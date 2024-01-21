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MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ

Как минимум три страны предпочли российские истребители Су-30СМ французским "Рафалям". Разбираемся в причинах популярности наших самолётов
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Российские Су-30СМ покоряют мир

16 января Эфиопия стала пятнадцатой страной, получившей в эксплуатацию российский двухместный тяжёлый истребитель Су-30. Государство сообщило о получении неназванного количества самолётов. По меньшей мере два самолёта в настоящее время находятся в стране. 

Уже давно обсуждалось, какой класс истребителей Эфиопия приобретёт для замены устаревших истребителей МиГ-23, купленных в 1980-х годах, и, возможно, даже некоторых Су-27, которые были приобретены в конце 1990-х годов и, вероятно, находятся на последнем десятилетии эксплуатации.

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Страна была подтверждена в качестве заказчика китайского лёгкого истребителя L-15 в начале 2022 года, что указывает на то, что эти лёгкие самолеты заменят МиГ-23, а Су-30 заменят Су-27.Су-30СМ

Хотя вариант исполнения приобретаемого Су-30 остаётся неясным, скорее всего, это будет либо Су-30СМ, либо Су-30СМ2. Последний - усовершенствованный вариант с двигателями АЛ-41Ф-1С от истребителей Су-35, которые снижают потребность в обслуживании и повышают дальность и лётные характеристики истребителя.

За звание самого мощного истребителя на африканском континенте с ними соперничает только новейшая партия Су-30МКА, поставленная в 2020 году ВВС Алжира - ранее этого положения добилась Эфиопия три десятилетия назад, когда она впервые приобрела у России Су-27. 

Лучший по соотношению "цена-качество"Су-30МКИ ВВС Индии (справа) и Rafale

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Ранее Эфиопия считалась ведущим заказчиком французского истребителя Rafale. Выбор Эфиопией Су-30 вместо Rafale, в частности, последовал за аналогичным решением, объявленным 30 ноября 2023 года Министерством обороны Казахстана, которое выбрало Су-30СМ. Тогда заместитель главнокомандующего ПВО и начальник главного управления вооружений Ержан Нильдибаев заявил, что Су-30 имеет лучшее соотношение "цена-качество" по сравнению с французским самолётом. 

Другие страны, которые, как известно, рассматривали Rafale и Су-30 в качестве конкурентов для приобретения, а именно Алжир и Ливия, также выбрали Су-30, хотя последняя подверглась совместной нападкам нескольких членов НАТО, а её правительство было свергнуто до того, как приобретение было завершено.

ВВС Индии, хотя и приобрели 36 "Рафалей", не разместили последующих заказов и продолжают расширять свой парк Су-30 до 270 истребителей. Су-30СМ, приобретённый Эфиопией и Казахстаном, тесно связан с Су-30МКА, приобретённым Алжиром, и Су-30МКИ, приобретённым Индией. Все три самолета производятся на Иркутском авиационном заводе и считаются наиболее мощными вариантами.Су-30СМ ВВС Казахстана

К основным преимуществам Rafale по сравнению с Су-30 относится меньшая потребность в техническом обслуживании, поскольку этот самолёт намного легче, а его двигатели M88 являются самыми слабыми из всех выпускаемых в мире истребителей и, соответственно, требуют относительно небольшого объёма работ.

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Новые варианты Rafale также имеют более совершенные датчики и электронику, чем у Су-30, в который не интегрированы новейшие российские системы авионики, устанавливаемые на истребители Су-57. В остальном Су-30 считается более совершенным почти по всем параметрам: почти вдвое большая дальность, в два раза более мощный радар, обеспечивающий превосходную ситуационную осведомлённость и дальность обнаружения 400 км, а также гораздо более высокий практический потолок, скорость и манёвренность.Су-30СМ2 

Су-30, построенные в Иркутске, также оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги, что обеспечивает манёвренность на малых скоростях. Дальность поражения самолётов ракетами Р-37М класса "воздух-воздух" составляет более 300 км, что также намного больше, чем у любого западного истребителя.

Истребитель с огромным боевым опытом

Способность России поставить Су-30 гораздо быстрее, чем Франция может поставить Rafales, а также значительное сходство с уже эксплуатируемыми Су-27, что снизит требования к обучению, считаются важными факторами, которые могли повлиять на выбор Эфиопии в пользу Су-30.Эфиопский Су-27

Ещё одним фактором в пользу российского истребителя стал тот факт, что Су-30 прошёл гораздо более интенсивные реальные боевые испытания, в то время как операции Rafale ограничивались небольшим количеством малоинтенсивных ударов по минимально защищённым наземным целям.

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Эфиопия начала эксплуатировать советские истребители в 1980-х годах, а после отделения Эритреи от страны в 1993 году и приобретения российских МиГ-29 вновь сформированными ВВС Эритреи Эфиопия быстро разместила заказы на истребители Су-27СК и их двухместные производные Су-27УБК. В ходе эфиопско-эритрейской войны 1998-2000 годов Су-27 продемонстрировали своё превосходство, сбив четыре МиГ-29 без потерь, что заставило Эритрею после войны приобрести два Су-27 для собственного воздушного флота.Су-30 ВВС России

Поскольку Эфиопия с конца 2020 года находится в состоянии гражданской войны и сталкивается с территориальными спорами с Суданом, напряжёнными отношениями с Эритреей и угрозами со стороны соседнего Египта в отношении прав на воду реки Нил, приобретение Су-30, как ожидается, изменит способность страны противостоять угрозам со стороны любого из этих субъектов.

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Су-30 обеспечивает ВВС Эфиопии решающее превосходство над эритрейскими Су-27С и суданскими МиГ-29СМЕ. Отказ Франции поставлять Египту ракеты класса "воздух-воздух" "Метеор" для истребителей Rafale также обеспечивает подавляющее преимущество Су-30 ВВС Эфиопии в случае возможного столкновения, как и отказ Каира под давлением Запада отменить заказ 2018 года на более мощные истребители Су-35. Су-30СМ также обладают возможностями нанесения высокоточных ударов, что может значительно повысить способность ВВС Эфиопии оказывать воздушную поддержку повстанцам.

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