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ВСУ подтвердили удар по месту базирования носителей крылатых ракет Storm Shadow
Спикер ВВС ВСУ заявил, что одной из целей ракетного удара 26 июля стал аэродром в Хмельницкой области

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Спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что одной из целей ракетного удара ВС РФ 26 июля стал военный аэродром в Хмельницкой области, на котором располагались носители крылатых ракет Storm Shadow.

Напомним, днём 26 июля в телеграм-каналах появилась информация о том, что 12 стратегических ракетоносцев ТУ-95МС поднялись в воздух с аэродрома в Мурманской области, после чего осуществили пуск крылатых ракет над территорией Каспийского моря. После этого новость подтвердили официальные СМИ. Сообщается, что всего в ударе могло участвовать до 96 крылатых ракет.

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По словам представителя ВСУ, российские крылатые ракеты сначала летели в сторону Львовской области, однако неожиданно поменяли траекторию и направились в сторону Хмельницкой. Известно, что на военном аэродроме базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, которые ранее наносили удары по российским объектам крылатыми ракетами Storm Shadow.

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