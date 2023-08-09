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Кадр с испытаний "Мальвы"Радостные вести пришли из российского оборонпрома. Комплекс 2С43 "Мальва", разработанный в составе "Ростеха", успешно завершил огневые и другие испытания и теперь ожидает серийного производства. Вскоре эти передовые самоходки поступят в ряды ВС РФ и покажут свои способности в спецоперации.

Этапы разработки "Мальвы" Проектный облик самоходки

Как всё происходило:

Проект с кодовым названием "Мальва" был представлен в 2019 году ЦНИИ "Буревестник" из "Уралвагонзавода", входящего в "Ростех".

До 2020 года включительно создан прототип самоходного орудия и передан заказчику.

Самоходка прошла обширные испытания.

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Весной 2023 года началось успешное прохождение госиспытаний 2С43 "Мальвы". Орудие продемонстрировало свою надёжность и соответствие всем требуемым характеристикам.

В настоящее время выполняется подготовка к массовому производству, и скоро эти мощные машины появятся у российской армии.

Преимущества "Мальвы" Инфографика

"Мальва" имеет несколько достоинств, которые делают её выдающимся орудием:

Мобильность: Одним из главных преимуществ является использование Брянского колесного шасси 8х8, которое обеспечивает орудию значительную мобильность на дорогах, улучшенные ходовые характеристики. Такая подвижность делает "Мальву" более "гибкой" и способной эффективно действовать на различных типах местности. Преимущество перед буксируемыми орудиями: Благодаря своему самоходному характеру, "Мальва" имеет преимущество перед аналогичными орудиями буксируемого типа. Не требует тягача для перемещения, что облегчает и ускоряет её развертывание на позиции и передвижение во время боевых действий. Это делает её более оперативной в боевых условиях.

Путь в армию

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Ещё летом 2022 года перед открытием форума «Армия», от пресс-службы «Ростеха» поступали сообщения о текущем прогрессе проекта 2С43. На тот момент, образец уже был отправлен на испытания, а НПК «УВЗ» подготавливался к производству партии «Мальв».

Опытно-промышленные партии небольшие, что значительно ускоряет их выпуск. Одним из требований к проекту было использование ранее разработанных унифицированных комплектующих. Это значительно облегчило процесс производства и должно привести к более простому техническому обслуживанию в процессе эксплуатации.

Ожидается, что первая партия САУ 2С43 будет поставлена в войска в этом году и получит боевое крещение в рамках СВО а после планируется организовать полноценное производство.

Инновационная артиллерия на колесах

Важные аспекты Описание Инновационная концепция Объединение артиллерийской части и дополнительных систем на шасси автомобиля.

Ключевой компонент

Полноприводное шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с 2-х рядной кабиной и мощным дизельным силовым агрегатом ЯМЗ-8424.10. Высокая мобильность Скорость (максимальная 80 км/ч), запас хода до 1 тыс. км. по шоссе Основное вооружение Орудие 2А64 — 152-мм гаубица с гибкой наводкой и системой помощи в прицеливании Новейшая система управления огнем Обеспечивает точность стрельбы Возможность применять различные виды 152-мм снарядов Для орудий "Мста-С" и "Мста-Б" Перевозка боеприпасов на шасси Орудие может перевозить до 30 снарядов на своей платформе и также может быть сопровождено автомобилем-транспортёром боеприпасов Лучше предшественников Заметные технические и боевые преимущества перед другими артиллерийскими системами ВС РФ

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2С43 "Мальва" в походном положении

Важные аспекты нового проекта «Мальва» от «Ростеха»:

Повышенная мобильность: "Мальва" более мобильна по сравнению с традиционной артиллерией и не имеет потребности в тягачах для перемещения. Однако машина имеет ограниченную проходимость по бездорожью.

"Мальва" более мобильна по сравнению с традиционной артиллерией и не имеет потребности в тягачах для перемещения. Однако машина имеет ограниченную проходимость по бездорожью. Замена для буксируемых орудий: "Мальва" может заменить орудия, которые нужно тянуть за собой, и при этом она предоставляет преимущества по сравнению с ними и остаётся доступной по цене.

"Мальва" может заменить орудия, которые нужно тянуть за собой, и при этом она предоставляет преимущества по сравнению с ними и остаётся доступной по цене. Промежуточное звено: Может выполнять роль звена между самоходными и буксируемыми машинами, помогая решать сложные боевые задачи.

Перспективное будущее

Поставка в войска комплексов "Мальва" усилит российские вооруженные силы и позволит получить опыт применения системы в боевых условиях. "На бумаге" это перспективное орудие превосходит буксируемые и самоходные гусеничные системы, занимая свою нишу в артиллерии, решая задачи, для которых другая техника не всегда подходит. Как же это окажется на практике - покажет время.