Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Искусственный разум" - Для чего строят и обучают нейросети

Зачем нужны нейросети, как они создаются, а также в чём их преимущества и недостатки
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Искусственная нейросеть в контексте машинного обучения – математическая модель, которая имитирует работу биологической нейронной сети. Основное отличие искусственной сети – она изначально предназначена только для выполнения определённой задачи (например, распознавание изображений).

Виды нейронных сетей

Наибольшее распространение получила классификация на основе задач, для которых предназначена нейронная сеть:

реклама

- многослойные (другое название – перцептроны). Предназначены для обработки числовых данных;

- свёрточные. Ориентированы на работу с изображениями;

- рекуррентные. Сбор и обработка изменяемых данных;

реклама

- генеративные. Создание контента (текст, графика и т.п.).

Задачи нейронных сетей

Общий принцип функционирования нейронных сетей – решение задачи при помощи алгоритма, который присущ людям. Чтобы отличить собаку от кошки, нейросеть выделяет признаки, которые позволяют явно отнести животное к определенному виду. Аналогично работает и зрение человека.

Основные типы задач, для которых эффективно применять ИИ:

- предсказания. Например, прогнозирование курса валюты на основе архива со статистикой;

реклама

- классификация. К примеру, когда нужно определить, положены ли определённому человеку доплаты от государства;

- распознавание. Классический пример – отличить собаку от кошки;

- нахождение решения задач. Например, автоматический подбор аудитории для показа рекламы.

Нейронные сети можно ориентировать для обработки задач в разных отраслях. Однако они хорошо работают, только если данная задача ранее уже была решена другими способами и есть массив данных с готовыми решениями (который используется для обучения).

Создание и принцип работыУпрощённый пример

реклама

Процесс создания новой нейросети можно разделить на шесть этапов:

- постановка задачи;

- сбор исходных данных для обучения. Важный этап, поскольку качественная информация напрямую влияет на процесс обучения;

- анализ данных. Позволяет выявить некорректные данные;

- обучение нейросети. Если упрощённо – на этом этапе системе показывают входящие данные с соответствующими ответами, чтобы нейросеть скорректировала нейронные связи нужным образом. Обучение многократно повторяют, пока не будет достигнут нужный результат;

- мониторинг нейросети. Систему запускают в реальных условиях и контролируют её работу. Если фиксируются отклонения, специалисты проводят дополнительное обучение;

- дообучение. Мониторинг и корректировка осуществляются постоянно, пока нейросеть используется.

Часто нет необходимости создавать и обучать новую нейросеть – можно скорректировать уже рабочий проект. К примеру, нейронная сеть, способная выделять собак на фотографиях, способна «переориентироваться» на распознавание пород собак, поскольку основные способности уже присутствуют.

Основные трудности

Пока нет возможности полностью автоматизировать сбор массива данных для обучения. Часть отбирается вручную специалистами. Это необходимо для удаления некорректных данных. К примеру, если анализируются анкеты клиентов магазина, а в графе «Возраст» будет указано 5 лет – это явно некорректные данные, их нужно удалить из базы. В процессе автоматического создания крупных структурированных баз данных ошибки данного типа появляются довольно часто.

Риски в процессе обучения

Специалистам, которые сопровождают работу нейронной сети, важно избегать ситуации, когда её приходится полностью переобучать. Такое возможно, если система сильно подстраивается под исходный массив данных, что может негативно сказаться на качестве работы в реальных условиях.

К примеру, поставлена задача определять спам на основе текста электронного письма. Если переобучить нейронную сеть, она будет гарантировано детектировать только текст, содержащий слова «выигрыш» и «лотерея». Однако если заменить любое слово аналогом, такое сообщение будет определяться как обычное.

Преимущества

Современные нейросети позволяют значительно облегчить работу человека во многих сферах. Это возможно, поскольку они:

- активно обучаются и способны быстро находить оптимальное решение;

- способны работать круглосуточно;

- эффективно работают в паре с человеком, предупреждая об ошибках и позволяя более гибко подходить к принятию решения.

Недостатки

- корректность работы во многом зависит от исходных данных для обучения;

- требуют много места на сервере. Особенно это актуально для сложных систем;

- нет гарантии выдачи правильного ответа;

- пользователи не владеют информацией, как именно функционирует нейросеть и какая часть предоставленных данных используется для формирования ответа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

нейросети нейросеть что такое нейросеть
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
23
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
6
Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
5
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
8
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
5
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
7
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
12
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
1
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
14
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
3

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
11
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
28
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
11
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
1
Скотт Риттер: Украинское контрнаступление повторяет одни и те же ошибки
5

Сейчас обсуждают

Vasijara
11:59
Да, так и работает, не веришь? Попробуй пересесть с бутылки амд на что то более удобное
AMD выпустила HIP SDK — позволит конвертировать код приложений NVIDIA CUDA для ускорения на Radeon
Dimkovski
11:59
50К отвалить ..для ЛЮБЫХ игр FHD 60+ на средне-низких !
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
FelsheR-BAN100906
11:57
Зачем "пипками" меряться?) Блок питания из прошлого века вполне может нормально работать. Кандеры только поменять. А 450pnr не из нулевых, а из 10х, тоже есть такой и на 400, оба в работе.
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
Enforsen Bsv
11:57
На чем можно сэкономить без потери производительности? Ответ - НА ВСЁМ. ... 5 799 ₽ - Материнская плата MSI PRO H510M-B https://www.dns-shop.ru/product/bd85a7ff84eaed20/materinskaa-plata-msi-pro-h510m...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
Yilec
11:56
Картинка к статье сгенерирована сетью. Текст, наверное, тоже... >>мы больше нельзя ждать и должны незамедлительно принять<<
Россия и Саудовская Аравия сорвали планы G20 по уменьшению использования ископаемого топлива
scroooge
11:54
Просто если ты чего-то требуешь, то предложи что-то взамен, например отмени некоторые санкции, которые помогут покрыть убытки соразмерно упущенной прибыли от сокращения добычи. Но нет же, сначала пооб...
Россия и Саудовская Аравия сорвали планы G20 по уменьшению использования ископаемого топлива
hihimik
11:52
https://t.me/sanya_florida/10053 А это не один и тот же случай? Очень уж похожи.
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
KotSkripaley
11:52
Было и стало
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
scroooge
11:45
Разница будет, когда решишь покупать дорогую или подешевле на современный проц, а как показывают нормальные тесты - там 1-5 градусов зачастую, и если ты не собираешься заниматься неактуальным разгоном...
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
Abysmal
11:43
Облако, конечно, вариант. Но! Это долго для приличных объемов, зависимость от интернета и... В облаке данные уже не ваши.
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем