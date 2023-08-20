Китайские учёные разработали систему охлаждения, призванную решить главную проблему с лазерным оружием

Военные США предприняли многочисленные попытки разработать лазерное оружие, способное запускать снаряды на расстоянии в несколько километров. Серьёзной проблемой было охлаждение лазеров, чтобы как можно быстрее вернуть их в рабочее состояние после испускания световых импульсов. Разработки привели к громоздким конструкциям, которые трудно транспортировать. Китай, похоже, нашёл решение проблемы.

Как сообщает NDTV со ссылкой на сообщение СМИ, группа китайских учёных разработала новую систему охлаждения для лазерного оружия, которая позволяет запускать лазерные импульсы «бесконечно» без перегрева системы. Команда резюмировала свои выводы в исследовании, опубликованном в августе.

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Явное преимущество лазерного оружия в том, что не нужны физические боеприпасы. Это экономит много средств, однако требует наличия мощного источника электроэнергии.

Если у вооруженных сил Китая есть лазерное оружие, это означает явное преимущество в военных действиях. При достаточной дальности лазерное оружие можно было бы в будущем использовать и для уничтожения спутников.