4 января пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что, по мнению американской разведки, Россия использует северокорейские баллистические ракеты в своих военных действиях на Украине. Не уточняя, какой именно класс ракет был использован, он подтвердил, что дальность полёта ракеты составляла 900 км, что может указывать на то, что это была KN-23B - актив, который, как предполагалось с середины 2022 года, Россия может попытаться приобрести для своих собственных сил.

Единственная другая северокорейская ракета с такой дальностью, Hwasong-9, является усовершенствованной производной Scud середины 2000-х годов, которая, как считается, была разработана в основном для экспорта в Сирию и выпущена в ограниченном количестве, и уже давно считается, что её производство прекращено, несмотря на множество уникальных и инновационных характеристик.

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KN-23B является серьёзным претендентом на звание самой мощной в мире баллистической ракеты малой дальности наземного базирования - в эту категорию входят все баллистические ракеты класса "поверхность-поверхность" с дальностью полёта менее 1000 км.

После принятия на вооружение оригинального KN-23 в 2019 году, KN-23B был разработан как более крупный вариант с увеличенной дальностью и более мощной боеголовкой. Первый испытательный пуск был проведен 25 марта 2021 года. Государственное Центральное агентство новостей Кореи сообщило, что после испытаний министерство обороны пришло к выводу: "надёжность улучшенной версии твердотопливного двигателя была подтверждена в ходе нескольких наземных реактивных испытаний двигателя и испытательных стрельб, а также были вновь подтверждены достоинства изменяемой траектории полёта".

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Из-за больших размеров новый ракетный комплекс использует десятиколесную транспортно-пусковую установку, в то время как оригинальная КН-23 и "Искандер" использовали восьмиколесные пусковые установки. Хотя оригинальный KN-23 часто сравнивали с российским баллистическим ракетным комплексом малой дальности "Искандер-М", первый имел значительные преимущества, в частности, дальность поражения составляла 700 км, тогда как ракеты 9К720 "Искандера" могли поражать цели только на расстоянии 500 км.

Заметные отличия заключаются в том, что корейская ракета примерно на 20 процентов больше российского аналога, что свидетельствует о гораздо большей ёмкости топливного бака. Кроме того, существует ещё более крупная KN-23B.

Основное сходство между КН-23 и "Искандер-М" заключается в том, что обе ракеты используются на полубаллистических траекториях с апогеем около 50 км и способны совершать обширные манёвры в полёте на всей траектории полёта. Это не только делает ракеты крайне сложными для обнаружения и отслеживания, но и позволяет им маневрировать гораздо лучше, чем ракетам на стандартных баллистических траекториях.

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Эти возможности оказались достаточными, чтобы американская противоракетная система AEGIS не смогла даже обнаружить пуски ракет KN-23, что было подтверждено южнокорейскими источниками после испытательного запуска в октябре 2019 года. KN-23B сохранила эти характеристики, но при этом обеспечила увеличенную до 900 км дальность полёта и, как сообщается, способна нести боеголовку весом до 2500 кг, в то время как вес боеголовки ракеты "Искандер-М" 9K720 составляет до 700 кг. Это означает, что каждая ракета способна нанести значительно больший урон целям - от пехотных формирований до фортификационных сооружений.