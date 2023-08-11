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Миг-41: самолёт 6-го поколения к взлёту готов

МиГ-41 поднимется в воздух в этом году. Совершенно фантастический самолёт с поистине космическими возможностями прямо сейчас находится в процессе принятия на вооружение и через 2-3 года должен появиться в ВКС РФ. Почему ему точно нет аналогов, и почему он нужен именно сейчас, вы узнаете из этой статьи. Но сначала немного истории, которая поможет понять логику развития военной авиации.

Погоня за высотой и скоростью

В 50-е годы стало ясно, что улететь с места взрыва термоядерной бомбы в несколько мегатонн стратегический бомбардировщик сможет только на сверхзвуковой скорости. Первым таким самолётом стал Convair B-58 «Хаслер», выпускавшийся с 1956 по 1962 годы.

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Convair B-58

С помощью B-58 американцы надеялись подавить советское ПВО и открыть дорогу дозвуковым В-52 и В-47. Дальний бомбардировщик основную часть полёта летел на дозвуке, а на сверхзвук переходил уже при приближении к цели. В 1961 году «Хаслер» пролетел 1000 км на скорости 2067,57 км/ч, что в 1,7 раз больше скорости звука. В следующем году В-58 поднялся на высоту 26 018 м с нагрузкой 5 т.

В СССР в эти годы считали, что век авиации заканчивается и уделяли первостепенное внимание развитию ракетной техники, но угрозу от В-58 нужно было купировать. 10 марта 1961 года в конструкторском бюро Микояна — Гуревича вышел приказ о начале разработки МиГ-25, а в 1964 истребитель-перехватчик 3-го поколения уже поднялся в воздух. Кроме того, были выпущены самолёты в комплектациях разведчика и тактического бомбардировщика, способного нести до 8 бомб ФАБ-500. МиГ-25

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Характеристики МиГ-25 поражали воображение. Максимальная скорость составляла 2,83 Маха, практический потолок – 23 000 м. 22 июля 1977 года А.В.Федотов поднялся на высоту 37 650 м, поставив абсолютный рекорд по высоте полёта для самолётов с реактивным двигателем, а двумя годами ранее он же поднялся на высоту 35000 м всего за 4 мин 11 (251,3) с.

Всего за 1969-1982 годы было выпущено 1190 МиГ-25. До сих пор они находятся в составе военно-воздушных сил Алжира и Сирии. Боевое крещение прозванный в НАТО "Летучая лисица" самолёт прошёл во время разведки над Синайским полуостровом в октябре 1971 году. Ни одну "Летучую лисицу" израильским "Фантомам", "Миражам" и F-4 перехватить не удалось. Вид из кабины МиГа

На судьбу МиГ-25 повлиял угон Виктором Беленко 6 сентября 1976 года в Японию. В результате американцы не только смогли получить коды системы государственного опознавания (типа «Кремний»), но и основательно изучить секреты «Летучей лисицы». Вскоре «Кремний» заменили на более сложную систему «Пароль», коды которой до сих пор считаются не взламываемыми.

Годом ранее до этих событий состоялся полёт нового самолёта «МиГ-31». Он стал первым истребителем-перехватчиком 4-го поколения. Напичканный самой совершенной на тот момент электроникой и получивший новые ракеты, страж воздушных рубежей мог обнаружить до 24 целей на расстояниях до 180-200 км, обмениваться данными с самолетом ДРЛО А-50 и передавать координаты целей наземным ПВО. МиГ-31

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До 1994 года было выпущено 519 МиГ-31 в различных модификациях, и он стоит на вооружении ВКС России и ВВС Казахстана. Всего 4 таких перехватчиков достаточно, чтобы надежно закрыть воздушное пространство на фронте шириной 1000 км.

Несмотря на то, что планер почти не отличается от МиГ-25, по многим параметрам МиГ-31 уступает предшественнику. При этом максимальная высота полёта с грузом возросла более чем на 5000 м и составила 21 690 м. Увеличилась и скороподъёмность, а максимальная скорость осталась почти той же – до 3 100 км/ч, т.е. М=2,8. Крейсерская скорость на сверхзвуке достигает 2800 км/ч, дальность полёта без дозаправки до 3 000 км. Но на высоту 37 км МиГ-31 не взлетит. B-70 "Валькирия"

Потребность в достижении немыслимых высот к 80-м годам уже пропала. Американский самолёт-разведчик, которому принадлежат рекорды высоты горизонтального полета 25 929,03 км/ч и скорости 3529,560 км /ч, то есть 3,3 Маха, оставался на вооружении до 1998 года, но зачем его догонять, если можно сбить ракетой. В 1969 году ушла в отставку XB-70 «Валькирия». Амбициозный проект стратегического сверхзвукового бомбардировщика, достигшего скорости 3,310 км /ч или 3,1 Маха, оказался слишком дорогим.

Потребность замены МиГ-31 Рендер-версия МиГ-41

Миг-31 может поражать цели даже в ближнем космосе, сбивать баллистические и крылатые ракеты, а в модификации Миг-31К несёт первую гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Несмотря на отличные ТТХ МиГ-31, необходимость создания нового дальнего перехватчика была осознана давно. Первой заявкой на глубокую модернизацию был МиГ-31М, появившийся в 1993 году, но в серию он так и не пошёл «из-за финансовых трудностей», а на самом деле под давлением американских «партнёров», не желавших усиления России. МиГ-31БМ

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МиГ-31 сейчас проходят модернизацию до МиГ-31БМ, получают всё новые модификации БРЛС и другой электронной начинки, новые ракеты и системы управления вооружением, но «Лисьи гончие», как их прозвали за рубежом (Foxhound), придётся массово списывать из-за выработки ресурса уже в следующем десятилетии.

Так родилась программа ПАК ДП, разработки которой проходили в строжайшей секретности. В 2019 году было объявлено о завершении исследовательских работ, а в 2021 – о разработке прототипа, который должен был подняться в воздух в 2025 году, а в 2028 – пойти в серийное производство. По-видимому, конструкторов поторопили, раз они идут с опережением на два года.

Прыжок через поколение Возможный внешний вид МиГ-41

Пока ТТХ новинки никому не ведомы, но заявляется, что он сможет догонять сверхзвуковые высотные разведчики, над которыми усиленно работают в США и Китае, работать в стратосфере и даже в ближнем космосе, летать на скорости выше 3 Махов, запускать спутники на низкие орбиты, сбивать гиперзвуковые ракеты и многое другое. Не зря американцы назвали проект фантастикой. И вот появились признаки того, что проект вовсе не был блефом, как думали многие.

Теперь разработчики заявляют, что скорость МиГ-41 будет достигать 4-4,5 Махов, что уже близко к гиперзвуку. В запуске спутников ничего фантастического нет, а про то, что новый перехватчик будет нести противоспутниковые ракеты, конструкторы говорят уже открыто.

Самолёт относят к поколению 5++ и даже к 6-му. БРЭО рассчитано не только на пилотируемый полёт. Перегрузки в 9g переносить человеку ни к чему, поэтому предусмотрена работа в беспилотном режиме. Внешний вид МиГ-41 по версии художника

К 6-му поколению самолёты должны будут иметь:

предельную скрытность благодаря улучшенной стелс-технологии;

сетевые возможности с высокой интеграцией с другими самолётами и наземными войсками;

эффективность полёта на любых скоростях;

возможность беспилотного режима;

увеличенную дальность обнаружения и сопровождения множества целей;

лазерное оружие.

Насчёт последнего на борту МиГ-41 неясно, а с остальными характеристиками у него всё в порядке. К тому же, российским конструкторам поставили задачу обеспечить сверхманёвренность. Каким образом им удалось разрешить противоречие между почти гиперзвуком с одной стороны и стелс-технологией с другой, остаётся большим секретом. Известно, что при достижении уже 3000 км/ч все известные стелс-покрытия начинают быстро сыпаться, и вскоре голый самолёт становится хорошо различимым на экране радара. Да и ремонт после этого поистине золотой. МиГ-41 (компьютерная графика)

Будем надеяться, что головоломку решили, как и смогли обеспечить невозможное сочетание гиперзвука и манёвренности. Скоро МиГ-41 поднимется в небо, возможно, узнаем больше о воздушно-космическом перехватчике 30-х годов XXI века.