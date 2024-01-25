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28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире

Прошло уже более 5 лет, как гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" был представлен, однако информация о нём появляется очень неспеша. Все актуальные данные собрали в этой статье
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Межконтинентальный ракетный комплекс "Авангард"

Эта система считается едва ли не самой сенсационной из отечественных новинок военно-промышленного комплекса. «Авангард» является гиперзвуковым ракетным комплексом стратегического назначения. В нём сочетается функционал межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и высокоманёвренного боевого блока.

Специфика этой ракеты заключается в том, что «Авангард» - наиболее скоростной летательный аппарат из всех, когда-либо созданных человеческими руками. Боевой блок ракеты способен достигать невиданной ранее скорости, в 28 раз превышающей скорость звука, что соответствует 9,5 км/с. Мощность боеголовки этого оружия может составлять от 800 килотонн до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

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Несмотря на огромные показатели скорости, не стоит думать, что боеголовка сохраняет её на всём пути полёта. Когда вы видите заявления о гиперзвуковой скорости в 10 и более Махов, не важно исходят они от наших или зарубежных ВПК, учитывайте, что это лишь максимальная скорость, а не постоянная. Входя в плотные слои атмосферы, под действием сопротивления воздуха, скорость снарядов и ракет падает до более "приземлённых" значений.

Источник: Life.ru

«Авангард» не в состоянии остановить ни одна из ныне существующих систем ПРО недружественных (да и дружественных тоже) стран. Иными словами, от него на сегодняшний день не существует защиты. Давайте присмотримся поближе к специфике этой системы и поговорим о её достоинствах и недостатках.

История разработки

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Военный гиперзвук принято считать недавней новинкой, однако разрабатывать это оружие в СССР начали ещё в восьмидесятые годы на НПО Машиностроения. Конструкторам было поручено сделать систему, способную преодолевать американскую ПРО. Для этого решили оборудовать МБР крылатым боевым блоком.

Под конец 80-х наша страна и Америка, казалось, если и не начали становиться друзьями, то, по крайней мере, врагами перестали быть. Поэтому в 1989 г. будущий «Авангард» разрабатывать прекратили. Однако конструкторы сумели настоять на своём и продолжили работу над боевым блоком стратегической ракеты.

Чтобы сэкономить время и средства, решили делать новую ракету на основе уже имевшейся УР-100Н УТТХ. Первые старты прототипа «Авангарда» произошли в 1990 г, но страна стремительно распадалась, поэтому проект заглох.Принцип работы комплекса "Авангард"

Возродить его к жизни решили, когда стало ясно: друзьями Россия и США едва ли станут, и заокеанская сверхдержава на заре двухтысячных вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Работа над новой стратегической ракетой шла непросто. В 2013-2015 гг. имела место целая серия неудачных испытаний будущей новинки.

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Разработчикам никак не удавалось добиться стойкости «изделия» к экстремально высоким температурам и надёжности системы управления. Однако со временем и эти затруднения были преодолены, и 27 декабря 2019 г. первый ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство. Согласно планам Минобороны, до 2027 г. в армии появится ещё 12 таких же комплексов.

Что известно о ТТХ «Авангарда»Примерный вид боевого модуля "Авангард"

Данный ракетный комплекс шахтного базирования полностью заменит до 2027 г. системы РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин». Новинка отличается многими существенными плюсами, в частности, трансконтинентальным радиусом работы, высокоточным поражением целей (обещают точность на уровне крылатых ракет) и, главное, непревзойдёнными скоростными характеристиками.

Вследствие указанных преимуществ «Авангард» способен преодолевать многокомпонентную систему ПРО НАТО и наносить ядерный удар практически по всей территории США, не говоря о недружественных государствах Европы. Примечательно, что время подлёта БЧ к месту срабатывание составляет всего четверть часа после старта «Авангарда».

Подробные технические показатели гиперзвукового ракетного комплекса, естественно, строго засекречены. Но кое-какие сведения о характеристиках «Авангарда» имеются. В частности, ещё в 2018 г. проявилась информация, что в ходе первого официального запуска боеголовка разогналась до 33 тысяч километров в час, прежде чем поразить цель.

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По имеющимся сведениями, длина боевого блока равна 5-7 м. Обшивка из композитных материалов защищает оборудование и боезаряд от гигантских температур, а также от импульсов лазера. Поскольку блок оснащён собственными ракетным двигателем, он в состоянии совершать манёвры по скорости, высоте и курсу.

Базой для боеголовки «Авангарда» пока что служит разработанная ещё в СССР МБР УР-100Н УТТХ. Однако со временем её заменит «Сармат».МБР УР-100Н УТТХ

Недостатки комплекса

Не следует считать «Авангард» безупречным российским чудо-оружием. При своих очевидно прорывных показателях ракета не лишена и некоторых минусов. К последним можно отнести транспортировку лишь единственной ядерной боеголовки, проще говоря, одна ракета – одна цель. А некоторые МБР способны доставлять в район боевой работы до шести боезарядов.

У этой системы существует ещё одно неоднозначное свойство. Каким бы парадоксальным это ни казалось, отличные скоростные характеристики "Авангарда" далеко не всегда идут ему на пользу. Как уже было отмечено, во время приближения боевого блока на гиперзвуке к цели его корпус раскаляется до экстремально высоких температур. Вследствие этого объект становится слишком заметным для спутниковых тепловизоров орбитальной группировки ПРО. А это теоретически даёт противнику время среагировать на угрозу и принять ответные меры (например, запустить в нашу сторону собственные МБР, которые стремится поразить приближающийся «Авангард»).Американская противоракета GBI

Разумеется, натовское ПРО в её современном состоянии не располагает средствами нейтрализации российской гиперзвуковой боеголовки, несмотря на её яркую светимость в ИК-диапазоне. Но время в современном глобальном конфликте будет стоить слишком дорого, а обнаруженный снаряд будет отчасти лишён эффекта внезапности.

Из этого следует, что использование «Авангардов» не обеспечивает нашей стороне неоспоримого преимущества в ходе гипотетического вооруженного столкновения. Такой точки зрения, например, придерживается известный военный эксперт из США Питер Сучиу.

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Тем не менее, гиперзвуковые системы вооружения, в том числе «Авангард», уже стали фактическим шагом на пути прогресса новейших систем вооружения. И поскольку нейтрализация их силами противоракетной обороны сегодня очень затруднительна, Россия и дружественные ей страны имеют в своём распоряжении достаточно мощные средства сдерживания потенциального противника.

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