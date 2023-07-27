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Кассетные боеприпасы – американский подарок для России

Разбираем огромный парк кассетного вооружения, которое с лёгкой руки США Россия теперь может применять в СВО
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Нет, в заголовке статьи нет никакой ошибки, несмотря на весь шум, поднятый СМИ по поводу передачи Украине негуманных и запрещённых американских кассетных снарядов M864 для 155-мм гаубиц M777. Дело в том, что у России кассетных боеприпасов намного больше, хороших и разных, а применение подобного вооружения ВСУ снимает моральные ограничения для использования в СВО всего этого богатого арсенала.

Конвенция и реальностьПример кассетного боеприпаса

Международный договор о запрещении производства, накопления и передачи другим странам кассетных боеприпасов был подготовлен в 2008 году в Дублине. В соответствии с ним разрешёнными остаются кассетные боеприпасы с массой отдельных суббоеприпасов более 20 кг, а также при наличии менее 10 суббоеприпасов массой более 4 кг при наличии механизмов самоуничтожения и самодезактивации.

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Соглашение подписано 110 странами, в число которых не входят США, Россия и Китай, имеющие наибольшие запасы такого оружия, Израиль, Индия, Пакистан и Южная Корея, считающие кассетные боеприпасы эффективным и необходимым оружием. Всего воздержавшихся от подписания стран на данный момент 74.

Опасность для гражданского населенияИнфографика от издания AIF.ru

Кассетный снаряд подрывается на высоте 150-300 м, разбрасывая меньшие заряды по большой площади. От 2 до 40% эти суббоеприпасы остаются неразорвавшимися, представляя угрозу и через десятки лет. До сих пор во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе многие земли непригодны для посевов и выпаса скота из-за ушедших в землю при размывании дождями кассетных зарядов. Теперь такая судьба ждет и черноземы Украины.

Цели и средства

Кассетные боеприпасы окажут мало пользы наступающим частям. Ими можно поразить живую силу в окопах, бронетехнику или артиллерийскую позицию, но при хорошо укрепленной обороне эффективность невелика ввиду малой массы отдельного заряда. К тому же неразорвавшиеся суббоеприпасы будут поражать своих при занятии позиций.

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Кассетная бомба в разрезе

Совсем другое дело – оборона. На открытой местности скопление пехоты и бронетехники легко уничтожить кассетными бомбами или ракетами. Можно ставить мины при помощи «Земледелия», да и один залп «Смерча» может разбросать 300 противотанковых мин по значительной площади.

А кто сейчас пытается наступать? Кому тогда больше пользы? Ответ очевиден.

Еще один плюс в пользу России – возможность наносить удары в глубине территории противника высокоточным оружием с кассетной БЧ. Пока летит дозвуковая ракета или беспилотник типа «Герани», после сообщений натовской разведки самолеты вряд ли останутся на тех же местах, как и ЗРК, «Хаймарсы» и другие подвижные приоритетные цели. Уничтожить их можно из конвенционального вооружения только кассетными боеприпасами. Надежно поражаются места перегрузки военной техники, собравшиеся в одном месте военнослужащие.

Кассетники для ракет

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На вооружении ВС РФ имеется широкий спектр реактивных снарядов с кассетной боевой частью. 122-мм 9М218 для РСЗО «Град» поражает кумулятивно-осколочными боевыми элементами (КОБЭ) живую силу легкобронированную технику, САУ, вертолеты и самолеты на стоянках на расстоянии до 30 км. В одном снаряде 45 КОБЭ, а в одном залпе – 1800. Пробивает броню до 120 мм.9М218

300-мм НУРС 9М55К для «Смерча» доставляет одной ракетой. 72 осколочных боеприпаса с числом осколков до 25920. Модификация 9М55К5 несет 646 КОБЭ с зарядом 35г ВВ или 588 с 46 г. Дальность стрельбы от 25 до 70 км. Время самоликвидации до 260 с.9М55К5

220-мм НУРС 9М27К для РСЗО «Ураган» показала высокую эффективность поражения живой силы и небронированной техники еще в Афганистане. Ракета летит на 10-35 км и несет в себе 30 ОБЭ с 400 осколками массой 2 г.9М27К

Для «Торнадо-С» у РФ есть и управляемые 300-мм ракеты с кассетной БЧ 9М544 и 9М549. В первой из них 552 КОБЭ, пробивающих броню до 140 мм. Вторая предназначена для уничтожения живой силы и небронированной техники и несет 72 ОБЭ. Управляемыми ракетами можно уничтожить технику даже на марше, в том числе средства ПВО и РЭБ.9М544

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Есть кассетные боеприпасы и для «Искандера». Даже целый набор, среди которых осколочные, кумулятивные, самонаводящиеся для скоплений и даже объемно-детонирующие, причем разрушения от последних больше, чем от бомбы ОДАБ-500П за счет образования облака у поверхности земли.

Кассетной БЧ могут оснащаться также ракеты класса «воздух-земля» Х22. Значительные запасы этих морально устаревающих ракет с отклонением до полукилометра становятся грозным оружием в кассетном варианте.

Кассетные бомбы 

В арсеналах России имеется немало разовых бомбовых кассет РБК-500, различающихся по назначению. Эти свободно падающие бомбы массой 500 кг различаются обозначением.

Так, РБК-500 АО-2,5РТМ несет 126 осколочных суббоеприпасов для поражения живой силы и легкоуязвимой техники на открытой местности и окопах.РБК-500 АО-2,5РТ

РБК-500У БетАБ-М уверенно поражает площадные бетонные цели, в том числе взлетно-посадочные полосы, шоссе и бетонные укрытия. 10 суббоеприпасов сначала спускаются на парашютах, а затем включается реактивный двигатель для набора скорости, достаточной для пробивания бетона с последующим взрывом.РБК-500У БетАБ-М

РБК-500У ПТАБ-1М содержат 352 боевых элемента с бронепробиваемостью 200 мм для поражения танков сверху.РБК-500У ПТАБ-1М

РБК-500 ЗАБ-2,5 с 297 термобарическими суббоеприпасами для поражения железнодорожных составов, строений с легкими перекрытиями, складов вооружений и ГСМ на площади 8 га.РБК-500 ЗАБ-2,5

В настоящее время все эти бомбы становятся управляемыми при установке одного из 4 типов модуля УМПК. В самом простом варианте бомба планирует на расстояние 6-8 км при сбросе с высоты 50-100 м, а в четвертом варианте может пролететь 80-100 км с помощью воздушно-реактивного двигателя и наведением по спутнику.Пример бомбы с УМПК

«Дрель»"Дрель"

Новинка под названием «Дрель» не имеет аналогов. Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У может сбрасываться с высоты от 100 м до 14 км на расстоянии от цели до 30 км, не подвергаясь угрозе поражения ПВО противника. В общем-то, ничего необычного, американская JSOW AGM-154 планирует на 110 км, а с включением ракетного двигателя пролетает 560 км. Думается, что и у нас скоро появится что-то подобное, по крайней мере, над «Дрелью» в этом направлении уже работают в КБ «Базальт». Уникальность «Дрели» в другом.

Она оснащена системой распознавания «свой-чужой» и сброшенная в гущу танкового сражения будет уничтожать только танки противника, не причиняя ущерба своим. 15 суббоеприпасов массой более 20 кг не попадают под конвенцию. Среди других особенностей «Дрели» есть невозможность обнаружения на экране радара из-за использования композитов и особой укладки боевых элементов. Несработавшие уничтожаются в считанные минуты.

Умные мины

Кассеты с противотанковой миной КПТМ-4, кассеты с противопехотными осколочными минами КПОМ-3, противодесантные кассетные мины КПДМ-4 были показаны еще на выставке «Армия-2019». Особенностью этих боеприпасов является использование искусственного интеллекта.КПТМ-4

ПОМ-3 «Медальон» среди шумов на поле боя уверенно распознает присутствие человека в зоне поражения. Причем она способно отличить человека от животного. Забрасываться кассета с минами может и в тыл противника, и вблизи ЛБС. При потере надобности в минировании они дезактивируются по радиосигналу дистанционно.ПОМ-3 «Медальон»

Аналогично, ПТМ-4 может отличить по вибрации грунта БТР от танка.

Артснаряды с кассетной БЧ

Вот уж чего на складах вдоволь. Их производили в огромных количествах в СССР, не отставали в разработке и производстве и после распада могущественной державы. 122, 152, 203 мм артиллерийские снаряды, 82 и 122 мм мины, гранаты с кассетной БЧ. Особенно много осколочно-кумулятивных снарядов 3ВО28, 3ВО29 и 3ВО30 для гаубиц «Мста-Б», а также САУ 2С3 «Акации».

Подарок США Украине уже выходит боком ВСУ. После убийства корреспондента Ростислава Журавлева кассетным снарядом 22 июля уже на следующий день Сырский доложил Зеленскому, что ВС РФ ответили зеркально.

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