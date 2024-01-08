Недавно Россия объявила, что разместит в зоне боевых действий новое оружие: самоходную гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ». Современное артиллерийское орудие имеет интересную историю. 2С35 едва не стала единственной в мире двуствольной самоходной гаубицей.

Опытные образцы созданы на базе 2С19

Один из первых прототипов "Коалиции"

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Точно неизвестно, когда началась разработка 2С35. Вероятно, это было в конце 90-х или начале 2000-х. Прототипы созданы на базе самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», принятой на вооружение в 1989 году.

Для прототипа было использовано шасси 2С19, которое, в свою очередь, происходит от основного боевого танка Т-80, но использует двигатель от Т-72. Сверху разместили совершенно новую конструкцию башни с двумя стволами калибра 152 мм. По крайней мере 2 прототипа были испытаны. Однако вполне возможно, что существуют и другие прототипы, которые не были показаны СМИ.

Оружие с несколькими стволами встречается редко

2К22 «Тунгуска»

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Орудия с двумя и более стволами – большая редкость на современных полях сражений. На старых машинах имеются многоствольные пушки и различные зенитные орудия. К ним относятся советский зенитный комплекс 2К22 «Тунгуска», находящийся на вооружении с 1982 года, и его немецкий аналог «Гепард».

«Гепард» также был поставлен Германией на Украину и используется там для защиты от дронов и крылатых ракет. Существует также 2-ствольный колесный минометный комплекс AMOS, но в Финляндию было поставлено только 18 таких машин. Миномётный комплекс AMOS

Двуствольные основные боевые танки так и не прошли стадию прототипа. То же самое и с самоходными гаубицами, поэтому оригинальная 2С35 считается единственной в мире с таким вооружением.

Преимущества артиллерии с двумя стволами

2 ствола в артиллерии имеют то преимущество, что орудие может продолжать вести огонь, если ствол выйдет из строя из-за дефекта или повреждения. Но основная идея заключается в том, что стрельба просто осуществляется быстрее.

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Если 2С19 могла стрелять всего от 6 до 8 снарядов в минуту, то 2С35 должна выпускать до 16 снарядов — вдвое больше огневой мощи при использовании всего одной машины.

Для обеспечения такой скорострельности в башне разместили два автомата заряжания – по одному на ствол. Башня может вращаться на 360 градусов и является безэкипажной. Экипаж из 3 человек и размещён в передней части корпуса. Оттуда осуществляется управление 2С35.

2С35 несёт различные типы боеприпасов, которые экипаж может выбирать для атаки по соответствующей цели. Также были предусмотрены управляемые снаряды для достижения высокой точности на больших дистанциях.

Концепция одновременного удара

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Оба ствола можно было использовать для стрельбы по одной и той же цели с очень малым временным интервалом.

Сообщается, что 2С35 была способна к нанесению так называемого "одновременного удара" по цели. Снаряды быстро выстреливаются по цели под разными углами так, чтобы все они достигли цели одновременно. Этот режим стрельбы сегодня можно встретить в современном вооружении, но в начале 2000-х эта концепция ещё не получила широкого распространения.

Благодаря высокой скорострельности — до 16 выстрелов в минуту — 2С35 могла бы доставить к цели больше снарядов одновременно, чем современные одноствольные орудия.

2С35 имеет дымовые установки для защиты от ракет, наводящихся по лазеру или тепловому излучению. На башне также имеется установка для пулемёта, вероятно, ПКТ калибра 7,62х54R. Также изначально предполагалось разместить пулемёт вместе с основным орудием для того, чтобы его можно было использовать для обороны на ближних дистанциях или в качестве ПВО от низколетящих самолётов, вертолётов или дронов.

Разработка была остановлена Прототип 2С35

Помимо самоходной гаубицы 2С35 рассматривалась возможность адаптации спаренной пушки под шасси грузовика 8х8 и для боевых кораблей. В конечном итоге от планов создания двустволки отказались, насколько известно, примерно в 2010 году. Производство было слишком дорогим. По слухам, инженеры не смогли устранить некоторые ошибки двуствольной системы.

В 2015 году комплекс 2С35 вновь начался разрабатываться

Но на этом история 2С35 не закончилась. В 2015 году комплекс снова появился на военном параде. Хотя у него и был всего один ствол калибра 152 мм, обозначение и название были сохранены. Он использует шасси Т-90, но корпус больше соответствует новейшему российскому основному боевому танку Т-14 «Армата». Разработчики заявляют, что новые 2С35 будут полностью базироваться на шасси Т-14.

Разработка новой системы 2С35 несколько раз откладывалась. Первые экземпляры изначально предполагалось поставить в армию в 2016 году. Испытания продолжались до октября 2023 года, после чего 2С35 была запущена в серийное производство.

В декабре 2023 года Россия объявила, что 2С35 вскоре будет переброшена для участия в спецоперации на Украине. Примечательно, что там уже был замечен как минимум один экземпляр, хотя это могла быть испытательная версия.

Такие разные характеристики

Фактических официальных данных по 2С35 немного. По данным информационного агентства ТАСС, дальность его действия составляет 70 километров. В предыдущих сообщениях говорилось, что новый пневматический механизм заряжания обеспечит скорострельность 15 выстрелов в минуту. ТАСС сейчас пишет о скорости до 10 выстрелов в минуту, что звучит более реалистично.

При дальности стрельбы высокоточными боеприпасами на 70 километров 2С35 уступает американским системам HiMARS. Их дальность действия составляет до 90 километров со стандартными ракетами и до 165 километров с экспортными вариантами ATACMS.

В прошлом Украина уже использовала HiMARS. Всего с начала СВО Украина потеряла более 170 единиц 2С19 "Мста-С". Преимуществом 2С35 является высокая доступность боекомплекта. Помимо высокоточных снарядов, он также может использовать штатные снаряды 2С19, дальность действия которых составляет около 40 километров. По оценкам экспертов, боекомплект гаубицы составляет около 60 снарядов.

Предполагаемые возможности ИИ

2С19 "Мста-С"Российские военкоры пишут, что 2С35 может использовать искусственный интеллект для обнаружения, захвата, определения приоритетности целей и автоматического поражения их соответствующими типами боеприпасов.

Вполне возможно, что производитель «Ростех» изначально хотел сделать всё это возможным, но маловероятно, что выпускаемые сейчас 2С35 действительно обладают такими характеристиками.

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В будущем 2С35 заменит устаревшую 2С19. Из-за задержки начала производства и неопределенности относительно того, когда, как и будут ли в будущем использоваться корпус и двигатель Т-14, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем система 2С19 сможет быть полностью заменена.