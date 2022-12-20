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Однажды среди мусора я нашел старый модуль экрана от Sony Z2, модуль конечно же отправился в мусорку, сразу после "фотосессии".

Начал с платы подключения и контроллера, снимаю китайским "микроскопом".

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Далее перехожу к сенсорам приближения и освещенности, сенсор освещенности представляет собой весьма примитивный фотодиод, по сути любой светодиод может работать как фотодиод, разница только в чувствительности, а вот сенсор приближения выглядит сложнее.

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Заканчиваю с сенсорами и перехожу к матрице.

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Можно заметить что заднее стекло мешает рассматривать матрицу, потому его отрываю насколько у меня это выходит.

Сама матрица немного лопнула в процессе, но я все равно собирался её выбрасывать, хотя она была исправна и теоретически её можно было еще использовать.

Так гораздо лучше.

На этом я закончил рассматривать матрицу, китайский микроскоп не позволяет большего, да и разобрать матрицу дальше весьма проблематично, тем более когда торчит масса острых осколков разбитого сенсора, что намертво приклеен к матрице с другой стороны...

Потому я пошел рассматривать светоотражатель подсветки.

Здесь не только рассеиватели света, но и поляризационные пленки.

Так как пленки не совсем простые в составе матрицы, было решено с ними позабавится немного.

Как именно? Очень просто, достаточно приклеить их к монитору и посмотреть под разными углами.

Как можно заметить, в разных комбинациях можно получить разные эффекты, довольно забавно.

Теоретически можно сделать поляризационные очки из некоторых пленок, ибо некоторые являются линзами Френеля, но думаю лучше купить полноценные очки и не страдать ерундой.

На этом жизнь разбитого модуля экрана от Sony Z2 закончена.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



