмности, для которых характерна колёсная формула 16×16, на данный момент производится в столице Беларуси на заводе колёсных тягачей. Планируется, что продукция предприятия из соседней страны будет в будущем заменена на российскую модульную разработку «Платформа-О».

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Создание PC-24 происходило в абсолютно секретных условиях. Известно, что первый раз комплекс был проверен в деле в 2007 году. Это случилось на космодроме Плесецк, который находится в Архангельской области. Через 2 года российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение первый дивизион «Ярсов».

В 2023 году новая система была признана главным ракетным комплексом российской армии. Он стал полноценным преемником известной в прошлом системы «Тополь», ядерные заряды которой после запуска ракеты могли нанести удар по 3-6 целям. Главными преимуществами «Ярс» по сравнению с прошлой моделью стала повышенная надёжность, наличие противопожарной системы, высокая манёвренность, грузоподъёмность, проходимость, наличие маскировочных и имитационных средств. Срок использования «Ярса» в 1,5 раза больше, чем у «Тополя».

"Тополь-М"

Неуязвимая ракета

Комплекс PC-24 оборудован МБР из трёх ступеней, для которой используется твёрдое топливо. Она может поразить стратегически важные цели на расстоянии почти 12 тыс. км (данные разнятся). Основой для её разработки стала советская система «Тополь-М». Новое оружие обладает гораздо большими преимуществами, чем старая ракета. И основной его плюс – наличие разделяющихся боевых блоков и системы противодействия ПРО.

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Длина PC-24 составляет 22,5 м. Диаметр ракеты - 1,86 м. У неё небольшой вес, которым не могли похвастаться прошлые системы. Например, масса системы «Сармат» составляет 208,1 т. А вес ракеты «Ярс» находится в пределах 46-49 тонн, т.е. в 4 раза меньше. Максимальная дальность полёта при этом снизилась не так значительно - всего на 35% (11-12 тыс. км вместо 17 тыс. км у «Сармата»). PC-24 способна максимально быстро набирать высоту после запуска. Инфографика. Данные источников несколько отличаются

В ракете может быть 3-6 боевых блоков. И у каждого из них есть собственная цель. Общая мощность снарядов находится в пределах 150-500 кт в тротиловом эквиваленте. Такого заряда хватит для сокрушительного удара по врагу. Мощность бомбы, которую США сбросили на Хиросиму, составляла всего лишь 15 кт.

Погрешность попадания по цели у «Ярса» находится в диапазоне 120-150 м. Это очень небольшое отклонение для ядерной ракеты. На данный момент современные средства ПРО не способны просчитать траекторию движения и перехватить РС-24.

В качестве основных достоинств комплекса «Ярс» можно выделить следующие:

Огромная скорость ракеты на старте, позволяет блокам остаться незамеченными на радарах противника.

Во время полёта для прикрытия боевых зарядов используются станции, позволяющие создавать активные помехи, а также фальшивые цели.

Высокая манёвренность боевых блоков, позволяющая обходить современные системы ПРО.

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Описанные преимущества новой российской ракеты позволяют ей стать практически неуязвимой для ПВО и ПРО любого противника. Эксперты считают, что другие страны не смогут придумать подобную систему ещё длительное время.

Два варианта «Ярса» Спуск ракеты "Ярс" в шахту

На данный момент существует 2 разновидности ракетного комплекса: шахтный и мобильный.

Юрий Соломонов, занимающий должность главного конструктора МИТ, создавший главную российскую ракету, считает, что комплекс «Ярс» максимально соответствует установленным сегодня военным требованиям в отношении подобного вида оружия. Для системы характерны стационарное и мобильное базирование. Наибольшее распространение получили ракеты первого типа.

Системы первого класса обладают большим количеством преимуществ. Среди них можно выделить высокую защиту от крылатых ракет и прочих атак противника с воздуха. Ракеты способны располагаться на большой глубине, а для обеспечения их сохранности используются колпаки из железобетона. Однако на данный момент другие страны уже хорошо изучили местоположения российских стационарных ракет.

С учётом последнего факта главную роль в вооружении России сегодня играют именно подвижные ракетные комплексы «Ярс». Для данной системы характерен более низкий уровень защиты, однако, она очень мобильная и имеет прекрасную манёвренность. Даже со спутника отслеживать перемещения таких комплексов будут тяжело. Автомобильное базовое шасси (АБШ) может легко преодолеть болотистую местность страны.

Для обеспечения высокой проходимости ракеты используется тягач МЗКТ-79221, разработанный в Беларуси. Вес колёсного шасси составляет 44 т. Его грузоподъёмность – 80 т. Заявленная скорость, для систем подобного типа, тоже хорошая - 45 км/ч. Запас хода составляет 500 км. Специально для этой ракеты разработчики усовершенствовали все главные показатели АБШ.

Ядерный щит

В конце 2023 года армия страны завершила стадию оснащения подразделений РВСН новым и более совершенным оружием и военной техникой. Известная во времена существования СССР ракета «Тополь» перестала использоваться. Вместо неё стала применяется инновационная система «Ярс». Новая ракета России уже признана самым массовым ракетным национальным комплексом. И именно РС-24 считается главным элементом ядерного щита государства. За всю историю существования Россия никогда не использовала в сражении со своими врагами ядерное оружие. Демонстрация опасной мощи «атома» происходила только на полигонах.

В рамках ядерной доктрины, которая была изменена в 2020 году, Россия обладает возможностью воспользоваться атомным арсеналом лишь после нападения на неё противника, решившего воспользоваться оружием массового поражения, вооружением, способным оказать серьёзную угрозу для всей страны, её главных объектов. Правительство страны имеет право осуществить ответный удар лишь после получения точных сведений о запуске неприятелем баллистических ракет, направленных в сторону России.

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Устрашающий и могучий «Ярс» постоянно находится в стадии повышенной боеготовности. В нужный момент он способен нанести любому недоброжелателю России мощный удар в ответ. Противник, который рискнёт атаковать страну, будет уничтожен. Существование подобного атомного оружия считается главным фактором сдерживания и, как ни парадоксально, выступает в роли некоторого гаранта для предотвращения третьей мировой войны.