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Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия

Разбираемся, как украинскому ударному дрону удалось пролететь более 1000 км, и какие меры может предпринять Россия в ответ на эту "демонстрацию силы"
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Полёт в 1000 километров

Ночью 17 января Украина попыталась нанести удар с помощью беспилотника дальнего радиуса действия по второму по величине городу России Санкт-Петербургу, где, по сообщениям, находился нефтяной терминал. Украинские СМИ со ссылкой на представителя в министерстве обороны Украины сообщили, что эта атака положила начало "новому этапу" конфликта, который, похоже, будет в значительной степени опираться на недавно разработанные в стране, а также полученные в качестве военной помощи, ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Ударный дрон смог пролететь около 1000 км по территории России, разбираемся как такое произошло.Расстояние от Киева до СПб

Ссылаясь на источник в украинской разведке, украинские СМИ сообщили, что атака беспилотников была предпринята Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, или ГУР. "Это операция оборонной разведки, в которой задействованы современные украинские средства. Сбор данных продолжается, есть подтверждённые удары по целям", - рассказал источник. Какие именно удары оказались "подтверждёнными" украинская сторона, конечно, не сообщила.

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Тем временем Министерство обороны России заявило, что над Ленинградской областью был перехвачен украинский беспилотник. Неофициальные российские источники, в том числе в Telegram-каналах, сообщили, что беспилотник был сбит недалеко от Санкт-Петербургского нефтяного терминала на берегу Финского залива. Достоверно неясно, тот ли это беспилотник, на который ссылается Министерство обороны России, но, по некоторым данным, он взорвался при падении и вызвал пожар на терминале.

В чём заключалась цель атаки

По неподтвержденным данным, беспилотник или беспилотники, возможно, пролетели над резиденцией президента России Владимира Путина на Валдайском озере в Новгородской области на северо-западе России, когда летели в сторону Санкт-Петербурга. Некоторые СМИ утверждают, что цель для атаки была выбрана не случайно, ведь Санкт-Петербург - родной город Путина. Конечно, врятли причиной стало это. Скорее всего украинские спецслужбы просто хотели показать, как далеко могут летать их новые дроны, а потому и выбрали для демонстрации второй по численности населения город России.

По словам украинских чиновников, это уже не первый случай, когда цели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подвергаются украинским атакам (но не с помощью дальнобойных БПЛА). Однако последнее событие свидетельствует о том, что в настоящее время используются новые беспилотники дальнего радиуса действия, которые обеспечивают не только большую досягаемость, но и способны нести большую полезную нагрузку по сравнению с предыдущими моделями дронов.

Ударов по ВПК Украины недостаточно

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Несмотря на периодические комбинированные удары ВС РФ (в том числе и использованием гиперзвуковых ракетных комплексов воздушного базирования "Кинжал") по предприятия военно-промышленного комплекса Украины, ВСУ всё же находят пути и способы получить современные ударные беспилотники.

Уже в этом месяце украинские беспилотники были перехвачены во время атак по другим целям в России. Одной из целей ВСУ была нефтебаза и энергоснабжающая организация в Орловской области.

В декабре украинские военные получили первую партию нового относительно недорогого ударного беспилотника-камикадзе AQ 400 Scythe с большой дальностью полёта. Официальные лица Украины также объявили о планах по резкому увеличению производства БПЛА в ближайшее время.

Недавно был представлен ещё один новый украинский беспилотник, оснащённый реактивной силовой установкой. По словам зарубежных СМИ уже разработаны или находятся в стадии разработки многие другие типы беспилотников с увеличенной дальностью полёта, улучшенными характеристиками и новыми функциями.

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По утверждениям ГУР "кампания Украины по нанесению ударов беспилотниками дальнего радиуса действия является лучшим примером давнего стремления страны "перенести войну домой", в Россию". Помимо этого, подобные попытки ударов похожи на стремление использовать альтернативные средства борьбы в условиях продолжающейся стагнации ситуации на линии боевого соприкосновения, где у ВСУ успеха нет.

В то же время украинские атаки на российскую инфраструктуру можно рассматривать и как ответ на продолжающуюся зимнюю кампанию ракетных ударов и ударов беспилотников, направленных на военную инфраструктуру Украины.

Чем ответит Россия?

Несмотря на кажущуюся неэффективность ударов ВС РФ по заводам по производству дронов, стоит отметить, что случаи пролётов ударных БПЛА вглубь территории России единичны. Учитывая большую протяжённость ЛБС Украине не хватает дронов даже для её покрытия, о чём свидетельствуют частые заявления украинских СМИ и представителей ВСУ об "отставании от РФ в количестве используемых дронов в 2-3 раза".

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Очевидно, что кроме продолжения ударов по военно-промышленным объектам Украины, ВС РФ следует обратить внимание на ине способы поступления ударных дронов в ВСУ, а именно - на пути сообщений между странами Запада и украинскими складами. Уничтожение таких путей и складов покажет зарубежным поставщикам, что вся их помощь практически гарантированно превратиться в груду металла, а продолжение поставок не имеет смысла.

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Думаю запускали из Эстонии или Финляндии.
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Суходрищев
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glavhyilo
21:58
ракеты никчему щас украине просто,если запад полезет,то не через украину.На украине там не станет никто проживать просто,она убита уже по полной-там рекламу горгаза можно снимать-проверь тягу.
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