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Поскольку в ближайшие месяцы ожидается поставка истребителей F-16 на Украину, мнения об их полезности разнятся от "переломного момента" в противостоянии с Россией до пустой траты ресурсов. Но есть один способ, как эти самолёты могут навредить России, даже если они никогда не собьют ни одной ракеты, ни одного истребителя или вертолёта: они будут стоить российским Воздушно-космическим силам драгоценного ресурса самолётов. Такое мнение высказал американский военный эксперт.

До начала СВО в составе Воздушно-космических сил России (ВКС) имелось около 900 самолётов тактической авиации. Среди них были истребители, штурмовики и истребители-бомбардировщики. Затем, по данным американца, ВКС потеряли от 84 до 130 из них в результате действий средств ПВО, истребителей и аварий. Однако, к выходу самолётов из строя может приводить и затягивание боевых действий.

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"На ранних стадиях конфликта важна общая боевая мощь всех активных средств, которая может быть направлена на противника. В затяжном противостоянии, когда одна сила пытается измотать другую, важна общая продолжительность существования вооружённых сил. И именно в таком положении оказались сейчас российские ВКС", - заявил эксперт.

"По моим подсчетам, дополнительные часы, в течение которых ВКС эксплуатируют свои самолеты с февраля 2022 года, фактически обошлись им в дополнительные 27-57 самолётов в виде вмененных потерь. У самолётов есть срок службы. Они проектируются с учётом общего количества ожидаемых лётных часов, которые используются примерно равномерно в течение всего срока службы самолёта и разбиваются на сегменты с периодическим техническим обслуживанием и осмотром. Например, если самолёт рассчитан на 3 000 лётных часов при ожидаемом сроке эксплуатации 30 лет, то в год он будет иметь примерно 100 лётных часов. Если в ходе проверки обнаруживается, что износ самолёта больше или меньше ожидаемого, то прогнозируемый остаток часов корректируется соответствующим образом. Эти цифры определяют все виды планирования - от закупки топлива до наземного обслуживания и обучения пилотов".

"Вмененные потери означают, что ВКС РФ быстрее, чем предполагалось, израсходует ожидаемый срок службы своих самолётов. Чтобы компенсировать это, им придётся закупить больше самолётов, увеличить объём технического обслуживания, сократить число операций или согласиться на меньшую численность сил - или на какую-то комбинацию этих мер", - рассказал американец.

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ВКС всё ещё находятся в процессе перехода от советских самолётов к более современным платформам, и, по оценкам, каждый год в войска поступает от 18 до 36 новых тактических самолётов. Почти половина сил ВКС по-прежнему состоит из модернизированных советских образцов.

Если новые российские самолёты рассчитаны на 3,5-4,5 тыс. часов налёта, а некоторые и на 6 тыс. часов, то самолёты советской эпохи были рассчитаны на налёт всего 2-3,5 тыс. часов. Хотя некоторые платформы, например МиГ-31, были модернизированы для продления срока службы, многие из этих устаревших самолётов (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29) скоро могут выработать свой ресурс.

В первые месяцы СВО на Украине ВКС совершали от 150 до 300 вылетов в день, в то время как до начала спецоперации показатель составлял около 60 вылетов в день. Даже снизив количество вылетов до 100 в день, ВКС с февраля 2022 года налетали фактически вдвое больше, чем обычно.

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Такое дополнительное использование, по общепринятым меркам, эквивалентно ресурсу примерно 35 самолётов. Следует уточнить, что точный состав ВКС, а также точный срок и историческое использование всех самолётов ВКС точно не известны. Кроме того, часть тактических самолетов ВКС не действует на территории Украины.

Существуют некоторые способы снижения вмененных потерь:

проводить более частые и детальные проверки;

увеличить объём технического обслуживания;

изменить профиль полётов и порядок ротации самолетов;

сократить количество часов обучения.

Всё это может сократить вмененные потери. Но эти действия требуют больших затрат рабочей силы, времени и ресурсов, которые, вероятно, находятся в напряжении из-за продолжающегося конфликта.

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Чтобы компенсировать повышенный расход ресурса самолётов, ВКС придется либо наращивать производство, либо сокращать использование, либо уменьшать структуру сил. В целом, конечно, это не самое плохое положение. Однако вскоре ВКС столкнутся с совершенно иной угрозой со стороны Украины: истребители F-16, более мощные средства ПВО и западные крылатые ракеты.

"По мере того как ВКС будут направлять всё большую часть своих сил на борьбу с ними, у них будет оставаться всё меньше самолётов для поддержки наземных операций. Истребители ВКС в небе также станут менее боеспособными в результате двух лет чрезмерного использования. Это произойдет даже в том случае, если F-16 не нанесут ни одного поражения в воздухе", - заявил американец.