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9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США

Разбираемся, на что способна гиперзвуковая ракета "Циркон" и почему у западных СМИ началась паника
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Демонстрация силы

Российский «Циркон», гиперзвуковая крылатая ракета надводного базирования, полноценно поступит в арсенал ВМФ страны уже в 2024 г. Такой новостью поделился на днях с прессой гендиректор и ведущий конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

Процесс постановки крылатой новинки на вооружение флота в активном темпе не прерывается, уже давно началось серийное производство данных боеприпасов. И последние кое-где уже встали на вооружение – в частности, фрегат «Адмирал Горшков» уже оснащён «Цирконами».

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Эта информация может показаться кому-то сенсационной. Как известно, вышеупомянутый боевой корабль с новыми ракетами в 2023 году отправился на боевое дежурство. «Адмирал Горшков» успел не только дойти до Атлантического океана, но и отработать учебную задачу, поразив условные цели. Западные военные испытывают неподдельное опасение перед нашими «Цирконами», но мы почему-то всё затягиваем постановку их на массовое вооружение российского военно-морского флота.

Что же касается «Горшкова», то на нём «Цирконы» были установлены в несколько переделанные пусковые шахты для других ракет – «Калибров». Тем не менее, «Адмирал Горшков» уже стрелял «Цирконами» из акватории Баренцева моря в Белое, уничтожал макеты вражеских кораблей на удалении свыше тысячи километров. Коротко говоря, российская гиперзвуковая новинка уже продемонстрировала, что является очень эффективным средством вооружения для ВМФ. Фрегат с этими ракетами пройдёт по разным океанам, проводя в координации с флотами дружественных России государств учебные стрельбы как «Цирконов», так и прочих систем.

В чём специфика «Циркона»?

Стоило только «Адмиралу Горшкову» покинуть порт стоянки и подойти к территории западных «экс-партнёров», как там вспыхнули настоящие истерические настроения. Как жалуется британская Express, российские боевые корабли, имеющие на своем вооружении гиперзвуковые ракеты «Циркон», способны проломить морские оборонительные рубежи НАТО.

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Следует отметить, что аналог у "Циркона" в этот раз есть. Это американская гиперзвуковая ракета X-51, появившаяся у США в 2009 году и до сих пор активно дорабатываемая.

Американский аналог - ракета X-51

Почему там настолько всполошились? Как минимум потому, что «Циркон» - подлинный ужас морей, скоростной и сверхдальний, а эффективных средств защититься от него западные вооружённые силы пока попросту не имеют.

Припоминаете гиперзвуковую авиационную ракету «Кинжал»? Именно такой боеприпас сумел проломить подземный бункер времён СССР, а это сооружение, напомним, строилось с расчётом на попадание атомной бомбы. Проще говоря «Циркон» - тот же «Кинжал», только используется на кораблях. Эта ракета разгоняется весьма внушительно – до девяти скоростей звука, и при этом совершает манёвры, чтобы сбить с толку вражескую противоракетную оборону. На сегодняшний день на Западе нет никаких систем ПВО или ПРО, которые могли бы эффективно бороться со столь быстрой целью.

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Масса боевой части «Циркона» составляет 400 кг, а этого вполне хватит, чтобы отправить на дно современный авианосец. Кстати, тысяча километров – это отнюдь не максимальный радиус достижений целей, ряд экспертов сообщает, что «Циркон» способен поражать врага на удалении до 1500 км (для наглядности: это как выстрелить из Москвы и попасть в цель в Екатеринбурге, до которого 1416 км по прямой). Маршевая часть полёта пролегает на высоте 30-40 км в разряженной атмосфере, что позволяет экономить топливо и при этом лететь дальше и быстрее, легко преодолевая ПРО врага.Инфографика

Подобные ТТХ дают возможность даже кораблям не самого большого водоизмещения справляться с превосходящими силами противника, в том числе с ударно-авианосными группами. Неплохая иллюстрация: это вроде выхода с «Калашом» на десять амбалов-рукопашников. Как думаете, кто первым даст стрекача?

Западные эксперты всё это хорошо осознают. В частности, один из авторов Military Watch Magazine (США) пишет про новый морской «гиперзвук» России:

- Говоря о самых существенных показателях «Циркона», следует отметить его экстремально высокие скоростные характеристики. Они, с учётом способности снаряда маневрировать и его сравнительно невысокой радиолокационной заметностью, означают, что надёжно защититься от этого оружия современными средствами ПРО практически невозможно. Эта ракета способна стать компенсацией недостатка надводных кораблей у российского флота и послужить действенным инструментом как для кораблей класса фрегат, так и для менее тоннажных кораблей класса корвет, которые отныне становятся существенной угрозой ВМФ других стран, обладающих эсминцами, крейсерами и авианосцами.

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ВМФ России получает неоспоримые преимущества «Циркона» - дальнобойного и феноменально живучего вооружения, почти неуязвимого для натовских оборонительных систем и способного наносить поистине гигантский ущерб только за счёт своей кинетической энергии.

Так что это – всего лишь начало. Дальше будет гораздо интереснее.

На очереди подводники

Генеральный директор реутовского НПО машиностроения недавно рассказал лишь о надводной гиперзвуковой ракете. К этому необходимо добавить, что на подходе соответствующие системы, предназначенные для российских подлодок.

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«Цирконы» подводного базирования также результативно испытываются буквально в эти дни. В частности, их уже запускала с поверхности и из-под воды атомная подводная лодка «Северодвинск». Однако первой, кто получит гиперзвуковую новинку, станет многоцелевая подводная лодка «Пермь».

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Едва ли подобная перспектива способна излечить беспокойство бывших наших «партнёров». Надеемся, такая динамика рано или поздно вынудит их вернуться к здравому смыслу: нападать на Россию – отнюдь не лучшая затея.

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