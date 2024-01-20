Пуск противокорабельной ракеты П-35

Зарубежные издания, со ссылкой на источники в НАТО сообщают: "свидетельство того, что огромная ракета, известная в НАТО как SSC-1B Sepal, была использована для удара по наземной цели, указывает на то, что Россия всё чаще применяет в этом конфликте гораздо более старое оружие, а также использует ракеты в тех ролях, для которых они не были изначально разработаны." Возможное фото обломков и внешний вид ракеты П-35

Фотографии обломков ракеты начали появляться в социальных сетях вчера. По неподтверждённым данным, ракета 3М44 "Прогресс" была сбита украинской ПВО, хотя независимого подтверждения этому нет. Также неясно, где именно упала ракета. Неизвестно и то, как была запущена ракета - в качестве одного из вариантов рассматривается уникальная система бункеров в Крыму.

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Украинские СМИ с уверенностью сообщают, что это образец ракеты, о применении которой в СВО ранее не было известно. Помимо значительных размеров, отличительными особенностями ракеты являются сигарообразный корпус с расположенным под ним воздухозаборником двигателя и сильно размашистые крылья, которые раскрываются после запуска.

Возможное фото обломков ракеты 3М44

Различные интернет-источники идентифицируют ракету по её российскому обозначению: П-35, П-35Б или 3М44 "Прогресс". Все эти ракеты являются родственными, внешне похожими и использовались для вооружения систем береговой обороны.

История ракеты времен холодной войны

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Противокорабельная ракета П-35Б начала применяться для береговой обороны в начале 1960-х годов и имела эффективную дальность полёта около 250 км. П-35Б весит около 4,6 тонны и имеет длину около 10 метров, оснащена турбореактивным двигателем и двумя твердотопливными ракетными ускорителями для запуска. Запуск ракеты 3М44

К началу 1980-х годов на смену ракетам береговой обороны П-35Б пришли ракеты 3M44 с заявленной эффективной дальностью 450 км, а также с возможностью установки ядерного боезаряда вместо стандартной 1000 кг обычной боеголовки.

Возвращаясь к обломкам ракеты, можно предположить, что это 3M44, хотя не исключено, что были сохранены запасы более старой П-35Б. В любом случае, ракета должна была быть направлена на наземную цель, а не на корабль, поскольку в настоящее время Украина не располагает крупными военно-морскими судами.

Запуск ракеты 3М44

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Стоит отметить, что эти ракеты являются частью обширного семейства, разработка которого началась в 1950-х годах в КБ Челомея, начиная с П-5. Эти ракеты на жидком топливе в конечном итоге использовались для различных целей, в том числе могли применяться для тактического противокорабельного удара. Они использовались для вооружения боевых кораблей и подводных лодок, а также систем береговой обороны, как мобильных, так и стационарных. Противокорабельная ракета П-5

Корабельные и подводные варианты этого семейства уже давно сняты с вооружения, но Россия всё ещё использует варианты той же базовой ракеты для береговой обороны.

Уникальная система запуска в Крыму

Важно отметить, что эти ракеты береговой обороны имеют особое отношение к Крыму. По состоянию на конец 2020 года эти ракеты всё ещё использовались для защиты стратегического порта Севастополь в составе противокорабельного ракетного комплекса береговой обороны, известного как "Утёс".

Защищённая пусковая установка

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"Утёс" состоит из укреплённой батареи, "встроенной" в скалы под Балаклавой, с которых открывается вид на морские подступы к Севастополю. Две ракетные пусковые установки, расположенные на расстоянии 5 км друг от друга, когда не используются, спрятаны в подземном бункере, защищённом огромными металлическими дверями.

"Погребённые под толстым слоем бетона для защиты от ядерного удара, комплексные сооружения включали командные пункты, хранилища ракет и мастерские для подготовки и заправки ракет, которые со сложенными крыльями перевозились на специальных грузовиках", - пишет издание The Drive.

Когда система впервые была введена в строй в 1957 году, она была вооружена дозвуковыми противокорабельными ракетами "Сопка", которые впоследствии были заменены сверхзвуковыми П-35Б и, наконец, 3M44 "Прогресс". Советская противокорабельная ракета береговой обороны первого поколения "Сопка"

После распада Советского Союза полигон "Утёс" оказался в руках Украины, а затем перестал использоваться. Он был восстановлен Россией после присоединения Крымского полуострова, хотя представляется вероятным, что основная роль ракет времён холодной войны заключалась в использовании их в качестве беспилотников-мишеней для испытания систем ПВО во время учений с боевой стрельбой.

В конце концов, в распоряжении Черноморского флота России имеются гораздо более современные ракетные комплексы береговой обороны: менее дальнобойный, но мобильный 3К60 "Бал" и сверхзвуковой мобильный комплекс К-300П "Бастион-П". Ракеты, запускаемые этой системой, по сообщениям, имеют дальность 250 км и скорость около 2,5 Маха и, по-видимому, использовались для нанесения ударов по территории Украины.

Альтернативная версия Транспортно-пусковая установка для ракетного комплекса береговой обороны "Редут

Хотя запуск ракеты с площадки "Утёс" в Крыму вполне возможен, П-35Б и 3M44 также используются в системе береговой обороны, известной как "Редут". Ракета могла быть запущена и с одной из этих машин, которые гораздо более мобильны, чем "Утёс". Однако нынешний статус "Редута" в российских вооружённых силах неясен. Международный институт стратегических исследований (IISS) в своей оценке 2022 года заявил лишь, что "некоторые" образцы всё ещё используются.

Учитывая запуск со стационарной площадки в Балаклаве и заявленную дальность 3M44 в 350 км, даже эта улучшенная версия ракеты, скорее всего, сможет достичь украинских целей только в районе Херсонской области.

Все средства хороши Пуск противокорабельной ракеты семейства П-35

"Независимо от происхождения ракеты и её конкретного варианта, мало сомнений в том, что обломки представляют собой ещё одно доказательство того, что Россия использует ракеты в нестандартных сценариях", - пишет Warzone.

Зарубежные эксперты считают, что это вызвано нехваткой крылатых и баллистических ракет наземного базирования, а также санкциями, которые усложняют производство новых ракет и другого высокотехнологичного оборудования.

Среди ответных мер в НАТО отмечают развёртывание Россией огромного количества ударных беспилотников камикадзе, возможное приобретение баллистических ракет малой дальности у Северной Кореи, а также сообщения о попытках приобрести баллистические ракеты у Ирана.

Но были и примеры более интересных решений проблемы нехватки ракет. Россия неоднократно использовала сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22 и Х-32 для нанесения ударов по объектам на суше. Ракета для сравнения масштаба

Хотя Х-22 и Х-32 мало пригодны для точной атаки наземных целей, их сверхзвуковая скорость, а также крутое пикирование на цель делают их огромной проблемой для украинских ПВО. Вполне возможно, что Россия надеется использовать высокую скорость 3М44 подобным образом, как она уже делала это в случае с гораздо более современной ракетой "Бастион-П", которая оказалась очень сложной для перехвата украинской ПВО.

Остаётся вопрос о целесообразности использования противокорабельной ракеты времён холодной войны - будь то Х-22 или 3М44 - для атаки наземных целей. У 3M44 есть инерциальная система наведения, которая, по крайней мере, позволит ей приблизиться к запрограммированным координатам, хотя она, скорее всего, не сможет использовать свой активный радиолокационный искатель для наведения на цель, как это было бы при наведении на военный корабль.

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Что касается этой конкретной противокорабельной ракеты, то, судя по всему, вероятная 3M44 была либо сбита украинскими ПВО, либо потерпела какую-то неудачу до того, как добралась до цели.