Мечта о быстром заработке на фондовом рынке становится реальностью: фильм «Дурные деньги» рассказывает о ютубере, который бросает вызов профессиональным инвесторам на Уолл-стрит своими рекомендациями по акциям.

Комедийная драма «Дурные деньги» вышла в российских кинотеатрах в октябре 2023 года. В картине речь идёт о коротких позициях (или шортах), инвесторах-любителях и взрывном росте стоимости акций. Перед просмотром фильма самое время вспомнить механизмы, лежащие в основе этих терминов.

О чём фильм «Дурные деньги»

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Фильм основан на произведении Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». Он является автором восьми книг, в том числе романа «Миллиардеры поневоле», в которой рассказывается о Марке Цукерберге и его соцсети, запрещённой на данный момент в РФ. Именно по этой книге в 2010 году был снят фильм «Социальная сеть». Говорят, что это любимый фильм 2000-х годов Квентина Тарантино.

«Дурные деньги» повествует о внезапном росте цен на акции Gamestop в 2021 году. В то время на форуме Reddit собралось множество мелких инвесторов. Они и купили акции американской сети магазинов видеоигр. При этом они вложили свои деньги в компанию, которую профессиональные инвесторы уже списали со счетов. Более того, многие менеджеры хедж-фондов и других корпораций верили, что дни Gamestop сочтены, и использовали финансовые инструменты, такие как короткие продажи, чтобы получить от этого прибыль.

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То, что произошло, случается очень редко: благодаря своим комплексным инвестициям частные инвесторы привели к росту цены акций с чуть менее $20 в начале 2021 года до примерно $480. При этом они саботировали короткие продажи профессиональных инвесторов, поэтому мероприятие также стало известно как Wall Street Bets.

Что такое «дурные деньги»

«Дурные деньги» (англ. Dumb Money) — это разговорный и уничижительный термин, обозначающий непрофессиональные инвестиции. Зачастую такой стратегии придерживаются мелкие инвесторы, мало разбирающиеся в фондовом рынке и покупающие или продающие свои ценные бумаги в неподходящее время.

Противоположностью этому являются «умные деньги», средства институциональных инвесторов. У них есть больше информации, анализа данных и базовых знаний, на которых можно основывать свои инвестиционные решения.

Как работают короткие продажи (шорты)

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Короткие продажи — это ставка на падение цен. За этим стоит стратегия обратного выкупа: продавец, продающий короткие позиции, занимает ценные бумаги, обычно акции, за вознаграждение и с определённой датой возврата.

Так называемый продавец коротких позиций (шортист) делает ставку на то, что за это время акция потеряет в цене. Незадолго до окончания срока кредита он выкупает ту же долю обратно, но за меньшую стоимость.

Итак, шортист предполагает, что стоимость акции уменьшится за время между продажей и датой исполнения. Но если произойдет противоположное этому предположению и цена акции вырастет, трейдер, продающий короткую позицию, в конечном итоге потеряет деньги.

Эти фьючерсы работают не только с акциями, но также с валютами, деривативами и сырьевыми товарами. Короткие продажи используются не только для получения быстрой прибыли, но и для покрытия убытков, вызванных падением цен в остальной части портфеля. Профессиональные инвесторы также участвуют в игре на понижение на более длительные периоды (десять и более лет), чтобы смягчить всеобъемлющий нисходящий тренд.

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Однако эта тактика хеджирования предназначена только для опытных инвесторов и связана с прямыми и косвенными затратами: любой, кто использует свои деньги, чтобы сделать ставку на краткосрочное падение цен, не может инвестировать их в долгосрочную перспективу и получить выгоду от роста цен на акции.

У шортселлеров также есть альтернативные издержки, поскольку возможность долгосрочного инвестирования не используется. Возникает сразу вопрос: а могут ли частные инвесторы также шортить акции? Теоретически, наверное, да. Однако на практике не все брокеры предлагают кредитование ценными бумагами. Или предлагают их только людям, внёсшим залог и допущенным к соответствующему классу риска. Вместо коротких продаж инвесторы с небольшим капиталом с большей вероятностью будут полагаться на другие финансовые продукты с сопоставимым эффектом, такие как деривативы.

С другой стороны, для хедж-фондов короткие позиции являются частью их повседневной деятельности, поскольку они хотят получить финансовую прибыль, если акции переоценены, то есть высокая оценка компании может не соответствовать её экономическим показателям.

Почему короткие продажи имеют такую плохую репутацию

Плохая репутация коротких продаж обусловлена их способностью дестабилизировать рынок. Если большое количество инвесторов занимается копи-трейдингом, то есть если они согласовывают друг с другом свои инвестиционные решения, может произойти цепная реакция.

Неверное предсказание о том, что акции переоценены, может фактически спровоцировать падение цен. В рассматриваемом кейсе всё было наоборот: достаточное количество мелких инвесторов делали ставки на акции Gamestop. Крупные игроки с Уолл-стрит оказались в проигрыше.

Что такое короткое сжатие или шорт-сквиз Шорт-сквиз на примере акций Volkswagen

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В случае со ставками игроков с Уолл-стрит, о которых рассказывается в фильме, многие частные инвесторы (также известные как розничные инвесторы) вызвали короткое сжатие (шорт-сквиз), поскольку их покупки акций не оправдали ставок шортистов. В результате многие шортисты понесли большие убытки, поскольку им пришлось покупать заёмные акции Gamestop по значительно более высоким ценам на момент исполнения, чем они продавали их ранее.