Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
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Над чем работают в МиГ
Конструкторское бюро имени А. И. Микояна было хорошо известно в годы холодной войны как разработчик всех самых известных истребителей и перехватчиков Советского Союза - от МиГ-15, использовавшегося в Корее, до МиГ-25, известного как самый быстрый в мире истребитель, и сложных МиГ-31 и МиГ-29, которые остаются на вооружении России и сегодня.
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Престиж МиГа значительно снизился в годы после окончания холодной войны, когда падение экономики заставило министерство обороны сократить инвестиции в будущие разработки МиГа и сосредоточиться на одном истребителе от конкурента Сухого - Су-27 и его производных. Сокращение оборонного сектора привело к тому, что оба конструкторских бюро, а также КБ Яковлева и Туполева были поглощены Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).
Компания "Сухой" модернизировала Су-27 (Flanker - по классификации НАТО) в трёх отдельных проектах, которые производятся и сегодня - Су-30, Су-34 и Су-35, а также отвечала за разработку следующего поколения Су-57 и его более лёгкого аналога Су-75 "Checkmate", который должен вскоре поступить на вооружение.
Единственным продуктом компании "МиГ" в годы после окончания холодной войны был истребитель МиГ-29, хотя ей удалось выпустить более полудюжины вариантов с весьма значительными улучшениями, включая очень мощный МиГ-29М, который имел значительный экспортный успех.
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Действительно, с 2015 года МиГ-29 был экспортирован в большем количестве, чем любой другой российский истребитель. МиГ также отвечает за модернизацию тяжёлого перехватчика МиГ-31 (Foxhound), который, возможно, является самым универсальным боевым самолетом на вооружении России и оснащён новой авионикой, датчиками, системами радиоэлектронной борьбы, ракетами класса "воздух-воздух" и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
МиГ также выпускает свой средний истребитель МиГ-35, но в ограниченном количестве - в настоящее время на вооружении находится менее одной эскадрильи, хотя самолёт очень похож на модернизированный МиГ-29М и их трудно отличить друг от друга. По имеющимся данным, МиГ-35 производится на той же производственной линии, что и МиГ-29М, но более старая конструкция оказалась более популярной.
Космический перехватчик МиГ-41
Хотя ряд аналитиков утверждает, что будущее компании "МиГ" может оказаться безрадостным, считается, что она разрабатывает как минимум два истребителя нового поколения для российских ВКС. Первый - это перехватчик МиГ-41, который, как ожидается, станет преемником МиГ-31 (Foxhound). Как сообщается, самолёт будет предназначен для работы в ближнем космосе и полёта на гиперзвуковых скоростях, а также сможет поражать спутники и другие космические аппараты своими гиперзвуковыми ракетами большой дальности.
Как и МиГ-31, новый самолёт станет самой тяжёлой и высокотехнологичной платформой в российском воздушном флоте, способной вести воздушный и даже космический бой.
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Ранее компания "МиГ" создавала преемника МиГ-31, очень мощный МиГ-31М, который был разработан в начале 1990-х годов и готов к серийному производству. Однако экономический кризис, последовавший за распадом Советского Союза, заставил страну отказаться от дорогостоящей программы и вместо этого интегрировать некоторые технологии в старые самолёты МиГ-31.
Конкурент F-35
На авиасалоне МАКС Россия представила, в частности, новые модификации тяжёлого Су-57 и лёгкий однодвигательный стелс-истребитель под названием Су-75 Checkmate. А вот КБ МиГ работает над новым истребителем морского базирования.
"КБ ведёт работы по созданию перспективного истребителя палубного базирования 5-го поколения, в котором будут применяться технологии малозаметности. Первые прототипы должны появиться в ближайшие годы", - сказал представитель ОАК, добавив, что истребитель, скорее всего, будет иметь систему вертикального взлёта и посадки.
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Ранее СССР был мировым лидером в области технологий вертикального взлёта и посадки, взять, к примеру, Як-141 и Як-43, но распад Советского Союза отбросил эти усилия на несколько десятилетий назад. В стране есть много технологий, необходимых для создания такого истребителя, и МиГ вполне может получить задание на его разработку как для экспорта, так и для двух будущих десантных авианосцев.
Потенциальных заказчиков истребителей с СВВП много. В первую очередь это Турция, Китай, Египет и Тайланд, которые имеют на вооружении авианосцы, потенциально способные их разместить. Носителям, использующим такие самолёты, требуется меньше экипажа, их строительство и эксплуатация гораздо дешевле, чем у истребителей с обычным взлётом, а значит, спрос на них вскоре может вырасти.
Хотя деятельности компании "МиГ" уделяется гораздо меньше внимания, чем "Сухому", она остаётся очень важной частью российской военной авиационной промышленности. На неё ложатся задачи по усовершенствованию МиГ-31 и производству МиГ-29, а также по разработке стелс-истребителя морского базирования и особенно важной задаче - созданию космического перехватчика МиГ-41.
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