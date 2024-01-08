FC-31 (рендер)

Первая мусульманская страна с истребителями 5 Gen

Зарубежное издание Military watch magazine сообщает, что глава ВВС Пакистана Захир Сидху объявил, что страна готовится разместить заказ на китайские истребители пятого поколения FC-31 - класс, известный также как J-31. "Уже заложена основа для приобретения стелс-истребителей J-31, которые должны стать частью воздушного флота в ближайшем будущем".

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Это заявление было сделано через 22 месяца после того, как страна получила от Китая первые истребители J-10C, которые в настоящее время считаются самыми мощными в её флоте, и через год после того, как на вооружение поступил более лёгкий JF-17 Block III с такой же передовой авионикой и вооружением. J-10C

Хотя оба эти истребителя являются относительно лёгкими однодвигательными истребителями поколения "4+", которые получили авионику и вооружение уровня пятого поколения, FC-31 ещё больше изменит возможности пакистанского флота, став самолётом с гораздо большей дальностью полёта и одним из ведущих в мире стелс-возможностей.

В настоящее время Пакистан располагает только лёгкими истребителями, среди которых J-10C и старые F-16 являются одними из самых крупных, в то время как Mirage III, Mirage 5, J-7 и JF-17, составляющие основу флота, являются одними из самых легких в мире со взлетной массой со стандартной боевой нагрузкой около 8000-9000 кг. FC-31 почти в три раза тяжелее, его взлетная масса со стандартной боевой нагрузкой оценивается почти в 24 000 кг.

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FC-31 (J-31)

ВВС Народно-освободительной армии Китая получили свои первые истребители пятого поколения в 2016 году, когда была поставлена начальная партия тяжёлых истребителей J-20. В настоящее время ВВС получают стелс-истребители в два раза быстрее, чем любые другие ВВС и ВМС в мире, - более 100 самолётов в год, в то время как ВВС США, как ожидается, получат 48 F-35 в 2024 году, не достигнув этой цели в 2023 году, а Россия должна произвести около 20 самолётов Су-57. Истребитель 5-го поколения J-20

FC-31 - лучший экспортный истребитель 5-го поколения

Поскольку возможности J-20 не прекращали дорабатываться с момента поступления истребителя на вооружение, ожидается, что многие из его технологий будут использованы в истребителях FC-31, продаваемых за рубеж. В самом деле, последние прототипы FC-31 получили многие из конструктивных усовершенствований, которые можно увидеть и на более новых серийных J-20, включая изменения в форме фюзеляжа для улучшения стелс-возможностей.

Среди ключевых технологий истребителя - системы с распределенной апертурой, значительно повышающие способности по обнаружению, новые поколения стелс-покрытий и передовые каналы передачи данных, позволяющие проводить сетецентрические операции.

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Истребитель 5-го поколения J-20

В то время как J-20 и F-35 ранее считались отдельной лигой благодаря своим уникальным возможностям истребителей пятого поколения, FC-31, как ожидается, будет обладать столь же передовой авионикой и стелс-возможностями и поступит на вооружение как в ВМС, так и в ВВС зарубежных оборонных заказчиков, таких как Пакистан.

Хотя о его возможностях известно сравнительно мало, FC-31 - потенциально самый мощный истребитель, предлагаемый на экспорт в мире, и только более крупный J-20, зарезервированный для внутреннего использования, оставляет в качестве близких соперников лишь проблемный и гораздо менее манёвренный F-35 и менее малозаметный российский Су-57. Истребитель 5-го поколения J-31

Если J-10C, а затем JF-17 Block III произвели настоящую революцию в воздушной войне Пакистана, то FC-31, как ожидается, сделает это снова и даст боевым авиационным подразделениям страны явные преимущества перед соседними государствами, такими как Иран и Индия, которые полагаются на Су-35 и Су-30МКИ поколения "4+" соответственно в качестве своих лучших истребителей.

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JF-17 Block III

После Японии, Южной Кореи, Сингапура и Израиля, которые заказали F-35, а также Китая и России, разработавших истребители пятого поколения внутри страны, это приобретение сделает Пакистан седьмой страной за пределами западного мира, имеющей на вооружении истребитель пятого поколения, и, вероятно, первой страной с мусульманским большинством населения, у которой появился такой истребитель. Также неоднократно появлялись сообщения о том, что Алжир получит российские истребители Су-57 до 2030 года.

Ожидается, что приобретение FC-31 заставит ВВС Пакистана либо сократить количество истребительных эскадрилий в своем парке, либо значительно увеличить бюджет на воздушные операции, поскольку эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании нового стелс-самолета будут совершенно иными по сравнению со всеми классами истребителей, которые страна использует в настоящее время.

Хотя количество самолётов, которые будут приняты на вооружение, остается неопределенным, даже одна эскадрилья FC-31 станет переломным моментом для боевого авиационного потенциала страны. Эти самолёты могут послужить в качестве усилителей для всего воздушного флота и использовать свои передовые возможности для внедрения ряда новых тактических приемов.

Истребитель 5-го поколения J-20

Приобретение самолётов FC-31 происходит на фоне того, что соседняя Индия, с которой Пакистан ведёт значительные территориальные споры, по сообщениям, продолжает рассматривать возможность приобретения российских истребителей Су-57 либо в качестве "готовых" закупок, либо в рамках лицензионного производства, аналогичного тому, что было заключено для предшественника четвёртого поколения Су-30.

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Также катализатором выступило приобретение Индией пяти ЗРК системы противовоздушной обороны С-400, способных поражать современные пакистанские самолёты-невидимки на больших расстояниях.

Если приобретение будет подтверждено, оно выведет потенциал пакистанского флота и его международное положение на новый уровень, и, вероятно, подогреет дальнейший иностранный интерес к FC-31.