Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
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Недавно я достал из коробки старую R9 290 и после GTX 1070 удивился насколько быстро система запустилась, в итоге я решил сделать тестирование и выявить с какими видеокартами система стартует максимально быстро, и есть ли вообще разница которую можно представить как факт.
Для тестов я подготовил несколько видеокарт:
1) Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4GB (не в кадре, установлена в ПК)
2) MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB
3) Sapphire Radeon RX 560 4GB
4) Asus Radeon HD7870 DirectCU II TOP 2GB
5) Palit GeForce GTX 750Ti 2GB
6) Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB
7) Palit GeForce GTS450 512MB
Прежде чем менять видеокарты нужно немного оптимизировать провода и отключить жесткие диски чтобы не повлияли на скорость прохождения POST, да, именно скорость старта системы до готовности загрузить ОС я и буду проверять с разными видеокартами.
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В итоге я бесцеремонно прогнал все видеокарты, чтобы потом в редакторе посмотреть сколько точно времени прошло с момента нажатия на кнопку включения и до завершения процедуры POST.
Кто имеет желание вручную перепроверить я приложил видео с фрагментами запуска системы, ну а далее я просто распишу время которое потребовалось системе для старта от нажатия кнопки до писка динамика.
|Время старта системы до готовности загрузить ОС
На основе видео 30 FPS (1 кадр = 33.3мс)
|NVIDIA
|MSI GeForce GTX 1070 AERO OC
|~174 кадра (~5.8с)
|Palit GeForce GTX 750Ti 2GB
|~179 кадров (~5.9с)
|Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB
|~178 кадров (~5.9с)
|Palit GeForce GTS450 512MB
|~107 кадров (~3.6с)
|AMD
|Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4GB
|~110 кадров (~3.7с)
|Sapphire Radeon RX 560 4GB
|;~111 кадров (~3.7с)
|Asus Radeon HD7870 DirectCU II TOP 2GB
|~108 кадров (~3.6с)
В статье "Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро" я говорил что с видеокартой R9 290 система стартует гораздо быстрее чем с GTX 1070, как показали факты я не из пустого места придумал что с видеокартами от AMD система стартует заметно быстрее.
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На этом все, благодарю за внимание.
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