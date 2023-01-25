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Ретро и видеокарты: Sapphire ATI Radeon 9800 SE Advantage 256MB

Вот и заключительная часть серии статей, на этот раз будет только одна видеокарта, но необычная.
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Это заключительная часть серии, и завершу я видеокартой Radeon 9800 SE на 256 МБ, это тот случай, когда название видеокарты весьма обманчиво...

У видеокарты распаяны все выходы для мониторов, радиатор заводской, но без вентилятора, он сломался.

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Особенность этой видеокарты в том, что это по сути разогнанная Radeon 9500, только памяти 256 МБ, и да, этой видеокарте можно разблокировать конвейеры насколько я помню, но смысла в этом никакого нет, видеокарта и без конвейеров работает с артефактами, дальше думаю станет понятно почему.

На видеокарте 8 чипов памяти Hynix HY5DU561622CT-33, остальные детали на фото.

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У данной видеокарты уже есть гнездо дополнительного питания, без него видеокарта выдает предупреждение пользователю чтобы тот подключил дополнительное питание, современные видеокарты так не умеют, увы.

Причем важно заметить, если дополнительное питание подключено, но контакт плохой, то видеокарта предупреждает пользователя все тем же сообщением, тем временем современные видеокарты предпочитают молча сгореть синим пламенем, прогресс, что еще сказать.

А теперь посмотрим внимательнее на чип, вокруг много грязи, некоторые элементы видно паялись, да, это я припаивал обратно детали на подложку... В чем же проблема? Начну с того, что эта видеокарта со сколотым дросселем одного из питаний, и она выдавала артефакты во время нагрузки.

Вполне вероятно что проблема в дросселе надломанном, такое возможно, но откуда столько грязи? А вот это уже спасибо Sapphire за "прекрасный" термоинтерфейс, который окаменел и сорвался только при нагреве захватив с собой несколько деталей с подложки чипа.

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Сам чип при этом без сколов, но весь грязный, в общем если заменить дроссель то вероятно проблем с картой не будет во время работы, она рабочая, но с артефактами под нагрузкой.

В остальном все выглядит более чем хорошо, не считая линий маркером по конденсаторам, наверное пометки гарантийные.

Такие наклейки всегда привлекали внимание, даже когда они криво наклеены, такая же была на моей первой Radeon 9250, она тоже была от Sapphire, на современных видеокартах не замечал ничего подобного особо, или плохо смотрел...

На этом собственно все, из интересного еще можно отметить два пустых посадочных места под дополнительное питание, вероятно на этой плате выпускали еще и Radeon 9800 XT, она как раз в 2 раза больше конвейеров имеет чем Radeon 9800 SE, плюс дополнительный разгон тоже хочет кушать.

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Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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radeon видеокарта ретро ati chimbal retro артефакты на экране артефакты
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