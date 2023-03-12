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Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей

Корпорации уже давно ущемляют свободу пользователей, кто-то ради "обновлений", кто-то ради "безопасности", можно долго перечислять, ведь предлогов много, но суть всегда одна...
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Можно было бы сказать, что Linux дистрибутивы будут спасением, да, будут, когда линуксоиды наконец начнут себя адекватно вести, и начнут действительно работать над проблемами дистрибутивов, а не делать вид, что всё прекрасно поощряя мракобесие, и перестанут во всех проблемах обвинять пользователей.

Но пока дистрибутивы Linux непригодны для нормального использования, пользователи вынуждены использовать Microsoft Windows, что лишь доказывает статистика операционных систем в сегменте ПК и ноутбуков, где на Linux дистрибутивы отходят считанные проценты десятилетиями...

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Я бы мог просто начать критиковать корпорации и просто некоторых разработчиков софта за ущемление свободы пользователей, принуждение, и прочие отвратительные нюансы, в том числе Microsoft и последние версии Windows, но какой в этом смысл, если нет никакой адекватной замены со стороны "вечно свободных"?

Но всё же я расскажу про одну из "контор", что наплевала на пользователей с высокой колокольни, и возомнила себя хозяйкой в чужих системах.

Да, речь пойдет про Adobe...

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Многие знают про Adobe Flash Player, и что Adobe уже давно закрыла "проект", но вряд ли многие знают, что Adobe не только закрыла "проект", но и всячески препятствует пользователям использовать тот самый Flash, вот так, в стиле линуксоидов Adobe уничтожает труды людей, только агрессивнее:

Можно сколько угодно говорить про "безопасность", что якобы Flash Player небезопасен, и всё такое, но любой здравомыслящий человек разбирающийся хоть немного в теме "безопасности" знает, что любая система уязвима, и Flash Player не исключение, как и Linux дистрибутивы собственно.

Вряд ли Adobe особо заботила безопасность пользователей когда был популярен Flash Player, нет, его специально "ущемили" чтобы продвинуть другие технологии, позволяющие получить больше контроля над системами пользователей, и собственно заполучить больше денег.

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А что до труда людей разрабатывавших Flash проекты? Adobe это точно не волнует, для Adobe главное максимально запретить Flash Player, это они делают до сих пор, в том числе удаляя файлы пользователя без разрешения, и вот это уже серьёзная угроза безопасности, причем угроза от известной компании, а не от мифических "хакеров" так и жаждущих заглянуть в папку "домашняя работа" у школьников, что сидели часами в играх на основе Flash.

Некоторые наверное уже побежали писать гневные, и даже глупые комментарии, пусть бегут, а я тем временем продолжу.

Однажды сортируя и архивируя старый софт и наводил порядок в файловой системе, я наткнулся на установочные пакеты Adobe Flash Player, у меня конечно есть и автономные Flash плееры, но меня заинтересовали онлайн установочные пакеты.

И конечно же я попытался установить себе Flash Player таким пакетом, выглядит всё логично, плеер брошен компанией Adobe, и мне запретили его устанавливать выдав "Ошибка инициализации приложения":

Но стоило только нажать кнопку "Готово", или просто закрыть окно, как файл установочного пакета был удален, а попутно был открыт сайт Adobe в браузере:

А что на сайте? Да ничего особого, Adobe напоминает, как они бросили пользователей и выкинули на помойку труд людей, огромную массу труда, и нагло предлагают другие свои "продукты", конечно же они ещё просят денег за эти "продукты"...

И так любой онлайн установочный пакет Flash Player, Adobe без разрешения пользователя удаляет установочный файл в системе пользователя, а на фоне открывает сайт и навязчиво предлагает использовать другие так называемые "продукты", хотя правильнее сказать "вирусы" засоряющие систему пользователям:

Казалось бы, какая мелочь, но что если Windows начнет удалять "неугодные" файлы без разрешения пользователя? Она в принципе это уже давно начала делать, Windows Defender очень помогает придумать основание для удаления некоторых "неугодных" файлов вешая клеймо "ВИРУС", но что если это будет делать сама ОС втихаря и безвозвратно?

А что если софт от других разработчиков начнет удалять "неугодное" на накопителях пользователей?

Это вполне реалистично, особенно на системах со встроенным в процессоры вредоносным Microsoft Pluton, который уже начал доставлять проблемы пользователям, Trusted Computing это хорошо? Да?

Конечно, "злые проприетари" и раньше покушались на пользователей, но дальше будет веселее, и я уже не в первый раз это говорю, вредоносные закладки вроде Microsoft Pluton лишь благоволят этому.

Можно бежать в Linux, если у вас конечно чугунные бубенцы и титановый корабль под ногами, чтобы выдержать линуксоидное мракобесие и не утонуть в бурлящем болоте зависимостей, но очевидно многие не побегут до последнего, тем более вредоносный Microsoft Pluton не всегда позволит...

А сейчас я процитирую что сказал человек посмотревший на линуксоидное мракобесие, конечно, матерные слова заменю обычными при возможности, или уберу вовсе, ибо слово в слово я не могу процитировать его речь для статьи со всем матом:

Мол, там под Linux надо дистрибутивы каждый по-своему, по-разному, для своих задач надо настраивать, устанавливать там, всё такое, а вот там разговоры про пользователей, вот я пользователь ПК, "зачем" мне столько "возни", какой... Идите в "лес".

Я хочу играть в игры, которые хорошо оптимизированы под винду, я хочу, играть в игры, которые хорошо оптимизированы под винду, я хочу играть в игры.

А когда речь зашла про центры приложений... Иногда меня расстраивает, что я не могу со всеми матерными словами во всей красе передать слова других людей:

В центре приложений? Я что, в нулевых застрял? Какие центры приложений, идите в "лес".

У меня есть торрент, и "известный торрент трекер", вот!

И это мнение обычного человека, который вполне обычно использует Windows, хотя он, как собственно и я, и многие другие люди, не брали никаких уроков "как правильно использовать Windows", мы просто использовали Windows, и не задумывались о том, чтобы читать какие-то там мануалы...

Я уже молчу про людей, что далеки от ПК, но им нужно по работе делать некоторые вещи именно в цифровом виде, те же налоговые декларации составить и подать, им важно чтобы всё просто работало... Linux дистрибутивы пока не могут это предложить, ибо падают от любого чиха, и даже адекватного меню восстановления системы нет на такие случаи, да и софта в принципе тоже "кот наплакал".

Когда я критиковал Linux системы за ущербные способы распространения и установки софта через репозитории, меня конечно же поносили за это, и вообще, мол, скопируй репозитории на флешку и носи с собой софт для Linux...

Думаю 55 ГБ софта под Windows я еще смогу на флешку закинуть, хотя там очень много софта который в принципе и не нужен, это просто мой личный архив софта, что накопился за длительное время, но как быть с репозиторием на 624 ГБ для x64 систем, плюс репозиторий на 506 ГБ для x86 систем? А если мне нужно взять с собой софт под десяток дистрибутивов разных? Линуксоиды, вы там крышей не поехали случайно?

Так что очень сомневаюсь, что большинство без принуждения со стороны начальства побежит в Linux дистрибутивы, даже если Microsoft начнет нагло удалять пользователям файлы, и вообще запретят использовать Windows без просмотра рекламы в принудительном порядке каждые 5 минут, ведь Microsoft уже запретили использовать только что установленную Windows 11 если нет доступа к интернету.

Я более чем уверен, что люди просто найдут "затычку в бочку" и дальше будут использовать Windows, а Linux так и будет для линуксоидов.

Впрочем, у Linux есть будущее, достаточно просто сделать "как было в Windows", иначе говоря взять лучшее от Windows, чтобы пользователи не мучились пытаясь использовать дистрибутивы, и не насиловали Google/Yandex по каждой линуксоидной проблеме.

Хотя, скорее всего меня опять обвинят линуксоиды, мол, мне занесли деньги чтобы я "сказал плохо про Linux", и вообще якобы работаю на Microsoft... Но тогда на кого работают линуксоиды? Что так яростно утапливают свою же "любимицу" в болоте зависимостей, не позволяя системам выйти даже на уровень Windows XP по удобству использования и свободе выбора, попутно стараясь выгнать всех "неугодных" обратно в Windows...

Ладно, линуксоиды и так уже обуглили свои стулья от моих прошлых статей, так что на этом закончу, хотя они очень даже связаны с темой статьи... Ведь именно благодаря усердным стараниям линуксоидов, до сих пор нет никакого адекватного аналога для Microsoft Windows, отсюда и наглость корпораций, ведь если даже линуксоиды ущемляют пользователей, то почему бы и корпорациям не ущемлять, но за деньги самих пользователей...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Занёс "линукс" в "доисторическую" Windows 7, без Wine и рукоблудия над терминалом.

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