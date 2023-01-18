Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
S3 Trio64UV+
реклама
Начну с видеокарты S3 Trio64UV+, подключение PCI, 4 микросхемы памяти V53C16129HK50, чип 86C767, из подключений для мониторов есть только VGA, выпускалась видеокарта примерно в 1996 году.
Вот так 25-30 лет назад производили конденсаторы, но ничего страшного, главное они до сих пор прекрасно работают, эту видеокарту я проверял примерно в 2020 году, и она отлично работала.
Все чипы памяти включая микросхему постоянной памяти можно снять и заменить, если вдруг один из чипов памяти будет испорчен, его всегда можно было заменить, это касается и прошивки видеокарты, не то что сейчас...
Конечно, сейчас сделать чипы оперативной памяти снимаемыми будет проблематично на современных видеокартах, хотя и возможно, но вот сделать заменяемый чип прошивки вполне реально, но производителям явно не по нраву когда пользователь может установить свою прошивку в видеокарту, они запрещают даже модифицировать прошивки всеми возможными способами, а тут вообще установка другой микросхемы возможна, просто ужас для нынешних производителей...
S3 Trio 3D/2X
реклама
Дальше идет более продвинутая версия видеокарты S3 Trio, здесь уже чипы памяти распаяны на плате, но в этом ничего страшного нет, чип памяти с прошивкой все так же заменяемый, и это очень хорошо, из подключений для монитора есть один VGA.
Здесь всего две микросхемы оперативной памяти с маркировкой USA 1X16LKTW-SS, есть посадочные места максимум для четырёх чипов памяти.
Графический процессор 86C368, год выхода примерно 1999, он уже поддерживает DirectX 5.0, имеет 1 TMU, 1 ROP и 1 пиксельный конвейер.
Скорость оперативной памяти примерно 100 объемов в секунду для варианта с 8 МБ ОЗУ (800MB/s), или 200 объемов в секунду для варианта с 4 МБ ОЗУ, у меня как раз такой вариант видеокарты.
реклама
Конденсаторы уже гораздо качественнее на вид, все же более позднее производство чем у S3 Trio64UV+, можно заметить даже пломбу датированную 1999 годом, и эту пломбу нельзя срывать, забавно конечно, зачем срывать пломбу которая ничего по сути не пломбирует, а просто наклеена на текстолит...
Детальные фотографии S3 Trio 3D/2X.
На этом закончу данную часть серии, в следующей серии будут другие видеокарты, какие именно? Пожалуй это вы узнаете когда выйдет новая серия.
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила