Как нейросети создают персонажей и киновселенные
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Искусственный интеллект и основанные на нём сервисы активно проникают во все новые сферы жизни – общение в чатах, создание текста, картин и музыки, управление транспортом, замена операторов службы поддержки и многое другое. Нашёл он применение и в киноиндустрии.
Сценарии
Стоит отметить, что эксперименты по привлечению ИИ для написания сценариев начались уже давно. В 2016 году был анонсирован короткометражный фильм Sunspring с актёром Томасом Миддлдитчем. Картину создали в рамках необычного челленджа – авторам предлагалось за двое суток снять короткий фильм на тему фантастики. Такие жесткие временные рамки и способствовали возникновению идеи использовать для создания сценария нейросеть Benjamin.
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Позднее нейросеть привлекли к созданию ещё двух картин – Zone Out и It’s No Game. Отзывы о вышеупомянутых картинах однозначно указывали, что полученные сценарии сложно назвать качественными. Прогресс в разных кинокартинах чувствовался, однако в комментариях больше внимания уделяли мастерству актёров, которым пришлось озвучивать местами странный текст.
Оценка финансового успеха нового фильма
В современной киноиндустрии важную роль играет финансовый аспект создания нового фильма – оцениваются затраты и потенциальные кассовые сборы. В 2020 году корпорация Warner Bros в тестовом режиме начала использовать ИИ для оценки окупаемости своих картин. Именно данный инструмент определял, какие проекты финансировать в первую очередь.
Известно, что использовалось ПО от компании Cinelytic, в качестве входных данных была информация о длительности фильма, актёрах, рисках, спросе аудитории и т.д. Далее программа позволяет проанализировать, как изменение отдельного фактора повлияет на вероятность успеха.
Визуальные эффекты
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Всё чащи нейросети привлекают непосредственно к созданию элементов фильма. Например, машинное обучение задействовали для создания образа Таноса в фантастическом фильме «Мстители: Война бесконечности».
В качестве основы специалисты использовали сканирование неподвижных объектов, а также захват движения. В последнем случае основную задачу доверили технологии Zurich Research Labs от Disney.
На начальном этапе при помощи камеры на специальном шлеме создается сетка движения лица. Далее информация загружается в нейросеть, которая создаёт соответствующую анимацию в высоком разрешении. Возможность обучения системы позволяет получить все необходимые детали мимики, даже малейшее движение лицевых мышц.
В отечественной киноиндустрии инструменты на базе ИИ также активно используют. В частности, нашумевшая технология дипфейк использовалась для омоложения Павла Майкова в популярном сериале «Контакт». Алгоритм предварительно обучили на более ранних фильмах с актёром, включая сериал «Бригада».
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Есть информация об аналогичных преобразованиях тела актёра. Похожая схема использовалась, когда Павлу Прилучному для сюжета фильма «Девятаев» необходимо было похудеть на 36 килограмм. К данной задаче специалисты подошли основательно – актеру сделали МРТ, детально сохранив все слои: кости, жировую ткань, мышцы и кожу. Полученные данные использовались для создания цифровой модели тела, которую впоследствии модифицировали для имитации сильного похудения. Новая модель и использовалась для подмены реального тела Прилучного.
Комфортный просмотр фильмов
Инструменты на базе ИИ также используют в онлайн-кинотеатрах. Например, нейросети способны определять начало и конец заставки в начале каждой серии, предлагая пользователям пропустить её. Для этого все серии предварительно обрабатываются алгоритмом, который выделяет одинаковые кадры в каждом эпизоде.
Также нейросети вполне справляются с генерацией постеров. Алгоритм сам выбирает подходящий стиль и важные фрагменты из фильма. В дальнейшем они используются в качестве обложки к описанию фильма.
Заменят ли всех роботы
Хотя нейронные сети активно проникают во всё новые сферы, специалистам не стоит переживать о потере работы. ИИ не является автономным инструментом, для корректной работы платформа должна опираться на контент, созданный ранее живыми людьми. Также хороший результат невозможно получить без составления понятной инструкции. А их могут создавать только эксперты в нужной области.
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