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"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)

Разбираемся, каким образом ВСУ стреляют ракетами ПВО систем С-200 и С-300 по "земле" и почему России это делать бессмысленно
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Работают ли С-200 и С-300 по наземным целям

Чуть ли не с самого начала СВО Украина обвиняет Россию в применении системы ПВО С-300 по наземным целям. В интернете появилось множество объяснений, почему это бессмысленно. В июле 2023 года уже Россия обвинила Украину в стрельбе ракетами от С-200, и опять "эксперты" пустились в громкие обсуждения, что это невозможно в принципе. Так стреляют или нет? Давайте разберёмся.

С-300

У С-300 есть возможность наносить удары по целям на земле. На учениях подрыв ракеты над землёй разбросал ГПЭ (готовые поражающие элементы) на площади 2 га. Сами ГПЭ представляют собой металлические элементы, а их количество в одной ракете 36 000 штук. Значит, стрельба по земле в принципе возможна. Вопрос – зачем?

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Долетит ли ракета от С-300 до Киева? В теории - долетит, например, относительно новая 40Н6 с дальностью около 400 км. Вот только в цель не попадёт. Дело в принципе работы. Если крылатая ракета наводится по спутнику или другими способами, то для зенитной ракеты необходима радиолокационная подсветка цели. В С-300 для этого существует радар подсвета и наведения РПН 5Н63, который стоит на земле. РПН обнаруживает цель, сопровождает и подсвечивает её, а отражённый сигнал воспринимается ракетой.

Если цель воздушная, то подсвечивать её можно на большом расстоянии, и чем больше высота, тем больше радиус зоны поражения относительно РПН. А вот по наземным целям можно стрелять чуть дальше, чем в пределах прямой видимости. Это «чуть» возникает из-за рефракции – отклонения луча в атмосфере. Она усиливается при увеличении длины волны. Поскольку у радиолуча она (длина волны) больше, чем у видимого света, то можно заглянуть за горизонт.Рефракция наглядно

Реально обеспечить подсветку цели на расстоянии до 25-30 км. Теперь представим себе процесс такой стрельбы. Весь комплекс нужно подтащить к линии боевого соприкосновения на расстояние максимум 10 км, чтобы попасть в цель на расстоянии 15-20 км от ЛБС. Комплекс очень дорогой, потеря его очень чувствительна, а чтобы достать его на таком расстоянии даже «хаймарс» не нужен. Что же должна быть за цель, чтобы так рисковать?

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«Смерч» куда эффективнее, масса взрывчатого вещества больше, дальность до 70 км, а цена ракеты примерно в 30 раз меньше. Конечно, и для С-300, и для «Смерча» выпущено много ракет различных модификаций, цена у которых тоже очень разная, но порядок величин именно такой.Применение РСЗО

Итак, ответ на вопрос, можно ли стрелять из С-300, утвердительный. Можно, но «можно» не значит «нужно».

С-200

При распаде СССР Украине досталась очень мощная ПВО. Пусковых установок С-200 у неё было около 200, но в 2013 году последний дивизион С-200 был расформирован, а ракеты и пусковые установки отправились на хранение. Стандартная дальность полёта ракет от 160 км у 5В21 до 300 км у 5В28М. Длина ракеты 10,8 м, а масса – 7 100 кг. Осколочно-фугасная боевая часть 5Б14Ш несёт в себе 90 кг взрывчатого вещества «ТГ-20/80» (20 % тротила / 80 % гексогена) и 37 000 ГПЭ в виде шариков диаметром 9,5 мм (21 000 штук) и 7,9 мм (16 000 штук).

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В отличие от более ранних С-75 и С-125 стрельба «земля-земля» в С-200 не предусмотрена, и столкнётся с теми же проблемами подсветки цели. Получается, что все утверждения о применении С-200 по Брянской, Калужской, Белгородской областям, Таганрогу, Крымскому мосту ложны? Увы, нет.

Заглянем внутрь ракеты 5В21. Она жидкостная. То есть весьма токсичное топливо ТГ-02 и очень едкий окислитель из смеси азотной кислоты и четырёхокиси азота. На старте к корпусу прикреплены 4 твердотопливных ускорителя, которые затем отстреливаются. В ракете значительный объём занимают полуактивная головка самонаведения, автопилот, радиовзрыватель, счётно-решающий прибор (СРП), предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ). Вся электронная начинка выполнена частично на лампах и весит порядка полутонны.

В Харькове с ракет всю эту начинку снимают и устанавливают вместо него инерциальную головку самонаведения и модуль GPS, сходный или даже идентичный тому, что стоит на «Хаймарсе». Осколочно-фугасную боевую часть заменяют на фугасную. В результате получаем уже не зенитную, а оперативно-тактическую ракету, которая может улететь на 450 и даже 600 км. Увеличение дальности достигается из-за облегчения ракеты, поскольку даже увеличенный заряд ВВ весит меньше, чем советская электроника 60-х годов.

Для пуска такой ракеты уже не нужно таскать за собой весь комплекс, достаточно упрощённой пусковой установки. Разрушительная мощь до «Искандера» не дотягивает, но всё же весьма внушительная. Радует, однако, что ракеты от «Хаймарсов» сбивать научились, поэтому и такая ракета российским ПВО/ПРО вполне по зубам, что и доказывают военные.

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Есть и неприятная особенность. Ракета большую часть полёта осуществляет по баллистической траектории, поднимаясь на высоту до 40 км, где сбить её проблематично (верхняя граница зоны поражения для С-400 составляет 30 км). На более пологую траекторию она переходит за несколько десятков километров до цели. Поэтому у ПВО не так много времени для её обнаружения и поражения, да и для столь массивной цели одной противоракеты может и не хватить. А вот РЭБ уводит от цели их довольно уверенно.

ГШ ВС РФ поставил задачу первостепенной важности по уничтожению сохранившихся у ВСУ пусковых установок С-200, а также складов с хранящимися ракетами 5В21 и 5В28. Цех завода в Харькове, где колдовали с начинкой, уже «откалиброван», но вряд ли он был единственный.

Откуда обломки

С прошлого года в сети гуляют сотни фотографий, «подтверждающих», что Россия бьёт по городам ракетами из С-300. Обыватели верят, а вот военные нет. Дело в том, что, во-первых, выше мы уже обсудили нецелесообразность применения С-300, когда есть «грады», «смерчи», «ураганы» и «Торнадо-С».

Во-вторых, на всех снимках обломки от ракеты 5В55К, которую в России помнят лишь ветераны ПВО. В 00-х годах старые С-300ПТ и С-300ПС были заменены на С-300ПМ, к 2014 году прошла модернизациях их до С-300ПМ1, а с 2015 началась доработка до модификации С-300ПМ2, а это уже совсем другие ракеты.

Из открытых источников известно, что у России на вооружении осталось всего 3 комплекса С-300ПС. Остальные либо проданы зарубеж, либо находятся на консервации. Возможно, что ВС РФ действительно могли расконсервировать часть «трёхсоток», но ведь нужно подготовить личный состав, который бы управлял этим, далеко не новым, комплексом.

Что касается 5В55К, то они у России тоже есть. Часть из них также законсервированы, часть переделаны в ракеты-мишени для отработки стрельб комплексов ПВО. Боевой части на таких ракетах-мишенях нет, и стрелять ими по городам – только воробьев пугать. Так что, здравый смысл подсказывает, что продемонстрированные части, принадлежат украинским ракетам, ведь обломки от взрыва в воздухе всё равно падают на землю, независимо от того, поразила ракета цель или нет.

Так что, если кто-то из военных утверждает, что из С-300 поразили колонну техники, то возможно, говорит правду. Вот только как сумели при этом объяснить вышестоящему начальству обоснованность такого использования, остаётся загадкой.

Ну а для ВСУ использование модифицированных "двухсоток" весьма оправдано, ракетная база есть, нужно лишь поменять ГСН и, может быть, боевую часть, и вот тебе дальнобойная ракета при минимальных затратах.

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сво спецоперация спецоперация на украине ракеты с-300 с-200
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