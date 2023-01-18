За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

S3 Trio64UV+

реклама

Начну с видеокарты S3 Trio64UV+, подключение PCI, 4 микросхемы памяти V53C16129HK50, чип 86C767, из подключений для мониторов есть только VGA, выпускалась видеокарта примерно в 1996 году.

Вот так 25-30 лет назад производили конденсаторы, но ничего страшного, главное они до сих пор прекрасно работают, эту видеокарту я проверял примерно в 2020 году, и она отлично работала.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Все чипы памяти включая микросхему постоянной памяти можно снять и заменить, если вдруг один из чипов памяти будет испорчен, его всегда можно было заменить, это касается и прошивки видеокарты, не то что сейчас...

Конечно, сейчас сделать чипы оперативной памяти снимаемыми будет проблематично на современных видеокартах, хотя и возможно, но вот сделать заменяемый чип прошивки вполне реально, но производителям явно не по нраву когда пользователь может установить свою прошивку в видеокарту, они запрещают даже модифицировать прошивки всеми возможными способами, а тут вообще установка другой микросхемы возможна, просто ужас для нынешних производителей...

S3 Trio 3D/2X

реклама

Дальше идет более продвинутая версия видеокарты S3 Trio, здесь уже чипы памяти распаяны на плате, но в этом ничего страшного нет, чип памяти с прошивкой все так же заменяемый, и это очень хорошо, из подключений для монитора есть один VGA.

Здесь всего две микросхемы оперативной памяти с маркировкой USA 1X16LKTW-SS, есть посадочные места максимум для четырёх чипов памяти.

Графический процессор 86C368, год выхода примерно 1999, он уже поддерживает DirectX 5.0, имеет 1 TMU, 1 ROP и 1 пиксельный конвейер.

Скорость оперативной памяти примерно 100 объемов в секунду для варианта с 8 МБ ОЗУ (800MB/s), или 200 объемов в секунду для варианта с 4 МБ ОЗУ, у меня как раз такой вариант видеокарты.

реклама

Конденсаторы уже гораздо качественнее на вид, все же более позднее производство чем у S3 Trio64UV+, можно заметить даже пломбу датированную 1999 годом, и эту пломбу нельзя срывать, забавно конечно, зачем срывать пломбу которая ничего по сути не пломбирует, а просто наклеена на текстолит...

Детальные фотографии S3 Trio 3D/2X.

На этом закончу данную часть серии, в следующей серии будут другие видеокарты, какие именно? Пожалуй это вы узнаете когда выйдет новая серия.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

реклама