Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA

Недавно я достал из коробки старую R9 290 и после GTX 1070 удивился насколько быстро система запустилась...
[ ] для раздела Блоги
1
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Недавно я достал из коробки старую R9 290 и после GTX 1070 удивился насколько быстро система запустилась, в итоге я решил сделать тестирование и выявить с какими видеокартами система стартует максимально быстро, и есть ли вообще разница которую можно представить как факт.

Для тестов я подготовил несколько видеокарт:
1) Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4GB (не в кадре, установлена в ПК)
2) MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB
3) Sapphire Radeon RX 560 4GB
4) Asus Radeon HD7870 DirectCU II TOP 2GB
5) Palit GeForce GTX 750Ti 2GB
6) Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB
7) Palit GeForce GTS450 512MB

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

Прежде чем менять видеокарты нужно немного оптимизировать провода и отключить жесткие диски чтобы не повлияли на скорость прохождения POST, да, именно скорость старта системы до готовности загрузить ОС я и буду проверять с разными видеокартами.

реклама

В итоге я бесцеремонно прогнал все видеокарты, чтобы потом в редакторе посмотреть сколько точно времени прошло с момента нажатия на кнопку включения и до завершения процедуры POST.

Кто имеет желание вручную перепроверить я приложил видео с фрагментами запуска системы, ну а далее я просто распишу время которое потребовалось системе для старта от нажатия кнопки до писка динамика.

Время старта системы до готовности загрузить ОС
На основе видео 30 FPS (1 кадр = 33.3мс)
NVIDIA
MSI GeForce GTX 1070 AERO OC ~174 кадра (~5.8с)
Palit GeForce GTX 750Ti 2GB ~179 кадров (~5.9с)
Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB ~178 кадров (~5.9с)
Palit GeForce GTS450 512MB ~107 кадров (~3.6с)
AMD
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4GB ~110 кадров (~3.7с)
Sapphire Radeon RX 560 4GB ;~111 кадров (~3.7с)
Asus Radeon HD7870 DirectCU II TOP 2GB ~108 кадров (~3.6с)

В статье "Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро" я говорил что с видеокартой R9 290 система стартует гораздо быстрее чем с GTX 1070, как показали факты я не из пустого места придумал что с видеокартами от AMD система стартует заметно быстрее.

реклама

На этом все, благодарю за внимание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia тест asus msi geforce radeon sapphire сравнение r9 290
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
6
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
102
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
18
Главные игры мая 2022 года
19
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 102
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18 мая 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
38
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
25
Цены на видеокарты NVIDIA снижаются в магазинах РФ – 20 мая скидки доходят до 40%
88
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
34
Илон Маск оказался в центре скандала с домогательствами
19
Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
28
Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
31
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 11 000р ниже рекомендованной стоимости
17
Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
12
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 000р
24
Nature: Ученые используют сконструированные стволовые клетки для лечения агрессивных форм рака
+
AMD анонсирует чипсет X670 Extreme на Computex на следующей неделе
3
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
19
Глава Samsung Electronics примет президента Байдена на одном из предприятий компании
1
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
16
GSC Game World сообщила о возобновлении работы над S.T.A.L.K.E.R. 2
44
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
Российские миллиардеры намерены снять санкции, поскольку они введены с нарушением законов ЕС
9
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
6
Энтузиасты показали, как должен выглядеть ремейк GTA San Andreas
4

Популярные статьи

Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
128
Собираем недорогой игровой ПК, за который не жалко отдать деньги весной 2022 года
19
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
102
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
82
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
66
Return to Castle Wolfenstein: возвращение в 2001 год
39
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
36
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
6
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
1
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
1

Сейчас обсуждают

😎
00:40
Местное ворьё пересадить и всё будет нормально. Процесс этот уже идёт. Во Владивостоке второго мэра прямо га нары увезли. Пушкарёву 15 лет отмерили. И самое главное мы не хотим в помойке жить и другим...
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Pavelshakh
00:38
Знаешь, этот тест пригодился бы лет 5-7 назад. На тестах были 6500XT и более старая RTX2060. И о чудо разницы нет. Ждем от тебя чего-то полезного. Так как человеку важнее FPS , а не разница в 2 секунд...
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
OverDoz
00:21
железо тоже дешевеет, но медленно. Ну как медленно, некоторые позиции уже 30% потеряли после всплеска.
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
Владимир
00:21
у тебя крыша едит. с такой аватаркой сидел бы в своей сычевальне и не отсвечивал бы.
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
OverDoz
00:20
обменивать они ее где то на руби должны. Какая разница где проходит конвертация?
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
Владимир
00:20
Читаешь между строк. Я тебе могу сказать какие минусы это дает, зацепился в летенси как черт (открывай ютуб и смотри как райзен сколько бы ядер в нем небыло в играх проигрывает интулам i5-i7 в течении...
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
OverDoz
00:18
Бред очередной от тебя. Они даже на водянках где стоят обычные PST годами уже у людей пашут(горизонтально). У арктиков обычных не дорогих просто брак чаще встречается, но если брака нет, то ходят года...
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
Дмитрий Медведев
00:16
Любое железо под разгоном прослужит значительно меньше. При текущих ценах на него, этим заниматься преступно против себя.
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
OverDoz
00:14
Сисоник еще год назад сказал что срабатывала защита от всплесков на старых ревизиях(значит до 2020г выпуска) бп причем чаще всего это были праймы. Это и блогеры проверили беря тот же прайм тоже мощнос...
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
alekssan
00:13
Калининград зачем, в центральной России безопасней.
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем