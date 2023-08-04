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США начали разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты на фоне напряженности на Тайване

Разногласия США и Китая из-за Тайваня рискуют перейти в плоскость боестолкновений, в связи с этим США вкладываются в разработку гиперзвуковой ПКР
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В последнее время между США и Китаем разгораются жаркие дебаты по поводу Тайваня. Так, США пригрозили потопить корабли НОАК (Народно-освободительной армия Китая) в случае, если Китай вторгнется на Тайвань. Китай не заставил себя долго ждать и также ответил военным предупреждением. В связи с этим США ускорили создание новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты.

Техническое заданиеПодвеска ракеты к самолёту

В Соединенных Штатах в интересах военно-морского флота ведётся разработка авиационной противокорабельной ракеты с гиперзвуковой скоростью полёта. Одним из основных требований к разработчикам являются компактные размеры изделия, позволяющие применять его с борта основного флотского истребителя F/A-18 Hornet.

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Пока речь идет только о проектных работах, а заявленный тендер предусматривает проведение только трёх испытательных пусков. В случае выполнения разработчиками заявленных заказчиком требований, компания сможет претендовать на участие в дальнейшей работе по организации серийного производства и поставкам ракет на вооружение американских ВМС.Применение ПКР

Пока речь идет о выходе на технологический уровень TRL6, что в соответствии с американской классификацией предусматривает создание работоспособного прототипа, пригодного для эксплуатации в соответствующей среде. Одним из требований к разработчикам является опора на уже существующие наработки в области гиперзвука с целью внесения минимальных изменений в разрабатывавшиеся ранее гиперзвуковые ракеты. Это должно существенно ускорить процесс разработки.

США решили не держать «все яйца в одной корзине», поэтому в интересах военного ведомства ведётся разработка сразу нескольких проектов гиперзвуковых комплексов, в которых используется гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Его основным преимуществом выступает использование атмосферного в качестве компонента топлива, что позволяет отказаться от ёмкостей с окислителем на борту, сделать изделие более компактным и лёгким чем ракеты, имеющие жидкостные или твердотопливные реактивные двигатели.

Новый тип двигателяГиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

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По предварительным расчетам экономия веса может достигать 30%, что особенно актуально для установки ракет на истребители F/A-18 Hornet, обладающие под крыльями пилонами с массой полезной нагрузки не более 1360 кг.

Вместе с этим сам по себе двигатель более габаритный и тяжеловесный, поэтому американские военные в требованиях к новой ПКР ограничили скорость её полёта значением 6 Мах (6 скоростей звука), в противном случае вес изделия вырастет до неприемлемых размеров.

Таким образом, скорость полёта перспективной ракеты составит около 2040 м/с. По этому показателю американская ракета будет серьезно уступать российскому “Циркону”, который уже находится в серийном производстве. Большего не позволяют достичь весовые ограничения. Расчеты показывают, что каждый последующий Мах скорости требует увеличения массы изделия на 50%.Инфографика "Циркон"

Где-то прибыло, где-то убыло

Кроме того, пришлось пойти на сокращение дальности стрельбы. Заявленная в техническом задании дальность в 200 миль предусматривает возможность полета ракеты на дистанцию не больше 370 километров. С высокой долей вероятности ограниченной окажется и мощность боевой части гиперзвуковой ракеты, пусть никаких данных по этому параметру в открытом доступе пока не приводится.

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ПКР "Гарпун"

Ранее в США опирались на мощные боевые части, например, у ПКР “Гарпун” она равнялась по весу 227 кг, а у “Томагавка” вдвое больше. При этом испытания по применению против надводных целей зенитных ракет SM-6 показали избыточность таких боевых частей. Например, в начале 2016-го года единственной подобной ракетой с боевой частью массой 67 кг удалось отправить на дно корабль-мишень Reuben James - списанный ранее фрегат Oliver Perry.

Новая угроза

В рамках реализации проекта HALO (Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface или же гиперзвуковая противокорабельная ракета воздушного базирования), предусматривается создание комплекса вооружения, направленного на ведение наступательных боевых действий против морских целей. При этом существует потребность в создании новых технологий, так как существующие наработки не позволяют добиться поставленных задач.

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В условиях, когда в России и Китае принимают на вооружение собственные гиперзвуковые ракеты, возникает реальная угроза для американских авианосцев, их авиагруппы теряют значительную часть своих способностей по обеспечению безопасности кораблей. В таких условиях наличие F/A-18 Hornet с собственными гиперзвуковыми ракетами позволит оказывать сдерживающее влияние на потенциальных противников.

Новые ракеты должны заменить на истребителях ракеты “Гарпун”, но в корабельном варианте и версии для подводных лодок они останутся на вооружении.

В свою очередь некоторые американские высокопоставленные военные уже высказали свое сомнение в проекте HALO, в частности они указывают на возможность достижения лишь сверхзвука, не больше 4 Махов.

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гиперзвуковая ракета пкр сша тайвань
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