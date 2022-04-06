Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
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Рано или поздно многие сталкивались с покрытием "soft-touch", такое приятное матовое покрытие похожее на резину, но мало кто догадывался о том, что происходит уже после того как гарантия на предмет с таким покрытием истечет.
Однажды я полез в коробку с барахлом и обнаружил противный клейкий диктофон Ritmix RR-600, поверхность корпуса превратилась в липкую кашу смешанную с пылью, когда-то это было приятное на ощупь покрытие "soft-touch"...
Я пытался физически снять это "просроченное" покрытие, его можно даже ногтем снимать, но это никак не решало проблему липкости и сбора мусора на поверхности.
Разумеется диктофон далеко не новый:
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И пока вещь хранилась спокойно в коробке, покрытие "soft-touch" расплавилось и собрало на себе ощутимое количество пыли превратившись в грязь:
Я бы не сказал что усердная и кропотливая работа лично для меня непосильна, но это не тот случай когда усердие и труд все решают, потому разбираем диктофон:
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Так гораздо лучше, корпус отделен от начинки, но это еще не конец...
Примечательно, но "soft-touch" покрытие что находилось под защитой экрана не потеряло свои изначальные приятные на ощупь свойства, из этого следует вывод, что покрытие имеет свойство превращаться в грязь только при контакте с воздухом.
Микросхема распаяна прямо на плате и залита "китайской каплей", причем находится она прямо в зоне клавиатуры на которую пользователь постоянно нажимает при использовании устройства.
К этому моменту лист бумаги уже изрядно измазан следами от поплывшего "soft-touch", я не хотел обгадить свой старый стол потому и подложил бумажку, о гигиене данного покрытия и речи быть не может...
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Микрофон, слот SD и коннекторы распаяны на отдельном модуле, тут же и цепь питания расположена, к слову этот диктофон опустошает батарейки даже когда выключен, т.е. батарейки просто вставлены.
Про начинку нечего больше сказать, потому вернемся к корпусу.
Вероятно некоторые будут возмущены почему я пропустил этап чистки и сразу показываю результат, но я не имел никакого конкретного плана, и в итоге сделал всю работу средством для снятия лака с ногтей, причем выбрал средство содержащее в составе ацетон.
Да, надписи тоже пострадали, но теперь корпус хотя бы в руки можно взять...
Собираю все обратно.
Лишние винтики после сборки, классика.
Внешний вид конечно не заводской, однако это теперь можно держать в руках...
Было - стало:
В работе этот диктофон все так же медлителен и непонятен, без инструкции с этим диктофоном делать нечего от слова "совсем".
11 лет назад это тормозное чудо техники стоило 2 тысячи рублей судя по одному из отзывов, правда мой экземпляр в рабочем состоянии до сих пор...
Заключение
Покрытие "soft-touch" безусловно приятное на ощупь, можно много плюсов расписывать какое это покрытие хорошее, однако все эти плюсы перекрыты одним существенным минусом в лице "срока годности".
Естественно что покрытие "soft-touch" прекрасно выдерживает гарантийный срок на устройство (хотя и не всегда), ну а дальше пусть потребитель "танцует" как хочет когда такое покрытие начинает "плыть" превращаясь в грязь...
Все было бы неплохо если бы это покрытие просто отваливалось, но оно превращается в густую клейкую субстанцию которую крайне трудно убрать, и производители это прекрасно знают выпуская очередную мышку с таким покрытием или наушники, а что еще хуже целый автомобиль или мебель...
Причем стоит заметить что "мягкое" покрытие начинает "плыть" превращаясь в грязь только при доступе к воздуху, ведь покрытие прекрасно сохранилось в исходном состоянии под двухсторонней клейкой лентой на которую была приклеена защита экрана в диктофоне.
Тут уже всплывает масса вопросов к производителям, ведь они массово и осознанно используют "краску" что на открытом воздухе превращается в липкую грязь из-за которой невозможно безопасно использовать продукт когда гарантия уже закончилась...
И эту "грязь" невозможно вычистить не разобрав корпус устройства на составляющие, бывают конечно исключения когда данное покрытие не теряет своих свойств многие годы, но это скорее стечение обстоятельств внешней среды и качества покрытия.
Точно, чуть не забыл, "soft-touch" покрытие разработано в 1992 году.
Я не знаю как относится к вещам с "soft-touch" покрытием, наверное потому что предпочитаю обходить стороной эту "бомбу замедленного действия"...
На этом все, благодарю за внимание.
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