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Наконец я решил убрать из настенного ПК систему на основе Intel B560 и i3-10105F, вместо неё установил свою первую AM4 плату Asus Prime B350-Plus и довольно новый Ryzen 5 5500, что из этого вышло читаем далее...

Но сначала я просто покажу старую систему, BOX от Intel прекрасный пылесборник, причем можно заметить один важный нюанс, сторона перекрытая модулями памяти почти полностью забита пылью, а сторона, где проход свободен для воздушного потока осталась относительно чистой и функциональной.

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Со стороны слотов памяти воздух встречает лишнее сопротивление и замедляется, от чего пыль не пролетает мимо радиатора, а оседает на радиаторе, со временем пыли наседает все больше, нужно большее давление и скорость, чтобы протолкнуть слой пыли, и так зазор зарастает полностью.

Но с другой свободной для воздушного потока стороны нет проблем, ибо там изначально пыль не оседала, а с накоплением пыли со стороны слотов ОЗУ, на свободной стороне возрастает давление и скорость воздушного потока еще больше препятствуя накоплению пыли, вот такой забавный градиент получился на одном радиаторе.

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Небольшая коллекция компьютерных комплектующих в пыли, и тут же напомню нечто очень важное, пыль безобидная вещь, пока она в виде отложений на радиаторах, пыль страшна когда она летает в воздухе в больших концентрациях, ПК по сути работает как пылесборник очищая воздух в помещении.

Главное не забывать хотя бы раз в пол года эту собранную из воздуха пыль выносить на улицу...

Система на основе ASRock B560M HDV и Intel Core i3-10105F меня уже достала, она не только слишком медленная, но еще и проблемная по вине откровенно слабой и устаревшей архитектуры процессоров Intel...

Даже DPC Latency Checker показывал что все абсолютно прекрасно с системой и она отлично подходит для потокового воспроизведения контента, но в реальности явно зависающая музыка в браузере во время нагрузки на процессор... То ли утилита подкуплена корпорацией Intel, то ли процессор архитектурно настолько плох, что утилита зависает вместе со всем остальным не имея возможности отследить такое зависание...

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И да, отложения пыли абсолютно не причем, система от Intel так работала сколько её помню с момента покупки, а переходил я на неё когда продал Ryzen 5 1600AF, хороший был процессор, i3 10105F абсолютно не ровня старому 1600AF в реальном использовании...

Да и функционала толком никакого на платформе от Intel, все заблокировано и трогать ничего нельзя фактически с B560 чипсетом и i3-10105F, одним словом треш и мазохизм.

Было решено избавится от Intel и перейти снова на AMD, из системных плат у меня валялась моя первая AM4 плата Asus Prime B350-Plus, как раз есть один лишний процессор для AM4.

У меня появилась отличная идея, и я установил Ryzen 5 5500 в свою первую B350 системную плату, но он не запустился, очень жаль, нужно обновлять BIOS...

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Установив Ryzen 7 2700X я запустил систему, просто, чтобы скачать новую версию BIOS и обновить его, это не MSI B450A-PRO MAX, у Asus нет кнопочки прошивки биоса если вдруг процессора нет, а прошить нужно...

И тут я столкнулся с дискриминацией по языковому признаку со стороны Asus, иначе это никак не назвать, Asus просто лишает "поддержки" всех русскоговорящих людей пришедших на сайт для региона "ru" не позволяя даже скачать обновления на системную плату:

Впрочем, перейдя на глобальную версию сайта все разделы появились, Asus и здесь оказались недостаточно умными чтобы нормально реализовать задуманное, вроде и дискриминируют людей по языковому признаку, но делают это через место которым люди справляют нужду, впрочем, Asus все так делает судя по опыту с Asus Prime B350-Plus, Asus Prime B450M-K и множества более старых системных плат от Asus...

Прошивка завершена, из хороших новостей увеличенный лимит температуры в настройках системы охлаждения, видимо Asus все же умеют исправлять некоторые проблемы, но на этом хорошие новости заканчиваются...

Теперь по умолчанию включен зловредный TPM 2.0, я не спорю что в некоторых случаях подобные костыли необходимы, но не в случае обычной пользовательской системы, особенно в совокупности с Windows 11 которая по максимуму пытается отобрать у пользователя контроль над системой передав его корпорациям...

Обязательно отключаю TPM 2.0 костыль, и всем советую это делать кто не желает терять свободу выбора и контроль над операционной системой, ведь в совокупности такие инструменты позволяют даже запретить запуск любых операционных которые не подписаны самой корпорацией Microsoft...

Но вернемся к происходящему, из интересного есть AMD CBS меню, но работает оно, как и у Asus Prime B450M-K, то есть никак, я не удивлен, ведь у Asus всегда все через "пятую точку" сделано.

Я бы удивился если бы у Asus хоть что-нибудь работало нормально, что давным-давно работает даже в самых дешевых платах от Gigabyte и MSI...

Далее я установил Ryzen 5 5500 в систему, при загрузке рабские костыли предупреждают что операционная система может не заработать так как процессор сменился и со старыми "ключами" можно попрощаться...

При этом рабские костыли сами по себе включились после установки нового процессора, хотя я их отключал со старым процессором, просто невероятное навязывание корпоративного рабства обычным пользователям.

Конечно же с Zen 3 процессором в меню AMD CBS появились и настройки разгона, PBO и Curve Optimizer, правда в реальности Asus и это умудрились сломать... Просто невероятный "рукожопы" работают в Asus, ибо сломать настройки в разделе AMD CBS просто так невозможно...

Для справки, на системной плате от Gigabyte у меня прекрасно работал Curve Optimizer, как и все другие настройки, только на системных платах Asus настройки вроде и есть, но на деле они абсолютно нерабочие, сколько их не настраивай толку никакого...

Windows 7 и Linux после i3 10105F не запустились вместе с Ryzen 5 5500, неприятно конечно, но тут виноваты производители, что сломали ACPI стандарты.

Потому я достал тестовый SSD из компактного ПК и установил его в систему, для тестов процессора сойдет.

Как я уже говорил ранее, Asus просто невероятные "рукожопы", PBO и Curve Optimizer из меню AMD CBS абсолютно не работают, я уже разгонял этими инструментами процессор в системной плате от Gigabyte и прекрасно знаю как оно должно работать...

Результаты тестов лишь подтверждают неработоспособность настроек из меню AMD CBS, Asus такой Asus.

Ну что поделать, осталось только разгонять множителем... 4500 МГц по всем ядрам и Intel Core i9-11900K остался позади в тестах FPU, при этом 6-ядерный Ryzen 5 5500 дышит в спину 10-ядерному Intel Core i9-10900K, что весьма неплохо, и одновременно больно для фанатов Intel.

Процессор потребляет всего 85 Вт, но тут закралось вранье со стороны Asus, в реальности процессор потребляет больше энергии, Asus занижает показатели мощности для CPU Package, ибо мой Ryzen 7 2700X по вранью от Asus потребляет всего 110-120 Вт, хотя в реальности он потреблять должен не меньше 130 Вт при стрессовой нагрузке, особенно с полноценной системой охлаждения.

Так что реальное потребление у Ryzen 5 5500 выходит в районе ~100 Вт.

Я смог разогнать Ryzen 5 5500 до 4600 МГц по всем ядрам, сами ядра (ALU) в принципе нормально работают при такой частоте, но сопроцессоры (FPU) уже не выдерживают такую частоту и процессор зависает при FPU тестах, эх, не судьба встать в уровень с 10-ядерным i9-10900K...

Это мне напомнило процессоры Athlon II и Phenom II, у них ядра (ALU) выдерживали и ~4.3 ГГц, а вот сопроцессоры (FPU) даже 3.9 ГГц не выдерживали зачастую.

А вот и последствия рабских корпоративных костылей для реального использования, впрочем, пользователи 3ds max и прочих подобных утилит прекрасно знают что при смене начинки системы можно попрощаться с лицензиями, теперь такая практика переходит и на игры, сменил процессор/системную плату и прощай авторизация (разрешение на вход/запуск и т.п.)...

Конкретно в этом случае работает система защиты от кражи пользовательских данных, например человек продал накопитель с игрой и забыл выйти из аккаунта, но бывают и корыстные варианты когда внедряя в ЦП вредоносный Microsoft Pluton сама корпорация Microsoft может запретить запуск любых операционных систем кроме Windows, в том числе "неугодные" версии самой Windows.

Да и "бан по железу" никуда не испарился, когда пользователю с конкретным оборудованием запрещают использовать что-либо получая доступ к пользовательской информации которую сам пользователь порой не может получить ибо "trusted computing"...

Пожалуй Ryzen 5 5500 я оставлю для компактного ПК, а в настенный домашний ПК верну обратно Ryzen 7 2700X, теперь рутинные задачи по обработке и конвертации изображений выполняются гораздо быстрее чем с i3-10105F, и при этом фоновые задачи никак не страдают и не зависают при резкой кратковременной нагрузке на все ядра, все же даже AMD Zen+ значительно превосходит архитектуру от Intel в плане качества работы, Zen 3 и подавно справится.

Хорошо что я решил собирать компактный ПК с системной платой от Gigabyte, после нормальных системных плат где все работает как положено, возвращаться на платы от Asus с максимально кривыми прошивками "удовольствие" сомнительное...

Я не представляю как можно так выпускать прошивки, чтобы ломать настройки в разделе AMD CBS...

У меня была Gigabyte B450 Aorus M, MSI B450A-PRO MAX, прямо сейчас есть Gigabyte B450M H, имел дело еще с дешевыми платами AM4 от MSI, но только системные платы от Asus отличаются откровенно нерабочим и кастрированным функционалом.

Да, Asus некоторые мелочи поправили, но это просто ничто по сравнению с массой недостатков, вероятно Asus просто не вытягивают создание оболочки UEFI "не как у всех", от чего масса кривого и нерабочего функционала... И это крайне печально, такое чувство, что столкнулся с Linux дистрибутивами, каждый из которых пытается быть "не как у всех", а страдают в итоге обычные пользователи.

Разница лишь в том, что в случае Linux пользователя никто не заставляет платить, а в случае системной платы пользователь платит за продукт, причем в случае Asus дороже чем за платы от MSI и Gigabyte.

В любом случае даже плата от таких бракоделов как Asus смогла запустить новый Ryzen 5 5500, на секундочку одна из первых системных плат на момент выхода процессоров AMD Ryzen.

Прямо перед покупкой AMD Ryzen я купил в свое время Z170 + 6700K, я наивно полагал что эта система будет у меня надолго, потому не жалел денег, ведь Intel же такой прекрасный и мощный якобы... Но с выходом Ryzen стало понятно что я купил "тыкву", ибо даже первый Ryzen 5 1600 был лучше, чем 6700K в реальном использовании.

Иронично лишь то, что в дорогую Z170 плату я не смогу установить ничего выше i7 7700K, разве что ломать сокет и вступать в секту "колхозников" которые всеми силами надрываются, чтобы обойти искусственные ограничения со стороны корпорации Intel.

Тем временем однажды купленная бюджетная AM4 плата на B350 чипсете, легко и просто позволила сделать апгрейд с первых поколений Ryzen 1000/2000, сразу до Ryzen 5000, именно так должны работать адекватные платформы, за 5 лет сменить 3 поколения процессоров в одной и той же плате, пока Intel одно поколение размазывает на десяток сокетов...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.