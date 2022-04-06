Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600

Рано или поздно многие сталкивались с покрытием "Soft-touch", такое приятное матовое покрытие похожее на резину, но мало кто догадывался...
[ ] для раздела Блоги
2
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Рано или поздно многие сталкивались с покрытием "soft-touch", такое приятное матовое покрытие похожее на резину, но мало кто догадывался о том, что происходит уже после того как гарантия на предмет с таким покрытием истечет.

Однажды я полез в коробку с барахлом и обнаружил противный клейкий диктофон Ritmix RR-600, поверхность корпуса превратилась в липкую кашу смешанную с пылью, когда-то это было приятное на ощупь покрытие "soft-touch"...
анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Я пытался физически снять это "просроченное" покрытие, его можно даже ногтем снимать, но это никак не решало проблему липкости и сбора мусора на поверхности.

Разумеется диктофон далеко не новый:

реклама

И пока вещь хранилась спокойно в коробке, покрытие "soft-touch" расплавилось и собрало на себе ощутимое количество пыли превратившись в грязь:

Я бы не сказал что усердная и кропотливая работа лично для меня непосильна, но это не тот случай когда усердие и труд все решают, потому разбираем диктофон:

реклама

Так гораздо лучше, корпус отделен от начинки, но это еще не конец...

Примечательно, но "soft-touch" покрытие что находилось под защитой экрана не потеряло свои изначальные приятные на ощупь свойства, из этого следует вывод, что покрытие имеет свойство превращаться в грязь только при контакте с воздухом.

Микросхема распаяна прямо на плате и залита "китайской каплей", причем находится она прямо в зоне клавиатуры на которую пользователь постоянно нажимает при использовании устройства.

К этому моменту лист бумаги уже изрядно измазан следами от поплывшего "soft-touch", я не хотел обгадить свой старый стол потому и подложил бумажку, о гигиене данного покрытия и речи быть не может...

реклама

Микрофон, слот SD и коннекторы распаяны на отдельном модуле, тут же и цепь питания расположена, к слову этот диктофон опустошает батарейки даже когда выключен, т.е. батарейки просто вставлены.

Про начинку нечего больше сказать, потому вернемся к корпусу.

Вероятно некоторые будут возмущены почему я пропустил этап чистки и сразу показываю результат, но я не имел никакого конкретного плана, и в итоге сделал всю работу средством для снятия лака с ногтей, причем выбрал средство содержащее в составе ацетон.

Да, надписи тоже пострадали, но теперь корпус хотя бы в руки можно взять...

Собираю все обратно.

Лишние винтики после сборки, классика.

Внешний вид конечно не заводской, однако это теперь можно держать в руках...

Было - стало:

В работе этот диктофон все так же медлителен и непонятен, без инструкции с этим диктофоном делать нечего от слова "совсем".

11 лет назад это тормозное чудо техники стоило 2 тысячи рублей судя по одному из отзывов, правда мой экземпляр в рабочем состоянии до сих пор...

Заключение

Покрытие "soft-touch" безусловно приятное на ощупь, можно много плюсов расписывать какое это покрытие хорошее, однако все эти плюсы перекрыты одним существенным минусом в лице "срока годности".

Естественно что покрытие "soft-touch" прекрасно выдерживает гарантийный срок на устройство (хотя и не всегда), ну а дальше пусть потребитель "танцует" как хочет когда такое покрытие начинает "плыть" превращаясь в грязь...

Все было бы неплохо если бы это покрытие просто отваливалось, но оно превращается в густую клейкую субстанцию которую крайне трудно убрать, и производители это прекрасно знают выпуская очередную мышку с таким покрытием или наушники, а что еще хуже целый автомобиль или мебель...

Причем стоит заметить что "мягкое" покрытие начинает "плыть" превращаясь в грязь только при доступе к воздуху, ведь покрытие прекрасно сохранилось в исходном состоянии под двухсторонней клейкой лентой на которую была приклеена защита экрана в диктофоне.

Тут уже всплывает масса вопросов к производителям, ведь они массово и осознанно используют "краску" что на открытом воздухе превращается в липкую грязь из-за которой невозможно безопасно использовать продукт когда гарантия уже закончилась...

И эту "грязь" невозможно вычистить не разобрав корпус устройства на составляющие, бывают конечно исключения когда данное покрытие не теряет своих свойств многие годы, но это скорее стечение обстоятельств внешней среды и качества покрытия.

Точно, чуть не забыл, "soft-touch" покрытие разработано в 1992 году.

Я не знаю как относится к вещам с "soft-touch" покрытием, наверное потому что предпочитаю обходить стороной эту "бомбу замедленного действия"...

На этом все, благодарю за внимание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

обзор электроника ritmix разборка запланированное устаревание производители ritmix rmd-1080 soft-feel soft-touch
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
15
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
22
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
24

Интересные материалы

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
1 апреля 2022 22
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
26 марта 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
37
«Триколор» захотел получить государственную поддержку
3
TSMC увеличивает производство чипов в 2022г на 25%, дефицит видеокарт NVIDIA и AMD подходит к концу
12
Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
7
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT со скидками до 100 000 рублей
19
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
32
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
37
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
6
Создатель самой популярной ОС на базе Linux ушёл из РФ, остановив техподдержку купленных лицензий
18
Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
18
Япония ввела новые санкции против России: касается автомобилей, мотоциклов, двигателей, косметики и многого другого
4
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
15
«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные смартфоны
+
Через 8 лет точность российской системы «Глонасс» составит 25 см
8
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
74
Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 продемонстрировали провальные результаты в игровых тестах SH
17
За исключением одной модели, все совместимые с сокетом AMD AM4 кулеры Noctua поддерживают AM5
3
CNews: Windows 11 не стать всемирной операционной системой из-за высоких требований к железу
17
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
22
Энергопотребление только флагманского GPU будущей линейки NVIDIA GeForce может достигать 450 Вт
9

Популярные статьи

Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
57
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
2
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
1

Сейчас обсуждают

ПРОфессор
20:47
Нет, cерьёзно даже на моей 1650super UE5 показывает слайд-шоу, а на вашей gts450 даже не запустится
Официально: новая игра в серии Tomb Raider находится в разработке на движке Unreal Engine 5
kaissa
20:45
Вообще не понял - заморозили (украли) 300 миллиардов долларов - ну так и долги им считать пока не наберется эта сумма - в чем проблема?)))...
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
vitosol
20:44
"Эксперт", что ты здесь делаешь! Иди поднимай мировую экономику.
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
ПРОфессор
20:44
... c 0.1 фпс
Официально: новая игра в серии Tomb Raider находится в разработке на движке Unreal Engine 5
kaissa
20:42
Наши тоже не сахар - но Западная свобода слова это вообще миф...
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Михаил Вежливцев
20:42
На Али да ещё и на старте не было глобалочек ес чё.
Realme GT Neo 2 поступил в продажу в России на неделю раньше по цене 25 000 рублей
Михаил Вежливцев
20:41
Дружище, ты бы с ценником людей в заблуждение не вводил. Мониторы вдоль и по перек с самого старта продаж в России. Говорю тебе что самая скудная версия на 6/128 ни когда не стоила ниже 36 тысяч рубле...
Realme GT Neo 2 поступил в продажу в России на неделю раньше по цене 25 000 рублей
Дмитрий Юфа
20:38
С желаниями поосторожней надо, могут сбыться ненароком.
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
RandomRufio
20:35
у меня весь кейс в таком говняном софтаче-пылесборнике. чем бы его отмыть, без ацетоносодержащих... Мыльцем я одну заглушку в 3.5" запарился оттирать
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
wwr222
20:35
Софт тач портится не от воздуха, а от жировых выделений человека. Почему? Это спросите у производителей. Также жировые выделения на отлично порехили лакокрасочное покрытие многих моих моделей автомоби...
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем