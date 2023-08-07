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Акции искусственного интеллекта (ИИ): спекулятивный пузырь или новые лидеры фондового рынка

В первой половине года на фондовых рынках наблюдался подъем – хотя инфляция была высока, а экономические перспективы весьма скудны. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ) стимулировал фондовые биржи
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Процентные ставки высоки, а экономические перспективы неутешительны — это означает, что акции технологических компаний в прошлом году, как правило, оказывались под давлением. Но в первой половине 2023 года на фондовых рынках наблюдался невероятный рост. Нынешний ажиотаж вызван акциями семи компаний, которые имеют одну общую черту: надежду на то, что искусственный интеллект (ИИ) изменит правила игры в экономике и обществе.

В исследовании Глобального института McKinsey (MGI) сказано, что технологии искусственного интеллекта позволяют ежегодно увеличивать выручку на сумму от $2,4 трлн до $4,1 трлн во всем мире. Авторы видят особенно высокий потенциал в сферах обслуживания клиентов, маркетинга и продаж, разработки программного обеспечения и исследований.

Что такое акции ИИ

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Акции, известные как акции «великолепной семерки», почти идентичны акциям крупных технологических компаний, которые в последние годы стимулировали активность фондового рынка. В число семи претендентов на лидерство в сфере ИИ на фондовом рынке входят Apple, Amazon и Alphabet (материнская компания Google). Есть также два новых лидера фондового рынка: производитель электромобилей Tesla и производитель чипов Nvidia.

Эйфорию на фондовом рынке вызвало появление ChatGTP. В ноябре 2022 года OpenAI представила свою большую языковую модель (LLM). Подобный генеративный ИИ коренным образом изменит общество, и компании, работающие над подобными моделями, выиграют от этого — таковы ожидания. Соответственно, американские технологические компании, которые сами работают в области ИИ, недавно выиграли от запуска ChatGTP.

Microsoft занимается разработкой ИИ-генератора OpenAI с 2019 года и интегрирует ChatGPT в свои продукты и поисковую систему Bing. Alphabet уже запустила собственного чат-бота Bard, чтобы конкурировать с ChatGPT. 

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Будучи лидером на рынке облачных вычислений, Amazon предлагает доступ к различным языковым моделям через свою платформу Bedrock. Apple также работает над конкурентом ChatGTP и хочет «преобразовать» iPhone с помощью ИИ. Большое преимущество технологических гигантов заключается в следующем: они могут собирать большие объемы данных с самого начала и тем самым закреплять свои позиции в развивающейся индустрии искусственного интеллекта.

Особым бенефициаром шумихи вокруг ИИ является производитель чипов Nvidia, чья рыночная стоимость в конце мая преодолела ключевой барьер в один триллион долларов. Её компьютерные чипы на самом деле оптимизированы для графических приложений, но теперь они также оказались особенно мощными в приложениях искусственного интеллекта. Потому что чат-ботам требуется много вычислительной мощности для генерации текстов, изображений или видео на основе подсказок.

Стартапы выигрывают от распространения ИИ

Стартапы также выигрывт от ажиотажа вокруг ИИ — и часто топ-7 компаний участвуют в крупных инвестициях в эти проекты. Как показывает пример Inflection AI, американские стартапы, разрабатывающие LLM, в настоящее время снова получают миллиардное финансирование. Помимо Билла Гейтса, Microsoft и Nvidia инвестировали туда в общей сложности $1,3 млрд.

Раунды финансирования в Европе скромнее. Тем не менее, немецкий ИИ-стартап Aleph Alpha недавно смог привлечь крупных инвесторов своим инструментом LLM Luminous. Помимо немецкого софтверного гиганта SAP, Intel и Nvidia также приняли участие в раунде финансирования на 100 миллионов евро.

Почему ажиотаж вокруг ИИ движет фондовым рынком

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Топ-7 компаний почти в одиночку подняли S&P 500, фондовый индекс, который включает акции 500 крупнейших компаний США. Фондовый рынок США вырос более чем на 20% с минимума октября прошлого года.

Аналитики из Bank of America, считают, что акции семи ИИ-компаний могут способствовать росту других акций в S&P 500. Бычий рынок может помочь инвесторам снова заинтересоваться акциями.

Технологический индекс Nasdaq 100 также вырос за счет сильных акций ИИ-компаний, которые с начала года взлетели более чем на 40%. Цены на акции семи компаний развивались настолько хорошо, что вызвали дисбаланс в технологическом индексе. В начале июля их доля в Nasdaq 100 достигала 58%, а все остальные акции вместе составляли лишь 42%. Поэтому поставщик индекса был вынужден вмешаться: в начале августа Nasdaq 100 был перевзвешен, и доля акций ИИ-компаний сократилась до 44%.

Надвигается пузырь ИИ?

Непропорциональный успех семи ведущих ИИ-компаний вызывает скептицизм у финансовых аналитиков. Критики уже говорят о спекулятивном пузыре. В мае этого года Майкл Хартнетт, главный стратег Bank of America, предупредил о «детском пузыре», формирующемся вокруг акций ИИ. Среди прочего, он сравнивает первую фазу бума ИИ с пузырем доткомов. В прошлом такие пузыри всегда начинались с «дешевых денег». Однако пузырь также может быстро закончиться в результате повышения процентных ставок. Так было и в 1999 году, когда ралли интернет-акций закончилось повышением процентных ставок.

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Многие проекты в технологическом секторе финансируются за счет долга, поэтому при повышении процентных ставок они сталкиваются с проблемами. Геополитическая напряженность в Восточной Европе и повышение процентных ставок крупными центральными банками, таким образом, означают, что фондовые рынки оказались под давлением в 2022 году — в частности, крупные технологические компании столкнулись с трудностями.

Питер Березин из канадской аналитической компании BCA Research недавно рассказал о пузыре в акциях ИИ. Однако, по его оценке, это не обязательно означает, что спекулятивный пузырь лопнет.

Ажиотаж вокруг ИИ следует схеме других основных рыночных циклов — со всеми возможностями и опасностями, которые с ним связаны. Экономист Кристиан Андрес исследует, как возникает такая шумиха на рынках. В начале всегда есть что-то совершенно новое, какое-то изобретение.

В теории циклов ажиотажа за пиком завышенных ожиданий следует волна разочарований. Это может быть вызвано, например, разочарованием в фактически ограниченном потенциале технологии или регулятивным вмешательством со стороны государства.

Пока не ясно, являются ли поставщики больших языковых моделей реальными бенефициарами ажиотажа вокруг ИИ. Другие отрасли со временем могли бы даже больше выиграть от этой технологии, а новые участники могли бы обогнать крупных игроков, которые сегодня так высоко ценятся на фондовом рынке.

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