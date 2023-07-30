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Консоли Xbox и PS относятся к категории товаров, которые реализуются практически без наценки к себестоимости. Это оправдано, поскольку основной источник дохода – продажа игр. Аппаратная часть таких устройств практически аналогична обычным ПК, присутствуют все основные узлы. Поэтому при росте популярности майнинга многие энтузиасты предпринимали попытки задействовать консоли для генерации криптовалюты. Основное препятствие – программная часть. Устройство имеет закрытую платформу, которую необходимо заменить на Linux. Если это удается, консоль превращается в обычный ПК, на который можно инсталлировать майнер.

Характеристики PS4 и PS5

Используемая в игровых консолях графическая подсистема имеет уникальную архитектуру, что не позволяет узнать точный хешрейт. Для примерной оценки можно только подобрать аналогичную по производительности видеокарту и ориентироваться на её возможности. В частности, основные характеристики PlayStation 4 сопоставимы с картой Radeon RX 580 от компании AMD. Данная модель GPU слабо подходит для организации фермы, а при относительно высокой цене на электроэнергию использование экономически нецелесообразно.

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Российское законодательство запрещает взлом устройств или ПО, которые защищены авторским правом (273 УК). Ранее уже были прецеденты с вынесением приговоров за такие действия. Аналогичные запреты действуют во многих странах, поэтому взламывать консоли не рекомендуется. Однако реализовать это возможно, для этого нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование.

Инсталлировать Linux легче всего на Xbox – в ней предусмотрен режим разработчика и меньше защитных механизмов. ОС версии 4.5 для PS4 защищена была слабо, но ситуацию исправили в версии 5.05.

Какие токены можно майнить

Игровые консоли комплектуются процессором и полноценной графической подсистемой, что позволяет использовать их для генерации любых монет на базе алгоритма PoW. Однако предварительно необходимо проанализировать потенциальную прибыль – следует учитывать хешрейт, стоимость монеты и все расходы.

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Подходящие токены лучше находить при помощи специальных онлайн-калькуляторов, указывая подходящие по мощности видеокарты. Для майнинга на игровых консолях подойдут валюты с ASIC-резистентностью, что позволяет работать даже с такими слабыми устройствами. В качестве варианта можно рассмотреть токены NEXA, ALPH и KAS.

Целесообразность

Даже после настройки консоли для майнинга и выбора оптимальной критовалюты, доходность окажется довольно низкой. Устройство стоит дорого и не способно выдавать высокий хешрейт. Единственный способ выйти на положительный доход – работать в регионе с дешевым электричеством и создавать фермы.