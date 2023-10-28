На этой неделе десятки западных оборонных компаний собрались в Эдинбурге (Шотландия), чтобы продемонстрировать и обсудить ракетные технологии нового поколения, разрабатываемые в рамках Инновационно-технологического партнерства по комплексному вооружению (CW ITP).

На мероприятии были представлены результаты 26 исследовательских проектов по 10 "перспективным технологическим направлениям", среди которых системы и алгоритмы управления, электрооптические и радиочастотные искатели, взрыватели, ракетные двигатели, продвинутые материалы и электроника.

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Докладчики и слушатели обсудили и другие ключевые темы оборонной сферы - от использования квантовых технологий до боеприпасов для самолетов шестого поколения и современного состояния производства сложного вооружения.

Представитель МО Великобритании, Николас Джоад, отметил продолжающуюся "глобальную турбулентность" и предупредил о необходимости пополнения запасов после передаче Украине техники и боеприпасов после начала СВО.

Финансируемый совместно Министерством обороны Великобритании и Агентством оборонных инноваций Франции (AID) на сумму 12,1 млн. долл. в год, проект CW ITP длится уже два года и является продолжением проекта Materials and Components for Missiles (MCM) ITP, который завершился в октябре 2021 года.

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Такие технологические компании, как MBDA, Leonardo, Thales, Roxel, Safran и CEA, трудятся над различными вариантами вооружения, применяемого для тактических и глубоких ударов, защиты объектов и подразделений, а также обеспечения превосходства в воздухе.

Среди недавно завершенных исследовательских проектов, представленных на мероприятии, - технология "Hybrid Rocket Powered Missile", в рамках которой рассматривается возможность создания боеприпасов с "интеллектуальным управлением тягой и высокой маневренностью с одним двигателем, способным развивать сверхзвуковую скорость до 5 Махов", говорится в материалах мероприятия.

Кроме того, был представлен проект "Распределенные антенны для борьбы с помехами GNSS (глобальной навигационной спутниковой системе)", демонстрирующий, как ракета может поражать большее число помехопостановщиков за счет интеграции дополнительных антенн.

Квантовые технологии

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Участники CW ITP также представили ряд концепций "разрушителей", в число которых вошел квантовый алгоритм оптимизации планирования маршрута (Quantum Optimization Path Planning Algorithm, QOPPA). По словам представителей компании MBDA и производителя квантовых компьютеров Pasqal, этот проект призван обеспечить оптимальное планирование маршрута для ракет, позволяя им минимизировать расход топлива и не попасть под радары противника на пути к цели.

"Мы стремимся достичь повсеместного использования квантовых вычислений, в том числе и в военной сфере", - пояснил представитель MBDA, подтвердив, что эксперименты будут проводиться в течение следующих двух лет.Заглядывая в будущее, представитель MBDA также подтвердил, что в рамках CW ITP будет рассмотрен вопрос о том, как квантовые вычисления могут повысить эффективность применения "атаки роем" (т.е. массового использования средств воздушного нападения, например ракет или БПЛА), но предупредил, что может пройти много времени, прежде чем ракеты или даже самолеты смогут нести собственные квантовые компьютеры из-за ограничений по размерам, весу и мощности.

"Размер квантового компьютера Pasqal достаточно велик, и увеличение количества кубитов и миниатюризация компьютера - это действительно огромная инженерная проблема. Самое главное - увеличить число кубитов, чтобы обеспечить квантовое преимущество, а затем начать думать о том, как миниатюризировать этот компьютер", - сказал чиновник.

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Директор MBDA по перспективным системам Бруно Верзотти также объяснил делегатам, как технологии CW ITP могут быть полезны для программ боевой авиации шестого поколения, включая франко-германо-испанскую Future Combat Air System (FCAS) и британско-итало-японскую Global Combat Air Program (GCAP).

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"Я не думаю, что мы можем позволить себе отказаться от сотрудничества", - сказал он. "У нас было 25 лет конкуренции между Rafale и Typhoon, и это не помешало MBDA поставить Meteor и Storm Shadow/Scalp на оба самолета и сделать их самолетами мирового класса. Если мы сможем сотрудничать в создании преемника Meteor, это будет просто замечательно".