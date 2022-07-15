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Однажды мне попала в руки компактная Bluetooth клавиатура от Prestigio, и сейчас наконец я взялся за её обзор и доработку.

Я не знаю какая это модель клавиатуры, производитель не оставил никаких идентификаторов на клавиатуре.

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Габариты клавиатуры: 200 x 125 x 6 мм.

Раскладка клавиатуры приближена к стандартной за что моё почтение производителю что постарался без лишних извращений сделать, нужно только к размеру привыкать если активно использовать клавиатуру.

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Так как клавиатура беспроводная у неё есть MicroUSB гнездо для зарядки.

Сзади клавиатуры матовая окрашенная металлическая крышка, она прекрасно скользит по столу и иным поверхностям, потому я буду этот нюанс исправлять доработкой.

Разобрать клавиатуру не сложно.

Внутри лежит прозрачная пленка защищающая плату и шлейф от контакта с металлической крышкой.

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Надписи на шлейфе мембраны:

Литий-полимерный аккумулятор формата 402030 зафиксирован двухсторонней клейкой лентой, его ёмкость 180mAh (0.666Wh).

Так как блок мембраны неразборный, его разбирать я не буду так как есть риск что это будет последняя разборка, лучше покажу пористую прокладку изолирующую светодиодные индикаторы не позволяя засвечивать соседние ячейки индикаторов.

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Вот плата, маркировки элементов следующие: BCM20730 (BT 3.0, ARM Cortex™ M3), L24C128-SI (128KB I2C EEPROM), кварц 24 МГц, 662K, LTH7.

Доработка

С начинкой клавиатуры разобрались, теперь настало время устранять недостатки, для этого я изготовил пробойник из алюминиевой трубки и достал немного материалов некогда использованных в обуви.

Изготовил из старого мусора семь прокладок, приклеил двухсторонний скотч и обрезал чтобы скотч не выступал за пределы прокладок.

Теперь клавиатура надежно стоит на столе и никуда не скользит, правда нужно еще две прокладки вырезать ибо клавиатуру можно легко прогнуть, а это со временем деформирует корпус клавиатуры.

Так как я впервые занимаюсь такой работой, я учел свой прошлый опыт и в этот раз отрезок материала сразу приклеил к двухстороннему скотчу, и вырезал самодельным пробойником прокладки вместе с наклеенным двухсторонним скотчем.

Теперь клавиатура надежно стоит почти на любой поверхности и при этом не деформируется от нажатий, да, клавиатура стала на 1 миллиметр толще, но это не страшная потеря на фоне отличной устойчивости.

В целом мне понравилась эта клавиатура несмотря на свою компактность, раскладка без лишних извращений и максимально приближена к стандартной, клавиши ножничного типа и вполне комфортные, только у меня нет Bluetooth приемника для ПК, потому не могу сказать насколько эта клавиатура пригодна для игр и полноценной работы на случай отсутствия других вариантов.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.