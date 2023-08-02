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Новейшая ПРР AGM-88G - угроза С-400?

В Соединенных Штатах Америки продолжается разработка ракет, которыми будут оснащать палубные истребители и другие самолёты. Прямо сейчас на вооружение принимается новое средство поражения – противорадиолокационная ракета AGM-88G AARGM-ER («Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range») . Термин "противорадиолокационная" означает, что ракета наводится на технику, излучающую радиоволны, т.е. на радиолокационные комплексы. Именно такой комплекс в своём составе имеет российская зенитная ракетная система С-400. Радиолокатор наведения ракет С-400

Первое испытание

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Командование военно-воздушных систем сообщило, что тесты начались первого июня 2020 года. Первым истребителем, который оказался носителем ракеты, стал F/A-18E. В рамках одного полёта воздушное судно проделало ряд маневров, после чего благополучно совершило посадку. В это время специалисты и эксперты собирали всю необходимую информацию о нагрузках, которые может испытывать ракета. В конечном итоге было принято решение продолжить испытания, ничего основного не меняя в образце.

Впоследствии было принято решение о том, чтобы ракету могли нести на себе F-35A и F-35C Lightning II, а позднее и P-8 Poseidon, F-16 Fighting Falcon и Eurofighter Typhoon.

Ракету планировалось поставить на вооружение в 2023 году, однако лётные испытания всё ещё проводятся, последнее завершилось в мае 2023 года на морском полигоне Пойнт-Мугу. Неизвестно, успеют ли США осуществить все доработки до 2024 года, но несколько европейских стран уже сделали заказ таких ракет на внушительную сумму.

Новая модификация

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Данное средство поражения входит в довольно-таки известное семейство, основанное на AGM-88 HARM. А вот создавалась она на базе AGM-88E AARGM, которая является более поздней версией. Это говорит о том, что в ВМС США приняли решение полностью перестроить старую конструкцию ракет.

Стоит отметить, что разработка AGM-88E началась в 2005 году, когда заказ сделали военные ведомства Соединенных Штатов Америки и Италии. За создание проекта отвечала не только компания Orbital ATK, но и Northrop Grumman. Уже через семь лет после заказа министерства обороны двух стран стали обладателями первых партий. В 2019 году к ним решила присоединиться и Германия.

Военно-морские силы США занялись финансированием работы над созданием AGM-88G AARGM-ER в 2016 году. Основное условие заключалось в том, что это изделие должно было получиться максимально близким по форм-фактору к AGM-88E и в то же время обладать лучшими ТТХ. В конкурсе проектов победу одержала организация Orbital ATK, которая через два года заключила контракт.

В качестве основного заказчика ракет выступает именно ВМС США, но в программе принимают участие и военно-воздушные силы.

Технические характеристики

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AGM-88E действительно крайне унифицирована, но даже несмотря на это, AGM-88G обладает другой компановкой и оборудованием. Корпус представляет собой цельную оболочку, а его диаметр составляет 290 мм. На внешней стороне можно увидеть гаргроты, расположенные по бокам, а из плоскостей получится найти только хвостовые рули.

Компоновка имеет некоторые изменения: в головном отсеке находится головка самонаведения, за которой расположена боевая часть, а всё остальное пространство занимает двигатель. Рули помещены рядом с сопловым аппаратом.

В AARGM-ER остаётся та самая ГСН, которую можно встретить и в AARGM, но вот размещены приборы по-другому из-за особенностей корпуса. В остальное оборудование входит спутниковая, а также инерциальная навигация и режим автопилота.

Ракета находит цель по радиосигналам, которые исходят от той. Активная радиолокация начинает работать уже в рамках конечного участка полета. ГСН не страшны помехи, а также она способна работать даже во время потери сигнала от радиолокатора.

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Обмен данными между аппаратурой на борту и носителем может производиться ровно до того момента, когда ракета поразит цель. Это помогает понять экипажу самолета, произошел промах или успешное попадание.

AGM-88G будет обладать более новой и улучшенной боевой частью, параметры которой на данный момент находятся в секрете. Одно известно наверняка – заказчик потребовал, чтобы в изделии присутствовал взрыватель с несколькими режимами, который бы мог обеспечить подрыв в любых условиях.

Длинная рука авиации

Практически половину длины оболочки снаряды занимает двигатель, для работы которого используется твердое топливо. Он позволяет ракете достичь скорости в 2М (2 скорости звука) и дальности полёта в 300 км, это вдвое дальше, чем у ракеты прошлого поколения.

Новое средство поражения станет частью боевого комплекта, который будет применяться для оборудования истребителя F-35.

Уже понятно, что скоро Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки получат в свое распоряжение крайне эффективную серию новых ракет. Именно поэтому угроза для ПВО остальных стран станет ещё больше, что может привести к принятию ответных мер.

Реальная угроза

AGM-88G AARGM-ER это безусловно опасное средство поражения, которое обладает рядом преимуществ. В первую очередь ракета создавалась как средство для борьбы с российскими системами ПВО-ПРО, такими как С-400 и перспективной ЗРС С-500.

Для того, чтобы противостоять новому вооружению, необходимо улучшать систему ПВО, которая будет способна с большой вероятностью отбивать атаки таких ракет. Например, у Российской Федерации на вооружении уже давно в качестве прикрытия "большого ПВО" стоят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" с помощью которых можно нейтрализовать AGM-88G AARGM-ER. Вопрос лишь в том, а достаточное ли их количество?

В любом случае, Россия уже разрабатывает свой ответ на американского "охотника за С-400".