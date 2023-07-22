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Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS

Проект по созданию "танка будущего" был запущен в 2017 году, но вскоре был остановлен из-за разногласий. Видимо, споры удалось решить, так как сейчас началась активная фаза разработки
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Танк проекта MGCS

Основная наземная боевая система (MGCS) — это проект, запущенный в 2017 году Германией и Францией с целью замены их нынешних основных боевых танков Leopard 2 и Leclerc. Вместе с основной наземной боевой системой разрабатывается танк с сопровождающим роботом, который будет использоваться с 2035 года

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MGCS долгое время был лишь проектом. На встрече министров обороны Франции и Германии было принято решение о продолжении инициативы. Это стало неожиданностью для специалистов по вооружению. Они считали проект провальным, потому что Германия и Франция ещё не договорились по важным пунктам.

Рассматривавшиеся варианты вооружения

Теперь обе страны уверены, что смогут решить проблемы. К 22 сентября должна быть создана базовая документация обеих стран с ожиданиями от нового боевого танка. Затем в сотрудничестве следует сформировать проект MGCS. Планируется, что новый танк заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc уже в 2035 году.

Спор о главном орудии

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Различные варианты вооружения проекта MGCS

Одним из самых больших яблок раздора является основное орудие. Немецкая сторона до сих пор настаивала на том, чтобы оно производилось в Германии, потому что у страны есть преимущество с точки зрения опыта и технологических знаний. В целом Германия хочет возглавить разработку проекта MGCS.

Соглашение может быть подписано в ближайшем будущем, потому что Германия и Франция также работают вместе над вторым проектом вооружений. Реактивный преемник Eurofighter должен быть разработан в Future Combat Air System. До сих пор Франция играла здесь ведущую роль, но по многим пунктам ей бросает вызов Германия. Вполне возможно, что одна сторона возьмет на себя разработку проекта танка, а другая — истребителя.

Спор приводит к конкурентоспособной модели

EMBT

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Спор стран привёл к странной ситуации. В проекте участвуют две крупные оружейные компании. Франко-германское совместное предприятие KNDS и Rheinmetall. KNDS представила Enhanced Main Battle Tank (EMBT) в 2022 году в качестве кандидата на участие в проекте MGCS. 

KF51 Panther

Rheinmetall также представила в 2022 году собственный основной боевой танк нового поколения KF51 Panther — не для проекта MGCS. На презентации Panther в Rheinmetall заявили, что танк может быть поставлен до 2030 года. MGCS нацелена на 2035 год, но дата может быть перенесена на 2040 год из-за предсказуемых задержек.

KF51 Panther

Panther основан на корпусе Leopard 2. Танк спроектирован так, что башней могут управлять 3 члена экипажа — специалист по вооружению и системам в качестве 4-го члена экипажа не является обязательным. Согласно Rheinmetall, весь KF51 также может быть построен как вариант с дистанционным управлением.KF51 Panther

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Основное орудие KF51 — 130-мм пушка. Leopard 2 имеет 120-мм орудие. Орудие Panther — это модель L52 — усовершенствованная версия 130-мм L51, которую Rheinmetall хотела внести в проект MGCS. По данным Rheinmetall, 130-мм пушка имеет на 50% большую бронепробиваемость, чем 120-мм пушка Leopard 2, а также большую дальность стрельбы. Высокая скорострельность достигается благодаря автоматической системе заряжания на 20 патронов.

На KF51 в башне установлена пусковая установка для 4 дронов-камикадзе Hero 120. С современными системами экипаж Panther должен иметь возможность управлять другими воздушными и наземными дронами. Таким образом, KF51 может действовать совместно с беспилотниками и роботизированными танками.

Усовершенствованный основной боевой танк

EMBT также основан на корпусе Leopard 2. 120-мм орудие и система заряжания такие же, как у Leclerc. KNDS обещает, что EMBT будет совместим со 140-мм пушкой, которую в настоящее время разрабатывает французская компания Nexter.

В башне установлена скорострельная 30-мм пушка. Её можно использовать с боеприпасами воздушного подрыва для защиты от дронов, низколетящих самолетов и вертолетов.

Экипаж состоит из 4 человек. Подобно Panther, EMBT также должен быть готов к дистанционному управлению. Задачи некоторых членов экипажа могут выполняться удаленно. EMBT должен стать частью проекта MGCS. В проекте будут роботизированные танки меньшего размера и летающие дроны, образующие общую боевую систему.

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