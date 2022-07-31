Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Приветствую тебя, уважаемый читатель. Нам многие говорят, что термопасту жалеть не надо, и чем больше её на процессоре, тем температуры будут меньше. Но очень легко намазать лишнего и поломать материнскую плату или, что ещё хуже, выйдет из строя процессор. Если материнскую плату купить несложно из-за её небольшой цены, то процессор купить сложнее в связи с санкциями и дефицитом.
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Сейчас я расскажу, как я выбрался из этой ситуации, которую я сам себе и создал по глупости и не потерял гарантию от магазина Dns. Присаживайтесь поудобнее, Будут интересно. Погнали!
Всё началось с того, что я стал замечать очень высокие температуры в режиме простоя системы. И очень сильно крутился вентилятор на ЦП, хоть нагрузки на него не было. Что первое пришло мне в голову, это: на кулере вышли из строя трубки охлаждения. Хотел уже идти покупать новый кулер, ведь про термопасту я даже думать не мог, ведь я её заменил буквально 2 дня назад!
Разбираю компьютер, вытаскиваю материнскую плату из корпуса. Снимаю кулер, затем процессор и вижу:
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Всё в термопасте. Я был в шоке. как она умудрилась залезть под процессор, ведь он очень плотно прилегает к сокету. Я вооружился зубной щёткой, Уайт Спирит и принялся всё тщательно вычищать:
Всё практически идеально вычистил, но когда снимал верхнюю крышку сокета, она у меня сломалась. Видимо, так задумало. Но пластмасса, из чего изготовлена эта штучка, нереально хрупкая!
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Я очень сильно расстроился и начал думать, что же делать, чтобы не потерять гарантию, ведь материнские платы на чипсете B550 улетели в космос. После тщательной очистки от термопасты всех узлов, где она была, я всё собрал на место. И пользовался таким ПК около двух месяцев (c поломанной пластмасской на сокете).
Я нашёл на Алиэкспресс оригинальный сокет на Am4 и заказал. Обошелся он мне в 200 р. Как раз к этому времени подошёл Ryzen 5 5600x. Разбираю опять компьютер (стоял процессор Ryzen 5 4650G) и меняю на новенькую крышечку. Выглядит изумительно:
Но теперь-то я уже опытный! Достаю новенький Ryzen 5 5600x и наношу очень тоненький слой термопасты, и тщательно его растираю, получилось идеально:
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Теперь всё готово. Одел кулер и собрал компьютер. Всё работает отлично, и не лишился гарантии. А это успех!
Починка материнской платы и сохранения гарантии мне обошлась в 2.80$
Теперь я всё аккуратненько собрал :
Я сделал выводы: Не нужно мазать много термопасты, нужно мазать очень тоненьким слоем, и всё будет отлично.
Всем спасибо и до новых встреч!
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