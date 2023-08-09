Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО

Великолепная "Мальва": самоходное артиллерийское орудие 2С43 готово к применению и запуску в серию
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Кадр с испытаний "Мальвы"Радостные вести пришли из российского оборонпрома. Комплекс 2С43 "Мальва", разработанный в составе "Ростеха", успешно завершил огневые и другие испытания и теперь ожидает серийного производства. Вскоре эти передовые самоходки поступят в ряды ВС РФ и покажут свои способности в спецоперации.

Этапы разработки "Мальвы"Проектный облик самоходки

Как всё происходило:

  • Проект с кодовым названием "Мальва" был представлен в 2019 году ЦНИИ "Буревестник" из "Уралвагонзавода", входящего в "Ростех".
  • До 2020 года включительно создан прототип самоходного орудия и передан заказчику.
  • Самоходка прошла обширные испытания.

реклама

Весной 2023 года началось успешное прохождение госиспытаний 2С43 "Мальвы". Орудие продемонстрировало свою надёжность и соответствие всем требуемым характеристикам.

В настоящее время выполняется подготовка к массовому производству, и скоро эти мощные машины появятся у российской армии.

Преимущества "Мальвы"Инфографика

"Мальва" имеет несколько достоинств, которые делают её выдающимся орудием:

  1. Мобильность: Одним из главных преимуществ является использование Брянского колесного шасси 8х8, которое обеспечивает орудию значительную мобильность на дорогах, улучшенные ходовые характеристики. Такая подвижность делает "Мальву" более "гибкой" и способной эффективно действовать на различных типах местности.
  2. Преимущество перед буксируемыми орудиями: Благодаря своему самоходному характеру, "Мальва" имеет преимущество перед аналогичными орудиями буксируемого типа. Не требует тягача для перемещения, что облегчает и ускоряет её развертывание на позиции и передвижение во время боевых действий. Это делает её более оперативной в боевых условиях.

Путь в армию

реклама

Ещё летом 2022 года перед открытием форума «Армия», от пресс-службы «Ростеха» поступали сообщения о текущем прогрессе проекта 2С43. На тот момент, образец уже был отправлен на испытания, а НПК «УВЗ» подготавливался к производству партии «Мальв».

Опытно-промышленные партии небольшие, что значительно ускоряет их выпуск. Одним из требований к проекту было использование ранее разработанных унифицированных комплектующих. Это значительно облегчило процесс производства и должно привести к более простому техническому обслуживанию в процессе эксплуатации.

Ожидается, что первая партия САУ 2С43 будет поставлена в войска в этом году и получит боевое крещение в рамках СВО а после планируется организовать полноценное производство.

Инновационная артиллерия на колесах

Важные аспекты
Описание
Инновационная концепция Объединение артиллерийской части и дополнительных систем на шасси автомобиля.

Ключевой компонент


Полноприводное шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с 2-х рядной кабиной и мощным дизельным силовым агрегатом ЯМЗ-8424.10.
Высокая мобильность Скорость (максимальная 80 км/ч), запас хода до 1 тыс. км. по шоссе
Основное вооружение Орудие 2А64 — 152-мм гаубица с гибкой наводкой и системой помощи в прицеливании
Новейшая система управления огнем Обеспечивает точность стрельбы
Возможность применять различные виды 152-мм снарядов Для орудий "Мста-С" и "Мста-Б"
Перевозка боеприпасов на шасси Орудие может перевозить до 30 снарядов на своей платформе и также может быть сопровождено автомобилем-транспортёром боеприпасов
Лучше предшественников
Заметные технические и боевые преимущества перед другими артиллерийскими системами ВС РФ

реклама

2С43 "Мальва" в походном положении

Важные аспекты нового проекта «Мальва» от «Ростеха»:

  • Повышенная мобильность: "Мальва" более мобильна по сравнению с традиционной артиллерией и не имеет потребности в тягачах для перемещения. Однако машина имеет ограниченную проходимость по бездорожью.
  • Замена для буксируемых орудий: "Мальва" может заменить орудия, которые нужно тянуть за собой, и при этом она предоставляет преимущества по сравнению с ними и остаётся доступной по цене.
  • Промежуточное звено: Может выполнять роль звена между самоходными и буксируемыми машинами, помогая решать сложные боевые задачи.

Перспективное будущее

Поставка в войска комплексов "Мальва" усилит российские вооруженные силы и позволит получить опыт применения системы в боевых условиях. "На бумаге" это перспективное орудие превосходит буксируемые и самоходные гусеничные системы, занимая свою нишу в артиллерии, решая задачи, для которых другая техника не всегда подходит. Как же это окажется на практике - покажет время.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво спецоперация вооружение сау вооружение вс рф мальва сау мальва
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
40
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
19
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
7
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
8
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
17
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
1
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
2
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
2
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
50
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
82
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
14
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
13
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
8
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6

Сейчас обсуждают

Александр Александров
23:25
Получится у англосаксов отсрочить. Нация идиотов. Просто дно..
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Александр Александров
23:20
А сколько поРа..ка "отрицательно" накопила техники и личного состава? Потерь в армии РФ нет. Ну вы клоуны
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Эдуард Кузнецов
23:19
А кто такие, эти геймеры начального уровня? Груднички с погремушками? Непонятно, зачем им эти процессоры...А! Просверлить несколько штук, надеть на веревочку и повесить над люлькой, пусть брякают, вс...
Intel выпустит двухъядерный процессор для геймеров начального уровня
Bearcub
23:18
Жалко Близард? Нет!!!
Рейтинг Diablo 4 упал почти на 90% в первом сезоне
beltar
23:06
RX 460 была слабее GTX 1050, но если кому-то надо из карты за 1000 р. что-то получить. Так что оценю статью на 5 звезд.
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
REY_B_
22:59
Да ладно! - Китай отрапортовался о снижение экспорта в ЕС более чем на 20%. Это тоже санкции виноваты?
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
Товарищ Ким
22:52
Отличная статья! Молодец! Хорошая работа! Поздравляю с вхождением в клуб первой десятки AMD RX 550 в мире!!!
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
Shatun29
22:50
Где боюсь спросить в России разрешено продавать в открытую за валюту? В страну завозится за валюту может, а не продаётся в стране за валюту. Что-то да завозится, но появились альтернативы, а не как ра...
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
Анатолий Павлюшин
22:44
Очень многое продаётся за валюту. На макарошки Макфа естественно цена не выросла.
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
mirror1986
22:41
Единственная морящая игра с 2018 года.
Пользовательский рейтинг Baldur’s Gate 3 на Metacritic достиг 9,3 балла — это лучший результат среди крупных игр в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем