Фонарик на 4 миллиона долларов

Странный инцидент произошёл с участием самого современного истребителя ВВС США пятого поколения. Двигатель самолёта F-35 "проглотил" карманный фонарик, что привело к ущербу в размере около 4 миллионов долларов США и значительному повреждению двигателя F135 этого стелс-истребителя.

Об инциденте стало известно недавно, но он произошёл в марте 2023 года, когда портативный фонарик, который, как сообщается, был оставлен внутри сопла самолёта F-35A Lightning II, был засосан в двигатель. Предположительно, причиной инцидента стала халатность обслуживающего персонала.

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Инцидент произошел 15 марта 2023 года на базе ВВС Люк в Аризоне, когда два специалиста по техническому обслуживанию работали в составе 56-го истребительного крыла 62-го подразделения по техническому обслуживанию самолётов. Третий ремонтник, проходивший долгосрочную стажировку в 62-м подразделении, руководил работами. Самолёт F-35A, о котором идёт речь, эксплуатируется 56-м истребительным авиакрылом и имеет бортовой номер 14-5103.

"Так вот, в прошлом году в марте ремонтник оставил фонарик во впускном патрубке F-35A. Фонарик "засосало" в двигатель во время наземного технического обслуживания. Это нанесло ущерб на сумму около 4 млн долларов. Кроме того, двигатель был поврежден настолько сильно, что его нельзя было отремонтировать на месте", - говорится в заявлении.

В отчёте о расследовании, обнародованном 18 января, говорится, что основной причиной аварии, в результате которой двигатель стоимостью 14 миллионов долларов США был поврежден настолько, что его невозможно было починить на месте, стало пренебрежение ремонтником правилами безопасности.

Что же произошло на самом деле?

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Когда 15 марта произошел инцидент, бригада технического обслуживания из трёх человек работала на F-35. Задача заключалась в "установке дозирующей заглушки в топливопровод двигателя и проведении проверки герметичности новой дозирующей заглушки при работающем двигателе", говорится в отчёте.

После установки заглушки один ремонтник проверил свои инструменты, а затем другой осмотрел двигатель "перед оперативным обслуживанием". Для этого он осматривал впускное отверстие двигателя с помощью фонарика и оставил его на кромке впускного отверстия.

Закончив осмотр двигателя, техник запустил его на пять минут, чтобы найти утечки топлива. Команда утверждала, что услышала странные звуки, когда двигатель включился, хотя не было никаких признаков повреждения посторонним предметом.

После этого один из техников заметил пропажу фонаря. Этот техник, запустивший двигатель, провёл осмотр и обнаружил повреждение двигателя.

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В итоге были повреждены компрессор высокого давления (КВД), турбина высокого давления (ТВД), входная лопатка вентилятора, топливная форсунка, обводной канал, роторы второй, третьей, пятой и шестой ступеней стоимостью 3 933 106 долларов США.

Следователи обнаружили, что техник, проводивший осмотр перед запуском двигателя, проигнорировал инструкции Объединённой технической документации, согласно которым все входы и выходы двигателя должны быть очищены от посторонних и незакрепленных предметов.

Кроме того, техник проигнорировал указание Министерства ВВС "проводить визуальную проверку" набора инструментов после завершения каждой операции.

Наконец, расследование показало, что местная процедура 62-го подразделения технического обслуживания самолётов не строго соответствовала руководящим принципам DAF, которые требуют, чтобы лицо, использующее набор инструментов, проводило его визуальную инвентаризацию после каждой операции.

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Следователи также указали на значительные факторы, способствующие инциденту, связанные с проблемами в автономной информационной системе материально-технического обеспечения F-35, или ALIS.

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Хотя инцидент, несомненно, является максимально странным, это не первый случай, когда F-35 попадает в необычное происшествие. За последние годы самолёты F-35 неоднократно попадали в аварии, связанные со странными инцидентами. Хотя самолёт по-прежнему пользуется спросом во всём мире, эти случаи заставили США покраснеть.