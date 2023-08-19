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Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"

Россия создаёт новый стратегический стелс-бомбардировщик - конкурента американским B-2A и B-21 Raider
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ПАК ДА "Посланник"

Незадолго до начала Международного военно-технического форума «Армия 2023» Владимир Артяков, первый зам. гендиректора «Ростеха», заверил, что «Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утверждённым план-графиком режиме», таким образом, новый стратегический ракетоносец должен подняться в воздух уже в 2025 году, а принятие на вооружение планируется в 2027 году.

Зачем России стратег-невидимкаПредварительный облик ПАК ДА

В ВКС РФ насчитывается более 60 дальних бомбардировщиков Ту-95. Этот единственный в мире турбовинтовой стратег поднялся в воздух ещё в 1952 году, а последний был выпущен в 1992, то есть самый молодой из «Медведей» разменял пятый десяток. Прекрасный самолёт, и легко прослужит до 2040 года. Американцы от его ровесника В-52 до середины века отказываться не собираются. Все российские «Медведи» модернизированы до Ту-95МС и Ту-95МСМ, получив новую начинку.Ту-95

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Ту-160 на вооружение был принят в 1987 году и с тех пор остаётся самым тяжёлым боевым самолётом в мире. Максимальная взлётная масса 275 т, из которых 45 т приходится на вооружение, максимальная скорость 2230 км/ч (М=1,84), максимальная дальность – 13 950 км, практический потолок – 16 000 м. Лётчики назвали его «Белым лебедем», и почти все «лебеди» имеют собственные имена. В настоящее время проводится модернизация до Ту-160М / Ту-160М2. В последней версии самолёт получит не только новую начинку, но и новый двигатель НК-32-02. Производство Ту-160 возобновлено в Казани. Планируется построить ещё 50 в дополнение к уже имеющимся 17.Ту-160

Ту-22М3 – ещё один ветеран советской/российской стратегической авиации. В парке ВКС их 61, в настоящее время несколько машин проходят модернизацию до Ту-22М3М. Дальность – 6 800 км, максимальная взлётная масса – 126 т, боевая нагрузка – 24 т, практический потолок – 13 300 м.Ту-22М3

Итак, на данный момент имеем 142 ракетоносца с перспективой расширить парк почти до 200. Сравним с США. 76 В-52, 45 сверхзвуковых В1В и 20 дозвуковых В2А. Казалось бы, имеется паритет с возможностью у России получить превосходство, но есть нюанс.

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Американцы давно сделали ставку на скрытность и малозаметность. В1В умеет летать на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности. Никто из российской тройки так летать не может. В2А и вовсе «стелс» и может подкрадываться до точки пуска ракет, оставаясь незамеченным.B-2A

А нужна ли стратегическому бомбардировщику малозаметность, если ракеты могут быть выпущены за несколько тысяч километров до цели? Против заведомо более слабого противника без значимой ПВО, конечно, не нужна. Это было продемонстрировано в Сирии, где все три российских самолёта дальней авиации успешно громили игиловцев. А вот потеря в Грузии одного из Ту-22М3 была очень болезненной. Поэтому все российские ракетоносцы в СВО работают, не входя в зону поражения украинской ПВО.

ПАК ДА (концепт)

Значит, всё-таки нужен этот ПАК ДА. Подавить ПВО/ПРО противника с большого расстояния можно лишь частично. Мобильные комплексы за время полёта ракеты, особенно дозвуковой, окажутся далеко от того места, которое было при пуске.

На старте троеB-21 Raider

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Осознание потребности в новом бомбардировщике пришло почти одновременно США, РФ и КНР. Случилось это в начале нулевых. Российский ПАК ДА начали разрабатывать в 2009 году, тогда же стартовал и американский проект будущего B-21 «Рейдер». В самом названии последнего видны амбиции получить бомбардировщик 21-го века. О китайском проекте сведений крайне мало, поскольку китайцы держать свои разработки в секрете научились.

По тем рисункам и некоторым макетам, что можно найти, видно, что все три самолета похожи. Различия лишь в деталях и размерах. Дозвуковые со стелс-покрытием бомбардировщики собраны по схеме «летающее крыло». Американцы даже упрекали китайцев в краже идей В2. Но «летающее крыло» подходит для дозвукового стратегического бомбардировщика-невидимки лучше всего из-за малой эффективной площади рассеивания (ЭПР) и высокого аэродинамического качества.

ПАК ДА (возможный вид)

К завершению гонки все трое приближаются плотно. У американцев готовы два прототипа, что там у китайцев одному Си известно точно, а Россия продолжает работу «по план-графику», детали которого простым смертным не сообщают, как и предполагаемые ТТХ «Посланника», но некоторая информация кажется близкой к правде.

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Масса ПАК ДА средняя между Ту-22М3 и Ту-95. 145 т максимальной взлётной, 30 т в ней приходится на вооружения. Крейсерская скорость 800 км/ч. Дальность полёта 15000 км. Двигатель «Изделие 80» (НК-65 или ПД-30), он сейчас проходит стендовые испытания и должен иметь максимальную тягу около 29 000 кгс.

Вооружение

Задача стратегического бомбардировщика – доставить достаточно близко к цели как можно больше ракет и бомб и очень желательно вернуться обратно. Один самолёт стоит сотни миллионов долларов (для В-21 называют 700 млн.$). «Белый лебедь» совершенно беззащитен без сопровождения истребителей, а ПАК ДА вполне зубастый. Несколько ракет «воздух-воздух» у него на борту будет, отслеживать движение истребителей и ракет неприятеля он также сможет самостоятельно.

Предполагается, что в его отсеках будут и гиперзвуковые ракеты, но размером поменьше, чем «Кинжал». Работы в рамках ОКР «Гремлин», «Личинка-МД» и гиперзвуковой ПКР идут полным ходом. К поступлению в ВКС ПАК ДА они точно будут завершены, ведь они нужны не только для ПАК ДА, но и для Су-57 и будущих Миг-41 и Су-75, да с Су-35 и Су-30СМ они были бы совсем не лишними.

Когда ждать российского стратега-невидимку? Если строго по озвученному плану-графику, то в 2027 году. Вот только чудом не загнувшийся в тощие для российской авиации годы Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова завален теперь работой по уши: производство и модернизация Ту-160, а ещё гражданской авиации нужны Ту-204 и Ту-214. Хватит ли мощностей, кадров и денег на всё, вопрос. Но стратег ПАК ДА точно в российской армии лишним не будет. Много их не нужно, штук 20, от силы 50, иначе на обслуживании и эксплуатации разоришься.

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