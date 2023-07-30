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Российский Зевс

В 2015 году российская госкорпорация “Тактическое ракетное вооружение” в рамках международного форума МАКС-2015 представила свою очередную новинку комплекс управляемого ракетно-бомбового вооружения, получивший обозначение 9-А-7759 “Гром”. Он объединил в себе сразу два боеприпаса: “Гром-Э1” является управляемой ракетой, а “Гром-Э2” - планирующей авиабомбой.

Доработки комплекса продолжались и в более поздний период, в результате государственные испытания удалось завершить только в 2018 году. Комплекс предназначен для использования фронтовыми бомбардировщиками Су-34, истребителями семейства Су-35 и самолётами пятого поколения Су-57. Он позволяет поражать различные неподвижные цели с известными координатами. "Гром-Э1" на подвесе

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В 2021 году были проведены испытания комплекса 9-А-7759 “Гром” совместно с новейшими стратегическими БПЛА С-70 “Охотник”, которые смогут стать в будущем носителями подобной системы дальнобойного оружия.

Характеристики

В основе комплекса лежит управляемая ракета Х-38МЭ, на базе которой создано решение с модульной конструкцией, за счёт чего, в зависимости от поставленных задач, можно изменять конфигурацию используемых блоков при сохранении единого корпуса. Изменять можно, как боевые блоки, так и модули управления. Такой подход повышает универсальность системы, упрощает организацию серийного производства, снижает себестоимость изделия.

Боеприпас выполнен по нормальной аэродинамической схеме, его корпус обладает цилиндрической формой, снизу производится крепление модуля планирования, также универсального по своей конструкции. Крылья модуля складные с выраженной стреловидностью, поэтому комплекс вооружения подходит для размещения во внутренних отсеках самолёта.

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Гром-Э1

Ракета “Гром-Э1” предусматривает наличие ракетного двигателя, при этом масса боевой части составляет 315 кг. Для планирующей бомбы “Гром-Э2” отсутствие двигателя компенсировано увеличением мощности боевой части, её масса достигает 480 кг. При общей массе ракеты немногим менее 600 кг, такая боевая нагрузка является максимально возможной.

Боевая часть

Боевая часть используется осколочно-фугасная или осколочно-фугасно-зажигательная, но может устанавливаться и боевая часть объёмно-детонирующего типа с воздушным подрывом для повышения эффективности воздействия по цели. Подрыв производится на высоте 6-12 метров, причём в каждом случае её определяет встроенный датчик "Гром-Д". За счёт формирования зоны сплошного поражения боеприпас демонстрирует высокую эффективность по уничтожению целей и поражению личного состава, в том числе в укрытиях различного типа.

Не входя в зону ПВО

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Инерциальная система наведения на основе системы спутниковой навигации ГЛОНАСС обеспечивает достаточно высокую точность наведения. В зависимости от высоты сброса максимальная дальность полёта боеприпаса может достигать 120 километров. Минимальная допустимая высота пуска составляет 500 метров, а максимальная 12 километров. Для планирующей бомбы предельная дальность сброса составляет 65 километров, что позволяет носителю оставаться вне пределов досягаемости большинства войсковых средств ПВО, включая комплексы средней дальности.

Скорость полёта и у ракеты, и у планирующей бомбы примерно одинаковая и составляет порядка 300 м/с, то есть в обоих случаях она является дозвуковой. Система наведения обеспечивает достаточно высокую устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия противника. Гарантированным способом «сломать» систему наведения является лишь физическое уничтожение боеприпаса.

С учетом наличия полноценного двигателя “Гром-Э1” реализует несколько режимов полёта в зависимости от исходных условий пуска. Стартовый двигатель обеспечивает прямолинейное движение ракеты или набор высоты горкой в случае осуществления пуска носителем с малых высот. Далее для повышения дальности полёта происходит движение по инерции с плавным снижением, после чего уже запускается маршевый двигатель, обеспечивающий выход на максимальные дальности стрельбы.

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С целью повышения эффективности уничтожения цели, её поражение происходит практически вертикально, что особенно актуально для ситуаций, когда цель находится внутри высотной застройки или в окружении иных преград естественного или искусственного происхождения. Допускается обстрел целей в задней полусфере, при этом ракета сразу после выстрела сама разворачивается на необходимый курс.

Применение в СВО

На сегодня комплекс “Гром” находится в серийном производстве и используется российскими ВКС в реальных боевых условиях для поражения важных неподвижных целей без захода самолётами-носителями в зону действия ПВО противника. Вместе с этим Министерство обороны РФ не торопится анонсировать результаты применения "Грома" в спецоперации, однако в интернете можно найти фотографии обломков таких бомб и ракет. Можно предположить, что комплекс “Гром” используется для поражения целей в оперативном тылу противника.