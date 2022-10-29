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Почти любой сможет взять тряпку и стереть пыль с подоконника, многие вероятно смогут заменить LED лампочку в люстре, некоторые наверняка смогут даже починить лампочку, а я тем временем превращаю некогда абсолютно бесполезный MicroATX корпус в нечто крайне полезное, уникальное и функциональное.

Сейчас эта гора запчастей выглядит не очень полезно и функционально, как раз сборкой этого всего воедино я и занимаюсь, при этом исправляю найденные недостатки.

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Arctic F8 PWM и турбина

Начну пожалуй с простого, разбираю штекер вентилятора и упаковываю разбросанные провода термоусадочной трубкой, заодно избавляюсь от лишнего хвоста.

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Немного кропотливой работы, собираю обратно штекер, и спокойно подключаю вентилятор к системной плате, правда я не подумал про один нюанс, хватит ли провода до гнезда на плате, и его хватило, только проложен он под вторым вентилятором/турбиной, а значит нужно будет снимать оба вентилятора одновременно при необходимости заменить вентилятор в зоне модулей памяти.

Впрочем, меня этот нюанс не пугает, хотя повторять такую ошибку точно не следует.

Никаких лишних проводов, все компактно и плотно, иначе нельзя никак учитывая размер корпуса.

Осматриваю как получился воздуховод турбины, и он получился более чем хорошо, вышел ровно там, где нужно было, больше нечего делать с воздуховодом.

Воздуховод радиатора ЦП

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Примеряю радиатор процессора с воздуховодом, и конечно же он не сошелся идеально с демпфером турбины, оно и не удивительно учитывая что я полностью разобрал и собрал обратно радиатор.

Сначала я думал подгонять кожух под мягкую прокладку турбины, это была глупая идея от которой я быстро отказался, вместо этого было решено просто добавить новые мягкие прокладки.

Теперь турбина будет сосать воздух только там, откуда нужно, правда не обошлось без недочетов...

Собирая систему охлаждения я позаботился о небольшой дырке в воздуховоде, чтобы часть воздуха подсасывалась со стороны системной платы, это положительно повлияет на охлаждение контроллера цепей питания процессора.

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Силовую часть цепей питания процессора я пока оставлю как есть, дырки в кожухе всегда успею наделать при необходимости, нужно сначала посмотреть что будет в нагрузке.

Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 5500

Чтобы системная плата не расслаблялась в самодельном корпусе, я заменю R5 5500 на значительно более прожорливый R7 2700X... Насколько я помню 2U башня в заводском исполнении не смогла полноценно охладить R7 2700X, именно потому я его снова установлю и посмотрю что выйдет после всех проделанных работ.

Радиатор установлен, лишние щели заклеены, и про отверстия для доступа к винтам не стоит забывать...

Провода и блок питания

Питание процессора я подвел и аккуратно уложил еще с самого начала, настало время сделать укладку для остальных проводов.

Питание видеокарты успешно закреплено на автомобильную двухстороннюю клейкую ленту, две ветки SATA питания аналогичным образом успешно приклеены.

Подключаю системную плату и SATA.

24 Pin под системную плату у меня модифицированный, хотя это можно было и не делать, просто "коса" отправлялась в зону передней панели и там никому не мешала... Объясняю это специально для людей, которые до сих пор считают что в мой корпус якобы не влазят ATX блоки питания.

Вот так нагляднее, обычный ATX блок питания прекрасно был установлен без каких-либо доработок в мой самодельный корпус.

У блока питания нет ни одной стороны выступающей за пределы корпуса, его частично видно снаружи, но со всех его сторон есть стенки корпуса, а значит он внутри корпуса, и это факт.

Есть элементы у блока питания выступающие на миллиметр за пределы корпуса, но они точно так же выступают и за пределы стандартных заводских корпусов в зависимости от конструкции корпуса, так что увы, но технически блок питания однозначно внутри корпуса.

Хотя изначально я вроде даже не планировал делать корпус универсальным под разные ATX блоки питания, это по сути следствие грамотной реализации системы в целом.

Но вернемся к сборке, блок питания следует изолировать от объема корпуса, чтобы исключить конкуренцию вентиляторов за воздушный поток внутри корпуса, использую уже проверенный способ используя вспененный уплотнитель.

А еще добавляю перегородку из прозрачного пластика, просто чтобы вентилятор блока питания сам себе не мешал захватывать воздух из комнаты, хотя это не критично и можно было не делать.

Лишние отверстия

Установил термометр в крышку передней панели, хотя вместо него я думал ЖК экран встроить, в любом случае отверстие закрыто, заодно прошелся круглым напильником по отверстиям для проводов.

Теперь настало время закрыть днище корпуса, обычный лист бумаги/картона прекрасно выполнит роль трафарета.

Так гораздо лучше, но это не то что я хотел, мне нужно чтобы это закрытое днище работало пропуская воздух, потому делаю разметку для сверления.

Ручная работа немного кривая, но функцию свою выполняет хорошо, а иначе эта деталь и не нужна была бы здесь...

Полезная информация

Как-то я показал в своих статьях чип от MSI GeForce GTX 1070 AERO OC, и некоторые "эксперты" начали кричать в комментариях, что видеокарта якобы перегревалась сильно, а главным аргументом был коричневый компаунд вокруг кристалла.

Так вот, цвет компаунда абсолютно ничего не говорит о режиме работы чипа, и я не шучу, если ранее серый компаунд превратился в коричневый, то такой чип уже однозначно работать не сможет, ибо в таком случае не только компаунд станет коричневым, но и текстолит подложки с волдырями в качестве бонуса.

И чтобы чип явно сменил свою цветную "ориентацию" нужны температуры более ~240 градусов, а теперь вопрос к "экспертам", сможет ли видеокарта работать с разогретым чипом более 240 градусов по цельсию? Думаю ответ очевиден, не сможет.

Хотя не исключаю варианты, что некоторые виды компаунда могут менять свой оттенок и при температурах начиная со ~170 градусов, но это все равно очень далеко от обычной рабочей температуры.

А теперь посмотрим на чип Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum, эта видеокарта после отвала (более 100 градусов на чипе во время работы из-за пасты под крышкой), её я скальпировал (разогревая до ~160 градусов) и прогревал (до ~220 градусов).

Кто осмелится сказать что у этого чипа компаунд выглядит перегретым? Может текстолит перегрет? На этот случай я сфотографировал чип при разном освещении... Освещение сильно влияет на вид текстолита и порой компаунда, это тоже следует знать прежде чем утверждать что-либо за чужие вещи.

Хотя грел я одну HD 7870 от MSI, и компаунд что-то абсолютно не изменил свой оттенок прогреваясь до ~225 градусов, как был серым изначально, так и остался серым после прогрева независимо от освещения.

Для полного комплекта я еще обслужил R9 290 Tri-X.

С этой видеокартой нет проблем, и никогда не было, как и с GTX 1070 у которой коричневый компаунд, но подложка чипа R9 290 в зависимости от освещения выглядит "прожаренной", вот такие дела.

Ради интереса намазал новую HY 610 пасту, вместо белой (возможно GD100), части которой остались на острых краях кристалла, что можно спутать со сколами, хотя сколов у чипа нет.

Если вы проверяете на "прогрев/перегрев" видеокарты рассматривая цвет компаунда, то боюсь огорчить, компаунд даже при нагреве до ~220 градусов далеко не всегда меняет свою цветную "ориентацию"... Судить о перегреве чипа в рабочей видеокарте по цвету компаунда тем более абсурдное занятие...

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Заключение

На этом закончу данную статью про работы над компактной MicroATX системой, я конечно же сделал примерку видеокарты в корпусе, но не стал заводить отдельный раздел на это "событие", получилось более чем хорошо.

Но на этом работы не закончены, было бы слишком просто все собрать с комплектующими под которые собственно и создавался корпус, потому я установил гигантскую на своё время Sapphire R9 290 Tri-X...

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.