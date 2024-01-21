MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
реклама
Российские Су-30СМ покоряют мир
16 января Эфиопия стала пятнадцатой страной, получившей в эксплуатацию российский двухместный тяжёлый истребитель Су-30. Государство сообщило о получении неназванного количества самолётов. По меньшей мере два самолёта в настоящее время находятся в стране.
Уже давно обсуждалось, какой класс истребителей Эфиопия приобретёт для замены устаревших истребителей МиГ-23, купленных в 1980-х годах, и, возможно, даже некоторых Су-27, которые были приобретены в конце 1990-х годов и, вероятно, находятся на последнем десятилетии эксплуатации.
реклама
Страна была подтверждена в качестве заказчика китайского лёгкого истребителя L-15 в начале 2022 года, что указывает на то, что эти лёгкие самолеты заменят МиГ-23, а Су-30 заменят Су-27.
Хотя вариант исполнения приобретаемого Су-30 остаётся неясным, скорее всего, это будет либо Су-30СМ, либо Су-30СМ2. Последний - усовершенствованный вариант с двигателями АЛ-41Ф-1С от истребителей Су-35, которые снижают потребность в обслуживании и повышают дальность и лётные характеристики истребителя.
За звание самого мощного истребителя на африканском континенте с ними соперничает только новейшая партия Су-30МКА, поставленная в 2020 году ВВС Алжира - ранее этого положения добилась Эфиопия три десятилетия назад, когда она впервые приобрела у России Су-27.
Лучший по соотношению "цена-качество"
реклама
Ранее Эфиопия считалась ведущим заказчиком французского истребителя Rafale. Выбор Эфиопией Су-30 вместо Rafale, в частности, последовал за аналогичным решением, объявленным 30 ноября 2023 года Министерством обороны Казахстана, которое выбрало Су-30СМ. Тогда заместитель главнокомандующего ПВО и начальник главного управления вооружений Ержан Нильдибаев заявил, что Су-30 имеет лучшее соотношение "цена-качество" по сравнению с французским самолётом.
Другие страны, которые, как известно, рассматривали Rafale и Су-30 в качестве конкурентов для приобретения, а именно Алжир и Ливия, также выбрали Су-30, хотя последняя подверглась совместной нападкам нескольких членов НАТО, а её правительство было свергнуто до того, как приобретение было завершено.
ВВС Индии, хотя и приобрели 36 "Рафалей", не разместили последующих заказов и продолжают расширять свой парк Су-30 до 270 истребителей. Су-30СМ, приобретённый Эфиопией и Казахстаном, тесно связан с Су-30МКА, приобретённым Алжиром, и Су-30МКИ, приобретённым Индией. Все три самолета производятся на Иркутском авиационном заводе и считаются наиболее мощными вариантами.
К основным преимуществам Rafale по сравнению с Су-30 относится меньшая потребность в техническом обслуживании, поскольку этот самолёт намного легче, а его двигатели M88 являются самыми слабыми из всех выпускаемых в мире истребителей и, соответственно, требуют относительно небольшого объёма работ.
реклама
Новые варианты Rafale также имеют более совершенные датчики и электронику, чем у Су-30, в который не интегрированы новейшие российские системы авионики, устанавливаемые на истребители Су-57. В остальном Су-30 считается более совершенным почти по всем параметрам: почти вдвое большая дальность, в два раза более мощный радар, обеспечивающий превосходную ситуационную осведомлённость и дальность обнаружения 400 км, а также гораздо более высокий практический потолок, скорость и манёвренность.
Су-30, построенные в Иркутске, также оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги, что обеспечивает манёвренность на малых скоростях. Дальность поражения самолётов ракетами Р-37М класса "воздух-воздух" составляет более 300 км, что также намного больше, чем у любого западного истребителя.
Истребитель с огромным боевым опытом
Способность России поставить Су-30 гораздо быстрее, чем Франция может поставить Rafales, а также значительное сходство с уже эксплуатируемыми Су-27, что снизит требования к обучению, считаются важными факторами, которые могли повлиять на выбор Эфиопии в пользу Су-30.
Ещё одним фактором в пользу российского истребителя стал тот факт, что Су-30 прошёл гораздо более интенсивные реальные боевые испытания, в то время как операции Rafale ограничивались небольшим количеством малоинтенсивных ударов по минимально защищённым наземным целям.
реклама
Эфиопия начала эксплуатировать советские истребители в 1980-х годах, а после отделения Эритреи от страны в 1993 году и приобретения российских МиГ-29 вновь сформированными ВВС Эритреи Эфиопия быстро разместила заказы на истребители Су-27СК и их двухместные производные Су-27УБК. В ходе эфиопско-эритрейской войны 1998-2000 годов Су-27 продемонстрировали своё превосходство, сбив четыре МиГ-29 без потерь, что заставило Эритрею после войны приобрести два Су-27 для собственного воздушного флота.
Поскольку Эфиопия с конца 2020 года находится в состоянии гражданской войны и сталкивается с территориальными спорами с Суданом, напряжёнными отношениями с Эритреей и угрозами со стороны соседнего Египта в отношении прав на воду реки Нил, приобретение Су-30, как ожидается, изменит способность страны противостоять угрозам со стороны любого из этих субъектов.
Су-30 обеспечивает ВВС Эфиопии решающее превосходство над эритрейскими Су-27С и суданскими МиГ-29СМЕ. Отказ Франции поставлять Египту ракеты класса "воздух-воздух" "Метеор" для истребителей Rafale также обеспечивает подавляющее преимущество Су-30 ВВС Эфиопии в случае возможного столкновения, как и отказ Каира под давлением Запада отменить заказ 2018 года на более мощные истребители Су-35. Су-30СМ также обладают возможностями нанесения высокоточных ударов, что может значительно повысить способность ВВС Эфиопии оказывать воздушную поддержку повстанцам.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила