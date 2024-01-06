Возможный вид МиГ-41

Над чем работают в МиГ

Конструкторское бюро имени А. И. Микояна было хорошо известно в годы холодной войны как разработчик всех самых известных истребителей и перехватчиков Советского Союза - от МиГ-15, использовавшегося в Корее, до МиГ-25, известного как самый быстрый в мире истребитель, и сложных МиГ-31 и МиГ-29, которые остаются на вооружении России и сегодня.

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Престиж МиГа значительно снизился в годы после окончания холодной войны, когда падение экономики заставило министерство обороны сократить инвестиции в будущие разработки МиГа и сосредоточиться на одном истребителе от конкурента Сухого - Су-27 и его производных. Сокращение оборонного сектора привело к тому, что оба конструкторских бюро, а также КБ Яковлева и Туполева были поглощены Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Су-27

Компания "Сухой" модернизировала Су-27 (Flanker - по классификации НАТО) в трёх отдельных проектах, которые производятся и сегодня - Су-30, Су-34 и Су-35, а также отвечала за разработку следующего поколения Су-57 и его более лёгкого аналога Су-75 "Checkmate", который должен вскоре поступить на вооружение.

Единственным продуктом компании "МиГ" в годы после окончания холодной войны был истребитель МиГ-29, хотя ей удалось выпустить более полудюжины вариантов с весьма значительными улучшениями, включая очень мощный МиГ-29М, который имел значительный экспортный успех. МиГ-29

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Действительно, с 2015 года МиГ-29 был экспортирован в большем количестве, чем любой другой российский истребитель. МиГ также отвечает за модернизацию тяжёлого перехватчика МиГ-31 (Foxhound), который, возможно, является самым универсальным боевым самолетом на вооружении России и оснащён новой авионикой, датчиками, системами радиоэлектронной борьбы, ракетами класса "воздух-воздух" и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". МиГ-31

МиГ также выпускает свой средний истребитель МиГ-35, но в ограниченном количестве - в настоящее время на вооружении находится менее одной эскадрильи, хотя самолёт очень похож на модернизированный МиГ-29М и их трудно отличить друг от друга. По имеющимся данным, МиГ-35 производится на той же производственной линии, что и МиГ-29М, но более старая конструкция оказалась более популярной.

Космический перехватчик МиГ-41

Хотя ряд аналитиков утверждает, что будущее компании "МиГ" может оказаться безрадостным, считается, что она разрабатывает как минимум два истребителя нового поколения для российских ВКС. Первый - это перехватчик МиГ-41, который, как ожидается, станет преемником МиГ-31 (Foxhound). Как сообщается, самолёт будет предназначен для работы в ближнем космосе и полёта на гиперзвуковых скоростях, а также сможет поражать спутники и другие космические аппараты своими гиперзвуковыми ракетами большой дальности. МиГ-41, возможный вид

Как и МиГ-31, новый самолёт станет самой тяжёлой и высокотехнологичной платформой в российском воздушном флоте, способной вести воздушный и даже космический бой.

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Ранее компания "МиГ" создавала преемника МиГ-31, очень мощный МиГ-31М, который был разработан в начале 1990-х годов и готов к серийному производству. Однако экономический кризис, последовавший за распадом Советского Союза, заставил страну отказаться от дорогостоящей программы и вместо этого интегрировать некоторые технологии в старые самолёты МиГ-31. Тяжёлый перехватчик МиГ-31М

Конкурент F-35

На авиасалоне МАКС Россия представила, в частности, новые модификации тяжёлого Су-57 и лёгкий однодвигательный стелс-истребитель под названием Су-75 Checkmate. А вот КБ МиГ работает над новым истребителем морского базирования.

Су-75 Checkmate

"КБ ведёт работы по созданию перспективного истребителя палубного базирования 5-го поколения, в котором будут применяться технологии малозаметности. Первые прототипы должны появиться в ближайшие годы", - сказал представитель ОАК, добавив, что истребитель, скорее всего, будет иметь систему вертикального взлёта и посадки.

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Ранее СССР был мировым лидером в области технологий вертикального взлёта и посадки, взять, к примеру, Як-141 и Як-43, но распад Советского Союза отбросил эти усилия на несколько десятилетий назад. В стране есть много технологий, необходимых для создания такого истребителя, и МиГ вполне может получить задание на его разработку как для экспорта, так и для двух будущих десантных авианосцев.

Як-141

Потенциальных заказчиков истребителей с СВВП много. В первую очередь это Турция, Китай, Египет и Тайланд, которые имеют на вооружении авианосцы, потенциально способные их разместить. Носителям, использующим такие самолёты, требуется меньше экипажа, их строительство и эксплуатация гораздо дешевле, чем у истребителей с обычным взлётом, а значит, спрос на них вскоре может вырасти.

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Хотя деятельности компании "МиГ" уделяется гораздо меньше внимания, чем "Сухому", она остаётся очень важной частью российской военной авиационной промышленности. На неё ложатся задачи по усовершенствованию МиГ-31 и производству МиГ-29, а также по разработке стелс-истребителя морского базирования и особенно важной задаче - созданию космического перехватчика МиГ-41.