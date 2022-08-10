Приветствую тебя уважаемый читатель! В этой статье я тебе расскажу и покажу на практике, как эффективно и качественно очистить ПК от пыли и прочего мусора. Многие блоггеры советуют чистить компьютер кисточкой или сжиженным газом из баллончика, но они молчат, что это очень опасно.

Чистка кисточкой может угробить дорогостоящую технику статическим электричеством, и безобидная чистка вашего ПК обернется в дорогостоящий ремонт. Поэтому этот вариант сразу откладываем.

Чистка баллончиком с сжиженным воздухом, звучит вроде бы неплохо... но так ли это на самом деле? Нет, у дешевых баллончиков с таким воздухом есть капельки воды, и вы сами того не замечая "зальете водой" вашу дорогостоящую технику.

Так что же делать? Неужели нет способа безопасно почистить ПК? Есть, друзья мои.

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Я нашёл у себя в гараже старый компрессор для шин, и вы скажете, где взять аккумулятор? Друзья, любой аккумулятор на легковой машине 12v. И у меня как раз есть шуруповерт 12v. Итак, приступаю к процессу чистки:

Конфигурация моего ПК:

Процессор : AMD Ryzen 5 5600x

Материнская плата : MSI MPG B550 GAMING PLUS

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Видеокарта : GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC

Блок питания : DEEPCOOL PQ750M

Оперативная память : A-Data XPG GAMMIX D20

SSD nvme : Samsung 980

Очень сильно грязный, нуждается в качественной чистке. Очень важно правильно подключить " + " и " - ".

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Если неправильно подключите, ничего страшного, ваш компрессор просто не будет работать. Вот пример, как правильно подключать:

После того как я подготовил компрессор, я открыл переднюю крышку лицевой панели корпуса и был в шоке. Очень много пыли и волосни:

Но к моему удивлению компрессор для накачки шин справился с этой задачей на отлично:

Теперь я смотрю на видеокарту и тоже замечаю много пыли :

После тщательной продувки видеокарта стала практически как новая, хоть она у меня майнит 24/7 уже около месяца :

Процессор тоже качественно продул :

Блок питания был в ужасно грязном состоянии :

Но легким движением руки я продул его идеально и почистил сеточку :

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Так подведём итог. Не нужно покупать баллончики и менять их как перчатки, когда можно купить Б/У компрессор рублей за 500. Такая чистка будет абсолютно безопасной и бесконтактной. Всем спасибо, друзья, до новых встреч.