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Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44

Зарубежные СМИ сообщают, что гигантская сверхзвуковая противокорабельная ракета времён Холодной войны была впервые использована Россией на Украине, причем почти наверняка для обстрела наземной цели
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Пуск противокорабельной ракеты П-354 тонны и сверхзвуковая скорость

Зарубежные издания, со ссылкой на источники в НАТО сообщают: "свидетельство того, что огромная ракета, известная в НАТО как SSC-1B Sepal, была использована для удара по наземной цели, указывает на то, что Россия всё чаще применяет в этом конфликте гораздо более старое оружие, а также использует ракеты в тех ролях, для которых они не были изначально разработаны."Возможное фото обломков и внешний вид ракеты П-35

Фотографии обломков ракеты начали появляться в социальных сетях вчера. По неподтверждённым данным, ракета 3М44 "Прогресс" была сбита украинской ПВО, хотя независимого подтверждения этому нет. Также неясно, где именно упала ракета. Неизвестно и то, как была запущена ракета - в качестве одного из вариантов рассматривается уникальная система бункеров в Крыму.

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Украинские СМИ с уверенностью сообщают, что это образец ракеты, о применении которой в СВО ранее не было известно. Помимо значительных размеров, отличительными особенностями ракеты являются сигарообразный корпус с расположенным под ним воздухозаборником двигателя и сильно размашистые крылья, которые раскрываются после запуска.

Возможное фото обломков ракеты 3М44

Различные интернет-источники идентифицируют ракету по её российскому обозначению: П-35, П-35Б или 3М44 "Прогресс". Все эти ракеты являются родственными, внешне похожими и использовались для вооружения систем береговой обороны.

История ракеты времен холодной войны

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Противокорабельная ракета П-35Б начала применяться для береговой обороны в начале 1960-х годов и имела эффективную дальность полёта около 250 км. П-35Б весит около 4,6 тонны и имеет длину около 10 метров, оснащена турбореактивным двигателем и двумя твердотопливными ракетными ускорителями для запуска.Запуск ракеты 3М44

К началу 1980-х годов на смену ракетам береговой обороны П-35Б пришли ракеты 3M44 с заявленной эффективной дальностью 450 км, а также с возможностью установки ядерного боезаряда вместо стандартной 1000 кг обычной боеголовки.

Возвращаясь к обломкам ракеты, можно предположить, что это 3M44, хотя не исключено, что были сохранены запасы более старой П-35Б. В любом случае, ракета должна была быть направлена на наземную цель, а не на корабль, поскольку в настоящее время Украина не располагает крупными военно-морскими судами.

Запуск ракеты 3М44

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Стоит отметить, что эти ракеты являются частью обширного семейства, разработка которого началась в 1950-х годах в КБ Челомея, начиная с П-5. Эти ракеты на жидком топливе в конечном итоге использовались для различных целей, в том числе могли применяться для тактического противокорабельного удара. Они использовались для вооружения боевых кораблей и подводных лодок, а также систем береговой обороны, как мобильных, так и стационарных.Противокорабельная ракета П-5

Корабельные и подводные варианты этого семейства уже давно сняты с вооружения, но Россия всё ещё использует варианты той же базовой ракеты для береговой обороны.

Уникальная система запуска в Крыму

Важно отметить, что эти ракеты береговой обороны имеют особое отношение к Крыму. По состоянию на конец 2020 года эти ракеты всё ещё использовались для защиты стратегического порта Севастополь в составе противокорабельного ракетного комплекса береговой обороны, известного как "Утёс".

Защищённая пусковая установка

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"Утёс" состоит из укреплённой батареи, "встроенной" в скалы под Балаклавой, с которых открывается вид на морские подступы к Севастополю. Две ракетные пусковые установки, расположенные на расстоянии 5 км друг от друга, когда не используются, спрятаны в подземном бункере, защищённом огромными металлическими дверями.

"Погребённые под толстым слоем бетона для защиты от ядерного удара, комплексные сооружения включали командные пункты, хранилища ракет и мастерские для подготовки и заправки ракет, которые со сложенными крыльями перевозились на специальных грузовиках", - пишет издание The Drive.

Когда система впервые была введена в строй в 1957 году, она была вооружена дозвуковыми противокорабельными ракетами "Сопка", которые впоследствии были заменены сверхзвуковыми П-35Б и, наконец, 3M44 "Прогресс".Советская противокорабельная ракета береговой обороны первого поколения "Сопка"

После распада Советского Союза полигон "Утёс" оказался в руках Украины, а затем перестал использоваться. Он был восстановлен Россией после присоединения Крымского полуострова, хотя представляется вероятным, что основная роль ракет времён холодной войны заключалась в использовании их в качестве беспилотников-мишеней для испытания систем ПВО во время учений с боевой стрельбой.

В конце концов, в распоряжении Черноморского флота России имеются гораздо более современные ракетные комплексы береговой обороны: менее дальнобойный, но мобильный 3К60 "Бал" и сверхзвуковой мобильный комплекс К-300П "Бастион-П". Ракеты, запускаемые этой системой, по сообщениям, имеют дальность 250 км и скорость около 2,5 Маха и, по-видимому, использовались для нанесения ударов по территории Украины.

Альтернативная версияТранспортно-пусковая установка для ракетного комплекса береговой обороны "Редут

Хотя запуск ракеты с площадки "Утёс" в Крыму вполне возможен, П-35Б и 3M44 также используются в системе береговой обороны, известной как "Редут". Ракета могла быть запущена и с одной из этих машин, которые гораздо более мобильны, чем "Утёс". Однако нынешний статус "Редута" в российских вооружённых силах неясен. Международный институт стратегических исследований (IISS) в своей оценке 2022 года заявил лишь, что "некоторые" образцы всё ещё используются.

Учитывая запуск со стационарной площадки в Балаклаве и заявленную дальность 3M44 в 350 км, даже эта улучшенная версия ракеты, скорее всего, сможет достичь украинских целей только в районе Херсонской области.

Все средства хорошиПуск противокорабельной ракеты семейства П-35

"Независимо от происхождения ракеты и её конкретного варианта, мало сомнений в том, что обломки представляют собой ещё одно доказательство того, что Россия использует ракеты в нестандартных сценариях", - пишет Warzone.

Зарубежные эксперты считают, что это вызвано нехваткой крылатых и баллистических ракет наземного базирования, а также санкциями, которые усложняют производство новых ракет и другого высокотехнологичного оборудования.

Среди ответных мер в НАТО отмечают развёртывание Россией огромного количества ударных беспилотников камикадзе, возможное приобретение баллистических ракет малой дальности у Северной Кореи, а также сообщения о попытках приобрести баллистические ракеты у Ирана.

Но были и примеры более интересных решений проблемы нехватки ракет. Россия неоднократно использовала сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22 и Х-32 для нанесения ударов по объектам на суше.Ракета для сравнения масштаба

Хотя Х-22 и Х-32 мало пригодны для точной атаки наземных целей, их сверхзвуковая скорость, а также крутое пикирование на цель делают их огромной проблемой для украинских ПВО. Вполне возможно, что Россия надеется использовать высокую скорость 3М44 подобным образом, как она уже делала это в случае с гораздо более современной ракетой "Бастион-П", которая оказалась очень сложной для перехвата украинской ПВО.

Остаётся вопрос о целесообразности использования противокорабельной ракеты времён холодной войны - будь то Х-22 или 3М44 - для атаки наземных целей. У 3M44 есть инерциальная система наведения, которая, по крайней мере, позволит ей приблизиться к запрограммированным координатам, хотя она, скорее всего, не сможет использовать свой активный радиолокационный искатель для наведения на цель, как это было бы при наведении на военный корабль.

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Что касается этой конкретной противокорабельной ракеты, то, судя по всему, вероятная 3M44 была либо сбита украинскими ПВО, либо потерпела какую-то неудачу до того, как добралась до цели.

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