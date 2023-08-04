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"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ

Разбираемся, как российская система дистанционного минирования "Земледелие" помогла остановить контрнаступление ВСУ
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Система "Земледелие"Умное "Земледелие" делает минные поля непроходимыми

Пока что широко разрекламированный «контрнаступ» провалился. Западные аналитики ищут оправданий, почему вложенные средства улетели в трубу, почему акции европейских и американских производителей оружия уходят в пике. Отставной генерал австралийской армии нашёл три причины: разведка, «зубы дракона» и «Земледелие». Про пирамидки против танков шутили много, но оказалось – работают."Зубы дракона"

А к «Земледелию» стоит присмотреться попристальнее. Эта система минирования создала столько проблем для ВСУ с новейшими «вундервафлями», что выпускать их на поле боя не рекомендуют зарубежные кураторы, дабы окончательно не подорвать позиции на рынке вооружений. Но сначала немного истории, обещаю, она будет интересной. Если же вы сразу хотите перейти к герою программы, пролистывайте до подзаголовка "Современная агротехника".

История минной "агротехники"ПМР-3

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Давно ушли в прошлое те времена, когда по полю двигались сапёры, чтобы установить и замаскировать мины. Тут даже и ошибаться не нужно. Под огнём противника в прямой видимости долго не проживёшь.

Решение нашли ещё в Великую Отечественную, не очень кардинально решавшее проблему, но всё же облегчившее задачу. Мины спускали по деревянному желобу двое сапёров, сидящих в кузове грузовика ЗиС. Скорость движения грузовика была 5 км/ч, а маскировка мин осуществлялась идущими за ним сапёрами вручную, но задача решалась в 1,5-2 раза быстрее.

После победы этот опыт забыт не был. Появилась прицепные минные раскладчики ПМР-1. Был учтён опыт разработанного ещё в 1934 году минного заградителя МЗ-27. Схема с боковым расположением лотков была признана неудачной, поэтому в 1954 году на вооружение была принята модификация ПМР-2. С одноосного прицепа за 5-7 минут под собственным весом спускались 300 мин ТМ-46, ТМД-Б, ТМД-44, а маскировку вели по-прежнему вручную.

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Ещё через два года появился раскладчик ПМР-3, уже зарывавший мины в грунт или снег при помощи безотвального плужно-маскирующего устройства (ПМУ). Перевод взрывателей в активное положение теперь был также механизирован. Первое боевое крещение ПМР-3 произошло в арабо-израильских войнах. Прицепной минный заградитель ПМЗ-4 появился в 70-е годы и использовался ещё в 90-х.ПМЗ-4П

Существенным недостатком был большой экипаж 4-6 человек, не считая водителя, а также отсутствие какой бы то ни было защиты даже от стрелкового оружия. Гусеничный минный заградитель на базе САУ-100 приняли на вооружение в 1960 году. Герметичный корпус позволял работать на химически или радиоактивно зараженной местности, вооружение состояло из 7,62 мм-пулемёта ПКТ. Экипаж 3 человека.

ГМЗ (гусеничный минный заградитель) применялись в Афганистане для перевозки мотострелков. Танков у духов не было, но заградители зачем-то привезли. Два из них подстрелили. Взрыв 2 тонн тротила оставил внушительную воронку и долгое эхо. Памятуя о нём, стрелять по ГМЗ душманы не решались, чем и пользовались воины-интернационалисты. Далее были ГМЗ-2 и ГМЗ-3, в которых были устранены некоторые недостатки первой версии, в том числе появились приборы наблюдения.ГМЗ-3

В 60-е годы пришла идея вести «посевную» с воздуха. Противотанковые мины доставлялись вертолётами Ми-8 и Ми-4, но дальнейшую работу по заделке вели ПМЗ-4 или сапёры. ВМР-1 и ВМР-2 применяли для дистанционного минирования местности с воздуха противопехотными минами ПФМ-1, ПФМ-1С, ПОМ-1, ПОМ-1С, ПОМ-2 и противотанковыми минами ПТМ-3 в Афгане и в Первую Чеченскую, но более удобной оказалась вертолетная система минирования ВСМ-1, устанавливающая противопехотные мины кассетного снаряжения ПФМ-1С и ПОМ-2, а также противотанковые мины ПТМ-3. Минирование производится экипажем военно-транспортного вертолёта Ми-8Т с высот от 30 до 150 метров при скорости полета до 160 км/ч.Минирование с вертолёта

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ВСМ выпускается и сейчас, но применению мешает насыщенность ПЗРК противника, приводящая к неоправданным потерям экипажей и техники.

Современная «агротехника»ИСДМ "Земледелие"

Экскурсия в прошлое поможет лучше понять «агротехнику» сегодняшнего дня. Минные заградители семейства «Клещ» на гусеничном или колёсном ходу имеют свою нишу для боевого применения, но роль новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в создании непроходимой обороны оказалась решающей.

Трёхметровые ракеты системы "Земледелие" доставляют в заданную точку на расстояние от 5 до 15 км противопехотные мины ПОМ-3 "Медальон" и противотанковые мины ПТМ-4М. Внешне машина напоминает «Град». Те же 122 мм, но направляющих стало 50, размещенных в двух контейнерах, которые при перезарядке с ТЗМ заменяются целиком. Метеостанция позволяет учесть влияние погоды. Все необходимые вычисления осуществляет компьютер, а спутниковая навигация позволяет получить и передать наверх точную картину установленного минного поля.ПОМ-3 "Медальон"

Умная система может вести засев самым причудливым образом, оставляя прямые или извилистые проходы для своих. Картина «возделанных» полей меняется постоянно и непредсказуемо для противника. Только успеют доложить наверх об успешном разминировании и получить приказ о наступлении, как всё успевает измениться. Немного толка и от хорватского аналога нашего «Змея Горыныча». Оставленные им проплешины в минных посадках опытные агротехники из инженерных войск засеют, не откладывая дело в долгий ящик."Земледелие"

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Противник может наступать и прямо по посевам, пустив впереди танков и бтров машины разминирования с тралами и медленно продвигаясь к позициям обороняющихся. Внезапно появляются мины позади, отрезая бронетехнику от пехоты. Продолжать движение вперед в ускоренном темпе гибельно, сворачивать в сторону тоже, драпать назад под шквальным огнём артиллерии поздно. Отсюда жёсткие потери. За два месяца контрнаступа ВСУ оставила на полях более тысячи единиц бронетехники, в том числе около 200 танков, включая хвалёные «Леопарды».

Восьмиосные бронированные колесные шасси КамАЗа позволяют в считанные минуты достигнуть оптимальной для посевной позиции и также быстро покинуть её, перезарядиться и продолжить работу с другого места.

Разработанную НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева ИСДМ впервые показали на параде 24 июня 2020 года, а уже в марте 2022 года она уже получила боевое крещение под Харьковом.

Мины, спускаются на парашютах в заданной точке, устанавливаются в вертикальном положении и по истечении заданного времени сбрасывают защитный кожух. ПОМ-3 настроены на поражение только людей, причём, якобы, отличают вооруженного пехотинца от гражданских. Мины не имеют никаких растяжек, а срабатывают по сигналу сейсмодатчика. ПТМ-4М также подрываются на дистанции, магнитный датчик можно настроить заранее на уничтожение определённого типа техники.

После установки минное поле можно дистанционно дезактивировать и активировать вновь. Через заданный промежуток времени или по команде мины уничтожаются, что не станет потом помехой для земледельцев и прогулок мирных жителей. Вскоре обещают оснастить мины системой распознавания «свой-чужой», но как она будет работь пока неизвестно.

Идея засева минами ракетами не нова. Есть ракеты с минами для «Градов» и «Ураганов». Есть ракеты 9М55К4 для «Смерча» и «Торнадо-С», позволяющие минировать на расстоянии 70 км, но у «Земледелия» точность намного выше. Возможно, вскоре инженерные войска будут сотрудничать с артиллеристами и в области минной "агротехники". Российская армия учится на ходу, а новое вооружение поступает в войска в массовых количествах.

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