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ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759

Разбираемся, на что способен комплекс комбинированного вооружения 9-А-7759 "Гром", всё чаще применяемый Россией на полях СВО
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Российская авиация в последнее время всё сильнее "утюжит" боевые порядки и военно-промышленные объекты ВСУ. Если раньше применялись в основном неуправляемые бомбы и снаряды и изредка их дополняли удары высокоточными крылатыми ракетами и  гиперзвуковыми "Кинжалами", то со второго года СВО основной костяк ударных авиационных средств составляют именно высокоточные боеприпасы.

Всё чаще в СМИ встречаются свидетельства применения нового управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 «Гром». Давайте разбираться, что же представляет из себя комплекс с таким действительно "громким" названием и почему его боятся командиры и солдаты ВСУ.

И грянул "Гром"

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Более восьми лет тому назад, в 2015 г., государственная Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в ходе международной выставки систем вооружений МАКС-2015 презентовала свою свежую разработку под названием 9-А-7759 «Гром». Под этим обозначением скрывался комплекс управляемого ракетно-бомбового вооружения, который является, говоря вкратце, сочетанием пары эффективных боеприпасов: управляемой ракеты «Гром-Э1» и планирующей авиационной бомбы «Гром-Э2».

С тех пор система неоднократно модернизировалась, вследствие чего её государственная приёмка состоялась только в 2018 г.

Комплекс может эффективно использоваться фронтовыми бомбардировщиками Су-34, истребителями линейки Су-35, а также многоцелевыми истребителями пятого поколения Су-57. Он обеспечивает поражение разного рода неподвижных объектов с предварительно установленными координатами.

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В 2021 г. комплекс 9-А-7759 «Гром» был испытан в координации с наиболее современными беспилотниками С-70 «Охотник». Эти БПЛА в перспективе можно будет оснащать такого рода дальнобойными комплексами.

Характеристики 

Система «Гром» базируется на управляемой ракете Х-38МЭ, которая служит основой для варьируемого модульного комплекса, позволяющего, в соответствии с конкретными целями, использовать различные компоненты в одном и том же корпусе. При этом выбирать можно как боевые блоки, так и управляющие модули. Это решение делает комплекс максимально универсальным, а изготовление его компонентов более технологичным, за счёт чего бюджет страны экономит значительные средства.

С точки зрения аэродинамики, боеприпас имеет классическую компоновку в форме цилиндра с носовым обтекателем. В нижней части корпуса крепится модуль планирования, он тоже универсален по своему устройству. Плоскости комплекса могут складываться, они имеют стреловидную форму, что позволяет размещать «Гром» внутри фюзеляжа самолёта.

Вес боевой части ракеты «Гром-Э1» является весьма внушительным – 315 килограммов. А вот планирующая авиабомба «Гром-Э2», не имея достаточно крупного реактивного двигателя, оснащена более мощным боезарядом массой в 480 (315+165) кг. При суммарном весе бомбы около 600 килограммов, столь мощная "порция" взрывчатого вещества и поражающих элементов является предельно достижимой.

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Как в ракете, так и в авиабомбе «Грома» могут применяться БЧ различных типов: осколочно-фугасные, осколочно-зажигательные, при необходимости боеприпасы без проблем можно оборудовать объёмно-детонирующими боеголовками, чтобы нанести противнику максимально возможный урон. Срабатывание ОДБЧ (а это, проще говоря, небольшая "вакуумная" авиабомба) происходит на высоте от шести до двенадцати метров над поверхностью земли с помощью особого сенсора «Гром-Д». Такой взрыв формирует область сплошного поражения, и это особо действенно в отношении живой силы противника, даже укрытой в различных фортификационных укреплениях.

Не подставляясь вражеским зенитчикам

Навигационный комплекс наведения, использующий ГЛОНАСС, позволяет поражать цели очень точно. В соответствии с высотой, на которой происходит запуск боеприпаса, предельная дальность его досягаемости составляет до 120 км (для ракеты "Гром-Э1"). Самая малая допустимая высота запуска «Грома» - не ниже 500 м, а самая большая равна 12 км. Планирующая авиабомба может поражать цели на удалении до 65 км, поэтому бомбардировщик или истребитель не подвергает себя опасности обстрела силами войскового ПВО противника, в том числе систем средней дальности.

Скоростные показатели подлёта к цели у ракеты и планирующей авиабомбы приблизительно схожи – около 300 метров секунду - как видите, это даже не скорость звука. При этом прицельно-навигационный комплекс вполне качественно защищает боеприпасы от вражеской РЭБ. И если недруг хочет сбить «Гром» с курса, то ему придется, разве что, уничтожить его физически.

Поскольку реактивный двигатель ракеты «Гром-Э1» является многофункциональной силовой установкой, он может работать в различных полётных режимах в соответствии с обстановкой. Стартовый реактивный двигатель задаёт крейсерский полёт ракеты, он может также вывести её на нужную высоту при «низком старте». В дальнейшем, чтобы увеличить дальность полёта, снаряд летит по инерции, снижается в планировании, и только через определенное время происходит запуск маршевого РД, обеспечивающий предельно возможную дальность поражения цели.

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Чтобы поразить цель максимально эффективно, удар по ней наносится по вертикальной траектории, и это тем более результативно, если объект расположен в пределах многоэтажного квартала либо спрятан в складках ландшафта. Ракета может также поражать цели и при пуске в заднюю полусферу, для чего она самостоятельно после запуска ложится на соответствующий курс.

Практический опыт использования в СВО

В настоящее время «Гром» производится в России серийно и достаточно активно применяется ВКС в ходе специальной военной операции, когда требуется поразить важные стационарные объекты, не заходя при этом в область возможного воздействия вражеского ПВО.

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При этом Минобороны России не спешит раскрывать результативность использования «Грома» в ходе СВО, тем не менее, во всемирной сети периодически появляется информация о "ещё одном складе боеприпасов, в который прилетел "Гром" либо об уничтоженном "неизвестной ракетой" командном пункте, а также фотоснимки обломков новых боеприпасов. Кроме того, большая дальность применения данных боеприпасов даёт основания полагать, что комплекс «Гром» используется для поражения целей в оперативном тылу ВСУ.

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