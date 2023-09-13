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Звёздные войны XXI века

Пока ни одна страна в мире не развернула полноценной противоспутниковой системы, но почти все космические державы провели демонстрацию своих возможностей сделать это в ближайшее время. От заключения всеобъемлющего Договора о запрете размещения оружия в космосе, предложенного СССР ещё в середине 80- годов, США упорно отказывались, но с 1994 года обе страны соблюдали мораторий на испытания противоспутникового оружия. Пауза продолжалась чуть больше десяти лет.

Китай

Единственной страной, поддержавшей предложение России в ООН разработать соглашение о запрете не только систем оружия «космос-земля», но и «земля-космос», была Китайская Народная Республика. Красный Дракон достаточно окреп, чтобы устремиться в космические высоты. Отказ США прекратить работы над созданием оружия против спутников, дал карт-бланш на проведение собственных исследований не только Китаю, но и Индии, Ирану и Северной Корее.

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В 2005-2006 годах американцы неоднократно выражали недовольство лазерным облучением спутников над горными районами Китая. Кроме того, были замечены странные манёвры по сближению китайских спутников, дважды произведённые в эти же годы. 11 января 2007 года состоялось уничтожение отработавшего метеоспутника «Фэнъюнь-1С» на рекордной высоте 850 км. Облако обломков от уничтожения спутника

Облако осколков образовалось внушительное, мишень весом почти в тонну разлетелась на десятки или даже сотни тысяч фрагментов, из которых около трёх тысяч имеют диаметр больше 10 см. Сообщения в прессе появились спустя неделю, а через десять дней Пентагон потерял связь со своим спутником-шпионом. То, что за океаном не сидели сложа руки, выяснилось уже осенью. 6 ноября 2007 года США сбили баллистическую ракету-мишень на высоте 180 км.

Спутников Китай больше не сбивает, по крайней мере, пока, зато работает над РЭБ и лазерным оружием, и судя даже по скудным сообщениям достиг значительного прогресса. Источники питания для лазеров становятся всё компактнее, на науку в Китае средств не жалеют, а производственных мощностей вполне достаточно, чтобы тиражировать ракеты и мобильные лазерные установки тысячами в год. В космосе китайский дракон тоже чувствует себя прекрасно. Возможный сценарий применения лазерного противоспутникового оружия

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Кстати, самая дальнобойная на данный момент ракета «воздух-воздух» PL21 китайская. Летает на учениях 300 - 400 км.

Индия: XSV-1 Пуск ракеты проекта XSV-1

Четвёртой державой, претендующей на роль участника звёздных войн, стала Индия. 27 марта 2019 года в обращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об успехе «Миссии Шакти» и сказал, что горд за страну, научившуюся сбивать спутники на низкой орбите. При этом он призвал мировое сообщество не волноваться, обломков намного меньше, чем это получилось у Китая, а космическое оружие Индия создаёт для обороны.

Израиль: Arrow-3 Комплекс ПВО Arrow-3

Ещё в 2009 году на Парижском авиашоу был выставлен макет противоракеты «Хец-3», «Стрела-3» по-русски, более известная как «Arrow-3». В 2015 году новые комплексы были успешно испытаны, сбив баллистическую ракеты на высоте более 100 км, то есть на заатмосферном участке полёта. Заявления в прессе о том, что Израиль имеет возможность сбивать спутники, сомнительны, ведь ниже 160 км над Землёй обычные спутники не летают. Хотя максимальную высоту полёта «Стрелы-3» Израиль хранит в тайне.

С 2017 года «Хец-3» составляет самый высокий и самый дальний эшелон израильской противоракетной обороны.

Иран: РЭБ RQ-170 Sentinel, выведенный из строя Ираном

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Вечный соперник Израиля не прочь стать обладателем космического оружия. В клуб космических держав Иран вступил в 2009 году, выведя на орбиту спутник «Омид» («Надежда»). С тех пор произведено несколько успешных запусков. Свою противоспутниковую оборону иранцы строят на средствах РЭБ и хакерских приёмах. С 2011 года, когда им удалось приземлить целёхонький Lockheed Martin RQ-170 Sentinel («Часовой»), коллекция трофейных беспилотников у Ирана богатая. Ослеплять спутники и подменять координаты GPS иранцы научились.

Северная Корея: радиоэлектронная борьба

Не секрет, что дружба Ирана и КНДР ещё с 90-х была взаимовыгодной и обогащала обе страны знаниями о технологиях. 12 декабря 2012 года Северная Корея запустила спутник KMS-3 с помощью ракеты «Ынха-3», став 10-й космической державой официально. О запуске ракеты «Ынха-1» со спутником КМС-1 Ким Чен Ир сообщил 31 августа 1998 года, но ему мировое сообщество не поверило, хотя и потребовало забыть о космосе. 5 апреля 2009 года запущен KMS-2, так же никем не признанный. В Пхеньяне так же как и в Тегеране, сделали ставку на РЭБ.

США RIM-161 SM-3

После успешного поражения баллистической ракеты в космосе США с первого раза попали на высоте 247 км по отслужившему своё спутнику USA-193 ракетой RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) 21 февраля 2008 года. Пуск был осуществлён всё тем же кораблём «Лэйк Эри» класса «Тикондерога» с уcтановки AEGIS.

У США с 80-х годов была возможность сбивать спутники с помощью развёрнутой системы ПРО, но это дорогое удовольствие, да и в случае ядерного конфликта каждая противоракета на счету. Модернизация стандартной ракеты SM-3 позволяет вести огонь по спутникам из любой точки мирового океана.

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X-37B - космический перехватчик





Сверхсекретный XB37B уже полтора десятка лет летает регулярно, а чем он занимается в космосе, никому не рассказывают. Проинспектировать и вывести из строя спутник точно может.

У ВВС США осталось на складах около 50 ракет ASM135A с 80-х годов, при необходимости их можно установить на F-15.

Россия

Ракета «воздух-космос» «Контакт» с начала 90-х осталась и на складах ВКС, количество неизвестно. Снимок очень похожей на неё ракеты под брюхом взлетающего «МиГа-31» обошёл в 2018 году все мировые СМИ. Замечали и отличия, похоже, старую ракету изрядно освежили. Принятие на вооружения эксперты ждут к 2025-2027 гг., когда встанет на крыло космический истребитель-перехватчик МиГ-41.

Но в любом случае спутникам-шпионам над Российской территорией расслабляться не следует. Помимо систем РЭБ «Красуха-4» и «Дивноморье», прикрывающих особо важные территории от взглядов космических шпионов, в России принята на вооружение «Тирада-2С». Этот комплекс радиоэлектронного подавления связи (РЭПС) умеет выводить из строя спутники связи узким радиолучом. Тирада-2С

Ил-22ПП «Порубщик», поступивший на вооружение ВКС России в 2015 году, способен нарушать работу электроники на спутниках противника, а разрабатываемый «Порубщик-2» сможет выводить из строя только чужие спутники, не трогая своих. Ил-22ПП «Порубщик»

Программу лазерного комплекса А60 на воздушном носителе Ил-76, похоже, отложили, зато «Пересвет» уже в войсках. Про боевое применение пока не слышно, а ТТХ хранят в секрете, но разработчики хвалились, что им можно ослепить спутник на высоте 1500 км. Пересвет

С наземными средствами противоспутниковой борьбы у России тоже неплохо. Кроме достигающего ракетой от 50 до 1000 км комплекса А235 «Нудоль», совсем скоро С-400 и С-500 получат новые ракеты, характеристики которых пока секретны.

Возможности А235 продемонстрировали в 2021 году, сбив отслуживший спутник «Целина-Д» на высоте 550 км. Диапазон работы американского Х37В от 50 до 1000 км перекрывается «Нудолем» с запасом. А235 «Нудоль»

Вот такие зигзаги военно-космической гонки прошёл мир за короткую историю освоения космоса. Хорошо бы, чтобы он был исключительно мирным, но и отставать от потенциальных противников никак нельзя, ведь сейчас без спутников не повоюешь.