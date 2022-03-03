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Недавно я уже обозревал китайский микроскоп с AliExpress, конечно же я не упустил возможность сделать апгрейд данному устройству.

По-хорошему следует начать с расчетов и каким-то образом изготовить линзы исходя из расчетов, но это слишком сложно реализовать в домашних условиях, потому я обойдусь самым топорным и действенным методом, ведь не зря же я хранил эти лазерные головки от нерабочих дисководов...

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Но просто сковырнуть и приклеить линзу недостаточно, тем более линзы пластиковые и очень нежные, прежде чем ковырять нужно изготовить насадку на сам микроскоп, и я это сделал из обычной бумаги.

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Чтобы получить трубку нужного диаметра я использовал корпус обычной письменной ручки на которую намотал бумагу до нужного диаметра и уже поверх сформировал трубку.

И последнее, что нужно сделать это конус на который приклеивать линзу, просто нарезал трубку и свернул лепестки конусом.

Теперь можно ковырять линзы, первую линзу я испортил, пинцет слетел прямо на линзу когда срывал капли клея, но вторую линзу я таки снял и зафиксировал на самодельной насадке термо клеем.

Очевидный плюс такого "переходника" в том, что можно регулировать расстояние и менять "переходники" с разными линзами имея возможность получить нужный результат.

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А результат не заставил себя долго ждать, линза из лазерной головки конечно не идеал, но детализация явно возросла несмотря на помутнения.

Матрица экрана Fujifilm F500EXR.

Матрица экрана Sony Xperia Z2.

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Далее идет сенсор от мышки PAN3101(0B).

Разница конечно значительна по отношению к базовым возможностям китайского микроскопа, но чудес не бывает, платить приходится качеством, и здесь решающую роль играет качество самих линз, не просто так ведь электронные микроскопы придумали...

Так или иначе обычной линзой из нерабочего CD/DVD привода вполне можно выжать из китайского микроскопа немного больше чем он способен изначально.

Ощутимо доставляет проблемы механическая часть ручной фокусировки, при малой кратности это не доставляет проблем, но с дополнительной линзой люфт механики значительно сдвигает картинку.

Модификация в целом удалась, но практическое применение сомнительно, слишком сильное увеличение для чтения маркировок, но рассматривать микросхемы не выйдет полноценно.

Все же при необходимости лучше купить нормальный микроскоп даже если он будет стоить более 1000 у.е., хотя в свете последних событий даже китайский дешевый "микроскоп" может оказаться недоступен...

На этом все, благодарю за внимание.